Salute in Europa, i dossier da discutere dopo l’estate

Questo articolo fa parte dello Special Report Gli ultimi atti delle attuali istituzioni UE, prima delle elezioni di giugno 2024.

Questo mandato dell’Unione europea, segnato dalla pandemia COVID-19, ha fatto avanzare la creazione dell’Unione della salute europea e ha dato impulso ai dossier di politica sanitaria. A breve distanza dalla fine della legislatura, ecco cosa ci aspetta.

Mentre l’UE si rimette in moto dopo la pausa estiva, sono molti i temi all’ordine del giorno, dai dossier più importanti come la strategia farmaceutica alle iniziative nell’ambito del piano europeo Beating Cancer sui tumori prevenibili da vaccino.

Strategia farmaceutica

In attesa delle posizioni di Parlamento e Consiglio

Con la proposta della Commissione per il più importante dossier sanitario del suo mandato, la revisione della legislazione farmaceutica, in ritardo – è stata presentata dopo una serie di ritardi il 26 aprile – solo i veri ottimisti possono sperare che i negoziati interistituzionali inizino prima delle elezioni europee del 2024.

A fine luglio, il Parlamento non aveva ancora ricevuto la traduzione della proposta della Commissione europea. Un funzionario del Partito Popolare Europeo (PPE) ha dichiarato a EURACTIV che le traduzioni arriveranno probabilmente a settembre e non si sa se il Parlamento avrà abbastanza tempo per formare la propria posizione prima della fine del mandato.

È probabile che si svolgeranno dibattiti su temi come un nuovo sistema di incentivi che “premia le aziende che fanno il passo più lungo della gamba”, secondo le parole del Commissario alla Salute Kyriakides, e un sistema di voucher per i nuovi antibiotici.

Il pacchetto farmaceutico comprende la legislazione farmaceutica, la legislazione sui farmaci orfani e sui farmaci pediatrici e una raccomandazione del Consiglio per accelerare il processo di sviluppo del settore farmaceutico.

La raccomandazione del Consiglio sull’AMR è quella che ha fatto più strada, essendo stata approvata dal Parlamento e dal Consiglio il 13 giugno.

Spazio europeo dei dati sanitari (EHDS)

I dibattiti interistituzionali potrebbero iniziare in autunno

Lo Spazio europeo dei dati sanitari (European Health Data Space, EHDS), uno degli elementi centrali dell’Unione europea della salute, è attualmente in fase di analisi al Parlamento e al Consiglio, con l’uso secondario dei dati che suscita le discussioni più ampie.

Nonostante la complessità della proposta, l’eurodeputato croato Tomislav Sokol (PPE), relatore del dossier, ha espresso la speranza che il Parlamento possa concludere il suo lavoro sul dossier entro settembre e avviare i negoziati interistituzionali. Egli prevede due questioni principali nei colloqui con le altre istituzioni dell’UE: i finanziamenti e la tempistica di attuazione.

Contrariamente al regolamento sulla valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA), che ha visto la riluttanza di grandi Stati membri come la Germania, i Paesi dell’UE sono generalmente favorevoli alla proposta. Ciò significa che un accordo tra le istituzioni potrebbe essere raggiunto prima delle elezioni.

José Miñones, ministro della Salute spagnolo, ha dichiarato venerdì (28 luglio) a EURACTIV che si aspetta che il Consiglio dell’Unione Europea raggiunga un accordo sulla sua posizione entro la fine dell’anno. Ha aggiunto che, nonostante la divisione in Parlamento sull’uso dei dati secondari, è ottimista sulla possibilità di trovare un accordo tra i ministri della salute dell’UE, poiché “siamo uniti dall’uso finale che si può fare di queste informazioni”.

La Commissione spera che l’EHDS, uno degli elementi centrali dell’Unione Europea della Salute, venga finalizzato entro giugno 2024 – e che l’EHDS sia operativo nel 2025.

SoHO

Da votare in plenaria a settembre

La sessione plenaria di settembre del Parlamento europeo a Strasburgo sarà impegnativa per chi si occupa di salute. I legislatori dell’UE discuteranno e voteranno sulla revisione degli standard di sicurezza e qualità delle sostanze di origine umana (SoHO).

