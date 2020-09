Vaccino anti-Covid, la Farmindustria europea: “Impossibile prevedere una data”

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato la scorsa settimana che non si aspetta una vaccinazione su larga scala contro il Covid-19 prima di metà 2021. Sono 140 i vaccini in via di sviluppo in tutto il mondo, 30 dei quali hanno già raggiunto la fase dei trial clinici.

