“Insieme per dare un’Europa migliore alle generazioni future”. Le parole di Ursula von der Leyen all’Università di Palermo

“La mia generazione ha la grande responsabilità di lasciare un’Europa migliore per le prossime generazioni. Voi avete quella di portare avanti questo fuoco” dei nostri valori di libertà e democrazia. Sono queste le parole che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dedicato agli studenti e ai ragazzi di tutta l’UE durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Palermo.

La crisi climatica, le migrazioni e l’economia del futuro sono le grandi sfide che attendono il futuro dell’Unione, insieme alla difesa delle democrazia, per la quale i giovani ucraini stanno già combattendo.

Il suo grido in italiano, “Libertà per l’Ucraina”, è stato accolto da un lungo applauso.

“La guerra può sembrare lontana, ma gli ucraini condividono gli stessi desideri, la stessa voglia di essere al centro del loro futuro e di vivere in un Paese libero” che hanno tutti i ragazzi dell’UE, ha affermato.

“Il 24 febbraio 2022, Putin ha invaso l’Ucraina con un messaggio molto chiaro: ha attaccato il principio di sovranità, integrità territoriale, legge e indipendenza – ha continuato von der Leyen – Le autocrazie hanno paura delle democrazie, dei nostri successi economici, delle libertà civili e di parola e pensiero. Per questo gli ucraini stanno combattendo anche per noi. Per questo li sosterremo per tutta la durata della guerra”.

Un destino europeo comune

“Gli ultimi tre anni sono stati durissimi, per la crisi economica derivata dalla pandemia e per il conflitto e i suoi effetti sul costo della vita, ma ci hanno permesso di imparare che i nostri destini, da europei, sono legati”.

La solidità nella risposta alla pandemia di Covid 19, nelle campagne vaccinali e nella diversificazione energetica, per ridurre la dipendenza dal gas russo, sono, per von der Leyen, il punto dal quale bisogna ripartire per affrontare le sfide del futuro.

La più urgente è, secondo la presidente, quella “del riscaldamento globale”, che interseca quella della democrazia e dell’economia.

“Con il gas da Norvegia e Stati Uniti e puntando sulle energie rinnovabili, abbiamo ridotto dell’ 80% in 8 mesi le importazioni da Mosca – ha affermato – Ora bisogna accelerare la transizione verde”, non solo per la nostra sicurezza energetica, ma anche per l’economia.

Fotovoltaico, eolico e idroelettrico “creeranno numerosi posti di lavoro e terre come l’Italia e la Sicilia (che ospita l’Università di Palermo) possono diventare un polo dell’energia pulita”. Nel 2024 sarà inaugurata a Catania la più grande Gigafactory solare d’Europa.

La regione, inoltre, “può essere un ponte con l’Africa”, altro grande continente fondamentale nel cammino verso la decarbonizzazione del settore elettrico globale.

Permettere ai giovani di restare

Parlando dalla Sicilia, la porta dell’Europa sul Mediterraneo, la presidente della Commissione, non ha potuto evitare di parlare del tema dell’immigrazione.

“Un problema europeo, per il quale serve una risposta europea”, lo ha definito.

“Molti giovani arrivano sulle vostre coste – ha spiegato – Ma molti, soprattutto gli studenti come voi, se ne sono andati. Tutti per inseguire i loro sogni. Per le persone che finiscono nelle mani dei trafficanti questi sogni si trasformano in incubi”.

“I corridoi umanitari creati da organizzazioni, chiese e comunità sono un modello, che deve essere supportato dall’Unione Europea – ha detto – Dobbiamo accogliere chi necessita protezione, cooperare per la solidarietà e gestire l’immigrazione”.

In Sicilia, come in molte altre regioni dell’UE, sarà però fondamentale anche affrontare il tema dell’esodo dei giovani e della disoccupazione.

“I dati ci dicono che una persona su tre non lavora e non studia, che meno di una donna su tre è occupata. Dobbiamo costruire un’economia solida, che ci permetta di creare opportunità e lavori più sostenibile per le nuove generazioni”.

Proprio quelle delle quali parla il Next Generation Ue, stanziato dopo la pandemia e declinato in Italia come Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Le parole di Ursula Von der Leyen sono state ascoltate anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dalla ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.