Nel 2022, la Commissione europea ha presentato la sua proposta, che definisce il quadro di riferimento per fornire ai donatori e ai pazienti un sistema armonizzato e a prova di futuro per i trapianti e le donazioni, mantenendo alcuni limiti sul lato dell’offerta di queste terapie.

Il testo aggiorna l’attuale legislazione, risalente a 20 anni fa, e amplia il campo di applicazione a tutte le sostanze di origine umana (SoHO): sangue, plasma, pelle, embrioni, sperma e cornee, aggiungendo al regolamento il latte materno e il microbiota.

Poiché il diritto al risarcimento nelle donazioni è una questione particolarmente delicata, questo regolamento intende unire legislatori e parti interessate presentando il principio della “neutralità finanziaria” come soluzione di compromesso.

Secondo il ministro della Salute spagnolo Miñones, il dossier sarà definito durante la presidenza spagnola e approvato entro la fine dell’anno.

Tariffe dell’Agenzia europea del farmaco

Da definire entro dicembre

Considerato che l’attuale struttura delle tariffe dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), in vigore dal 1995, è troppo complessa e non riflette più la natura del lavoro dell’agenzia e le sfide attuali, la Commissione ha proposto un aggiornamento delle tariffe dell’agenzia pubblicato nel 2022, dopo una valutazione del sistema di tariffe nel 2019.

A luglio il Parlamento europeo ha adottato a larga maggioranza una relazione volta a semplificare la struttura delle tariffe dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), in seguito all’accordo raggiunto in Consiglio il 13 giugno.

Secondo l’eurodeputato rumeno Cristian Silviu Bușoi, cristiano-democratico e relatore del dossier, l’obiettivo di questo aggiornamento non è solo quello di rendere meno complesso l’attuale quadro normativo, ma anche di garantire un finanziamento adeguato sia all’EMA che alle Autorità nazionali competenti (ANC).

Sembra che entrambe le istituzioni condividano obiettivi simili, pertanto le procedure dovrebbero essere rapide. Come ha dichiarato il ministro della Salute spagnolo Miñones a EURACTIV, il nuovo regolamento sarà messo a punto già nel dicembre 2023.

Violenza contro le donne

Speranza di finalizzare il dossier con la presidenza belga

La proposta di direttiva della Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne mira a garantire un livello minimo di protezione in tutta l’UE.

I dibattiti interistituzionali sono iniziati subito dopo l’adozione della posizione del Parlamento il 12 luglio, con la sfida più grande rappresentata dai rapporti sessuali non consensuali. L’articolo 5 della proposta della Commissione – secondo cui un atto sessuale non consensuale è un reato – è stato completamente eliminato dalla posizione del Consiglio, ma il Parlamento ha chiarito che il reato di stupro deve essere incluso nella direttiva.

Trovare un terreno d’intesa con il Consiglio non è facile, poiché l’argomentazione contro l’inclusione della criminalizzazione degli atti sessuali non consensuali è che si tratterebbe di un superamento delle competenze giuridiche dell’UE.

Lo stupro non è incluso nell’elenco degli euro-crimini, reati che, per definizione del Trattato, meritano di essere trattati a livello europeo a causa della loro natura particolarmente grave e della loro dimensione transfrontaliera.

Mentre alcuni Stati membri hanno affermato che non esiste una base giuridica, la Commissione e il Parlamento non sono d’accordo.

Un funzionario dell’UE ha rivelato a EURACTIV che si prevede di raggiungere un accordo politico sotto la Presidenza spagnola e di concludere il dossier durante la Presidenza belga, che prenderà il via il 1° gennaio 2024.

Aggiornamento sulla raccomandazione relativa agli ambienti senza fumo

La Commissione lo presenterà entro la fine del 2023

Nell’ambito del suo programma di lavoro per il 2023, la Commissione europea ha annunciato un aggiornamento della raccomandazione del Consiglio sugli ambienti senza fumo del 2009. La proposta, che sarà pubblicata entro la fine dell’anno, fa parte del Piano europeo per la lotta contro il cancro.

