Ue contro AstraZeneca: cosa sta succedendo e perché non è facile trovare una soluzione

L’azienda farmaceutica ha violato l’accordo? Sta davvero favorendo il Regno Unito? Cosa può fare Bruxelles? Il punto della situazione.

L’agenzia europea del farmaco è pronta ad approvare il vaccino coronavirus di AstraZeneca entro la fine di questa settimana. Ma continuano le tensioni tra Bruxelles e l’azienda farmaceutica, dopo l’annunciato taglio alle forniture del vaccino anti-Covid.

La Commissione europea ha respinto la versione dell’azienda che sostiene di non aver violato alcun obbligo contrattuale ritardando la spedizione dei vaccini. Il ceo Pascal Soriot, in un’intervista a Repubblica, ha affermato che nell’accordo AstraZeneca si impegna a fare del proprio meglio ma non c’è alcun obbligo sulla consegna delle dosi.

Bruxelles è particolarmente irritata perché aveva pagato centinaia di milioni di euro in anticipo per accelerare la produzione prima dell’approvazione ufficiale del vaccino. “L’Ue ha investito miliardi per contribuire allo sviluppo dei primi vaccini contro il Covid-19. Per creare un vero bene comune globale. E ora, le compagnie devono fare la loro parte. Devono onorare i loro impegni”, ha dichiarato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen durante il suo intervento al summit di Davos.

AstraZeneca sta violando il contratto?

L’azienda sostiene che i ritardi nelle forniture dipendono da problemi nella catena di approvvigionamento e nega di aver dato al Regno Unito o ad altri Paesi parte delle dosi destinate all’Ue. Dal momento che non ci sono stati analoghi ritardi nelle consegne nel Regno Unito, Bruxelles sospetta che l’azienda abbia favorito Londra.



AstraZeneca ha smentito, spiegando che il Regno Unito ha firmato il suo contratto tre mesi prima dell’Ue. Una spiegazione insoddisfacente secondo la commissaria alla Salute Stella Kyriakides. “L’idea per cui la società non è obbligata a rispettare gli impegni perché c’è la clausola del ‘miglior sforzo possibile’ non è accettabile”, ha replicato. “Non c’è una gerarchia negli impianti di produzione, nel contratto ce ne sono quattro elencati, ma non c’è differenza tra quelli europei e quelli del Regno Unito, anche quelli del Regno Unito sono parte dell’accordo di pre-acquisto e quindi devono consegnarci le dosi”.

AstraZeneca inoltre sostiene che le catene di approvvigionamento dell’Unione europea e del Regno Unito sarebbero due entità separate. “Questo non è vero. Fino a pochi giorni fa, il vaccino destinato al Regno Unito veniva ancora imbottigliato nella città tedesca di Dessau. Al contrario, due siti di produzione nel Regno Unito sono esplicitamente menzionati nel contratto che ha firmato con l’Ue”, ha dichiarato l’eurodeputato Peter Liese, responsabile Salute del Ppe.

Se AstraZeneca fosse in grado di consegnare solo il 40% dell’importo concordato entro la fine del primo trimestre, potrebbe essere in “violazione del contratto”, ha spiegato l’eurodeputato dei socialdemocratici Tiemo Wölken alla Deutsche Welle. Dimostrare la violazione però non è facile, anche perché il contratto al momento è segreto.

Cosa può fare Bruxelles?

Per fare chiarezza sulla vicenda, la Commissione europea ha chiesto di potersi svincolare dalla clausola di segretezza che protegge l’accordo. Nel frattempo l’Autorità del farmaco belga ha avviato un’inchiesta sull’impianto dell’azienda che si trova nei pressi di Bruxelles, su richiesta della Commissione Ue, per verificare se il ritardo nella consegna sia “effettivamente dovuto a un problema di produzione nel sito belga”. Un’altra ispezione è prevista nei prossimi giorni.

La Commissione europea insiste nel voler trovare una soluzione reciprocamente vantaggiosa al problema. Ma non sarà semplice. Il contratto con Bruxelles, infatti, non fissa le forniture da garantire ogni settimana ma ogni tre mesi. All’interno dei quali l’azienda può frenare o accelerare il ritmo della produzione. Anche in questo caso però, se AstraZeneca non rispettasse gli impegni, le penali non sono automatiche, come ha spiegato il Corriere. Per stabilire le responsabilità serve un altro contratto tra le parti e la sanzione sarebbe abbastanza contenuta, circa il 20% del valore delle dosi non consegnate. Certo Bruxelles potrebbe anche optare per la risoluzione dell’accordo, ma sarebbe troppo rischioso.

Venerdì 29 gennaio la Commissione dovrebbe presentare delle proposte per inasprire le regole sulle esportazioni di vaccini al di fuori del blocco, anche se non è ancora chiaro se darà agli Stati membri il potere di bloccare le spedizioni.

La Commissione deve ancora sborsare tutti i 336 milioni di euro previsti dal contratto e spera di far leva su questo per costringere AstraZeneca a rimediare ai ritardi. Tuttavia interrompere i pagamenti o chiedere la restituzione del denaro già versato non risolve il problema principale che è quello di ottenere al più presto nuove forniture di vaccino.

In una delle ultime riunioni con i vertici Ue la multinazionale avrebbe promesso di iniziare a consegnare le dosi a partire da una settimana dopo il via libera dell’Ema, anziché due settimane dopo come aveva annunciato inizialmente.

Limiti e vantaggi della strategia Ue

L’Ue durante le trattative con le case farmaceutiche è riuscita a negoziare prezzi più bassi di altri Paesi. Il Regno Unito ha dovuto pagare di più e anche gli Stati Uniti. Le cifre pubblicate, ricorda Politico, dicono che l’Ue sta pagando meno di 2 dollari per un vaccino Oxford/Astrazeneca, mentre gli Stati Uniti stanno pagando circa 4 dollari. Inoltre gli Stati Uniti hanno negoziato un prezzo di 20 dollari con Pfizer. Il prezzo dell’Ue invece è meno di 15 dollari. I prezzi più bassi, ha spiegato sul Guardian Guntram Wolff, direttore del think tank Bruegel, potrebbero aver ulteriormente rallentato le consegne.

Allo stesso tempo vale la pena ricordare che, se non ci fosse stato uno sforzo congiunto a livello di Unione europea, molti Paesi dell’Ue non sarebbero stati in grado di negoziare in accordi separati consegne più veloci o quantitativi maggiori. Inoltre, se si considera che le pressioni degli Stati Uniti sulle aziende farmaceutiche sono state fin da subito molto forti, è evidente che al confronto il potere negoziale dei singoli Stati europei sarebbe stato decisamente debole.