Secondo la Commissione europea, l’aggiornamento dell’attuale raccomandazione del Consiglio introdurrà l’obiettivo di proteggere le persone in tutta l’UE dall’esposizione al fumo passivo, estendendo la copertura ai prodotti emergenti, come le sigarette elettroniche e i prodotti del tabacco riscaldati, e ampliando gli ambienti liberi dal fumo, compresi gli spazi all’aperto come le scuole e i parchi giochi.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’Europa ha la più alta prevalenza di fumatori di tabacco tra gli adulti (28%).

Il piano della Commissione europea mira a creare una “generazione senza tabacco” entro il 2040, con meno del 5% della popolazione che fa uso di tabacco.

Trattato internazionale sulle pandemie

Sarà presentato nel maggio 2024

I negoziati sulla prima bozza del trattato internazionale sulle pandemie dell’OMS sono iniziati nel marzo 2023. L’obiettivo di questo strumento internazionale è quello di ridurre le disuguaglianze nella preparazione alle pandemie tra il Nord e il Sud del mondo, ad esempio attraverso la costituzione di scorte regionali e il sostegno alla sovranità sanitaria dei Paesi in via di sviluppo.

Sebbene l’UE non sia un membro dell’OMS, la Commissione europea sostiene il trattato.

La Commissione assisterà alle riunioni periodiche dell’Organismo intergovernativo di negoziazione (INB) dell’OMS, che comprende i 194 Paesi membri dell’OMS, per discutere la bozza del rapporto. A questo punto non è ancora chiaro come saranno condivise le competenze e se saranno suddivise tra l’UE e i singoli Stati membri.

Secondo la Commissione, l’UE è fortemente impegnata a trovare soluzioni multilaterali ai problemi comuni evidenziati dalla pandemia e a costruire un’architettura di sicurezza sanitaria globale per superare le carenze riscontrate con il COVID. Lo strumento sarà presentato per l’esame nel maggio 2024 dalla 77a Assemblea dell’OMS.

Elenco dei farmaci critici

Da presentare entro la fine del 2023

La Commissione presenterà una lista di farmaci critici che includerà i farmaci considerati essenziali per i sistemi sanitari a livello dell’UE come contromisura per le carenze di farmaci.

Kyriakides ha annunciato che la lista sarà presentata entro la fine dell’anno e aiuterà a “monitorare la disponibilità di farmaci essenziali e ad affrontare le vulnerabilità della catena di approvvigionamento”.

L’elenco non sarà collegato a un sistema di scorte UE per i farmaci essenziali, che la Commissione si riserva di creare se necessario.

REACH

Approccio sulle sostanze chimiche da presentare nell’ultimo trimestre del 2023

Un altro dossier che la Commissione ha tardato a presentare è la revisione della legge sulla sicurezza delle sostanze chimiche – il Regolamento sulla registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) – che inizialmente doveva essere presentata entro la fine del 2022, ma che ora è prevista per il quarto trimestre di quest’anno.

Secondo l’Ufficio europeo per l’ambiente (EBB), i commissari hanno deciso di ritardarlo in seguito alle pressioni dell’industria chimica tedesca. A febbraio, gli attivisti temevano che la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen avrebbe cercato di compiacere la sua base politica in Germania con un approccio morbido alla regolamentazione delle sostanze chimiche.

Le preoccupazioni sembravano fondate, poiché la Commissione potrebbe cedere alle pressioni dell’industria sui suoi piani iniziali di vietare alcune sostanze chimiche tossiche nell’ambito della sua strategia sulle sostanze chimiche, come suggerisce un documento trapelato da EURACTIV a luglio.

La strategia prevedeva il divieto delle sostanze chimiche più dannose nei prodotti di consumo, come giocattoli, cosmetici, detergenti, materiali a contatto con gli alimenti e tessuti, attraverso la revisione della legge REACH.

Tuttavia, secondo il documento trapelato da EURACTIV, la Commissione sta riducendo le sue ambizioni a una percentuale di sostanze chimiche compresa tra l’1% e il 50%, una riduzione significativa rispetto alla strategia precedente.

Direttive sulla qualità dell’aria ambiente

Il Parlamento voterà a settembre

Nella sessione plenaria di settembre a Strasburgo, il Parlamento europeo adotterà un testo sulle direttive sulla qualità dell’aria ambiente.

Ciò rientra nell’ambizione del Green Deal europeo di ridurre l’inquinamento a zero, dopo una proposta della Commissione europea pubblicata nel 2022.

A seguito di questa proposta, la commissione per la salute del Parlamento (ENVI) ha adottato a giugno una relazione che mira a un ambiente più pulito e più sano stabilendo regole severe per diversi inquinanti, tra cui il biossido di azoto (NO2), il biossido di zolfo (SO2) e l’ozono (O3).

Il testo rafforza inoltre il limite del 2030 e propone che le autorità nazionali creino una tabella di marcia per la qualità dell’aria per definire le misure da adottare per conformarsi alle nuove norme.

Il Parlamento e la Commissione sottolineano la necessità che le future revisioni siano conformi alle linee guida dell’OMS.

Ancora un po’ di chimica: Gas fluorurati e PFAS

Il dibattito in corso sui gas fluorurati…

La legge dell’UE per l’eliminazione graduale dei gas fluorurati, noti anche come F-gas, rimane sul tavolo, considerato che il Parlamento e il Consiglio non sono riusciti a concludere l’accordo durante la sessione del 19 luglio.

I gas fluorurati trovano applicazione in campo medico negli anestetici per inalazione e negli inalatori a dose controllata (MDI), un tipo di inalatore usato per trattare l’asma e la broncopneumopatia cronica ostruttiva.

Non è facile trovare alternative più rispettose del clima per tutte le applicazioni dei gas fluorurati, in particolare per quelle mediche. Per questo motivo, nella proposta della Commissione i deputati hanno incluso emendamenti sulla partecipazione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) al coordinamento del processo di approvazione della sostituzione delle sostanze fluorurate nei prodotti farmaceutici.

…nel frattempo i PFAS

Cinque Paesi dell’UE – Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Norvegia – il 13 gennaio hanno presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) una proposta di restrizione per oltre 10.000 sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) ai sensi del regolamento REACH.

A causa dell’ampio divieto, la proposta è nota anche come restrizione universale sui PFAS, che mira ad affrontare i rischi per l’ambiente e la salute umana derivanti dalla produzione, dall’immissione sul mercato e dall’uso dei PFAS.

Attualmente è aperta una consultazione di sei mesi sulla proposta, fino al 25 settembre 2023. Contemporaneamente la proposta è sottoposta a una valutazione scientifica indipendente da parte dei comitati dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Nella prossima riunione dei comitati dell’ECHA con la Commissione, che si terrà a settembre, si prevede di esaminare la valutazione dei pericoli e i diversi settori in cui vengono utilizzati i PFAS.

Non si tratta della prima presa di posizione sui PFAS: nell’ambito della strategia europea sulle sostanze chimiche, la Commissione si è impegnata a eliminare gradualmente l’uso dei PFAS nell’UE, a meno che il loro utilizzo non sia essenziale per la società.

Diversi PFAS sono già vietati dal regolamento REACH. Inoltre, una proposta di restrizione per l’acido perfluoroesano-1-solfonico (PFHxS) è in fase avanzata e si spera che venga adottata entro la fine di quest’anno o all’inizio del prossimo.

Un’altra proposta di restrizione riguarda le schiume antincendio che, in termini di emissioni nell’ambiente, sono una delle principali fonti di PFAS. L’ECHA ha completato il suo parere e ora la Commissione deve decidere sulla restrizione insieme agli Stati membri.

La saga di Pfizer…

…ancora in corso

Se la saga Pfizer ha attirato la vostra attenzione quest’anno, tenetela d’occhio anche dopo l’estate. La Procura europea (EPPO) sta indagando dal 14 ottobre 2022.

“L’EPPO conferma di avere un’indagine in corso sull’acquisto dei vaccini COVID-19 nell’Unione Europea”, ha dichiarato in un comunicato stampa l’organismo indipendente che ha iniziato a operare nel 2021 per combattere le frodi ai danni dei fondi dell’UE.

“Questa conferma eccezionale deriva da un interesse pubblico estremamente elevato (per la questione). In questa fase non saranno resi pubblici ulteriori dettagli”, ha aggiunto l’EPPO.

L’indagine dell’EPPO fa seguito all’interesse che da tempo suscita il contenuto completo dei contratti per l’acquisto dei vaccini COVID-19. Fino ad ora, i contratti sono stati resi noti solo in forma anonima. Finora, i contratti sono stati disponibili solo in versioni ridotte e avvolte nel mistero su punti importanti come i prezzi e la responsabilità.

Membri del Parlamento europeo, ONG e giornalisti stanno facendo pressione sul Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e su Pfizer per ottenere maggiore trasparenza nell’accesso ai contratti.

Non si sa quando l’EPPO annuncerà le sue conclusioni.

Etichettatura dell’alcol

Francia, Italia e Spagna lavorano a un documento congiunto per opporsi alla legislazione irlandese

A gennaio, l’esecutivo dell’UE ha dato il via libera all’Irlanda per l’introduzione dell’etichettatura sanitaria su vini e alcolici.

Ma la lobby del vino non è soddisfatta e Francia, Italia e Spagna, tre Paesi che rappresentano complessivamente il 47% delle vendite globali di vino, stanno lavorando a un documento congiunto per opporsi alla legislazione irlandese.

“Questa misura rappresenta una netta rottura con il quadro del mercato unico”, ha dichiarato Nicolas Ozanam, delegato generale della Federazione francese delle esportazioni di vini e liquori (FEVS).

Mentre la futura legge irlandese dovrebbe essere applicata entro tre anni, Ozanaml spera di vedere il quadro legislativo riconsiderato entro il 2026, sia dall’Irlanda che dalla Commissione.

Nuova Agenzia europea del farmaco

Inizierà il suo lavoro nel luglio 2024

Un nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio ha aggiornato il mandato dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT).

La nuova Agenzia dell’Unione Europea per le droghe (EUDA) inizierà il suo lavoro nel luglio 2024 e valuterà le minacce alla salute e alla sicurezza legate alle droghe illecite in tutta l’Unione europea.

Alla luce delle statistiche preoccupanti sul consumo di droga, secondo la Relazione europea sulle droghe 2023, l’EUDA si concentrerà maggiormente su tre aree chiave: monitoraggio, preparazione e sviluppo delle competenze per interventi migliori.

L’agenzia avrà anche una posizione internazionale più forte, collaborando con altre agenzie dell’UE come Europol. Un compito importante della nuova autorità antidroga sarà il monitoraggio del policonsumo, ovvero l’uso di più di una sostanza, comune tra i consumatori di droga.

Tumori prevenibili da vaccino

Puntare sull’epatite e sul papillomavirus umano

Una grande iniziativa della Commissione in questo mandato è stata il Piano europeo per la lotta al cancro, lanciato nel 2021 e considerato “un pilastro fondamentale dell’Unione europea della salute”.

A seguito di questo piano, la Commissione ha annunciato diverse proposte nel suo programma di lavoro per il 2023. Una di queste è una raccomandazione del Consiglio dell’UE sui tumori prevenibili da vaccino, prevista per il terzo trimestre del 2023.

Questa raccomandazione mira ad aiutare i Paesi dell’UE ad affrontare i rischi di cancro associati alle infezioni da epatite B (HBV) e papillomavirus umano (HPV).

Il Piano europeo per la lotta contro il cancro fissa l’obiettivo di vaccinare almeno il 90% delle ragazze per l’HPV entro l’età di 15 anni e di aumentare la vaccinazione dei ragazzi entro il 2030.

Secondo la tabella di marcia per l’attuazione, il piano di vaccinazione è già in atto e in fase di distribuzione, e la tabella di marcia sarà aggiornata nei prossimi mesi.

Un elogio ai dossier approvati

Tenete d’occhio i dossier già approvati, come la Valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA), la Strategia per la salute globale, l’amianto sul posto di lavoro, la posizione della Commissione sulla salute mentale e la regolamentazione dei dispositivi medici, nonché il modo in cui l’Europa affronterà la carenza di medicinali che si registra in tutta l’Unione, mentre la forza lavoro impegnata nel settore è ancora sovraccarica.

