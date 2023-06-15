Resistenza antimicrobica: i ministri della salute dell’UE approvano una raccomandazione

I ministri della Salute dell’UE hanno dato il via libera alla raccomandazione della Commissione europea di intensificare l’azione dell’UE per combattere la resistenza antimicrobica (AMR), accogliendo anche l’approccio “One Health”.

L’obiettivo della raccomandazione, approvata formalmente martedì (13 giugno), è quello di incoraggiare un uso prudente degli antimicrobici – come gli antibiotici nella salute umana e animale – per ridurre il rischio che i microrganismi diventino resistenti all’intervento medico.

L’uso improprio ed eccessivo degli antibiotici negli ultimi anni ha portato alcuni microrganismi, chiamati anche superbatteri, a sviluppare una resistenza antimicrobica, il che significa che i farmaci diventano meno efficaci e le infezioni persistono nell’organismo, aumentando il rischio di diffusione ad altri.

Questa resistenza antimicrobica viene talvolta definita una “pandemia silenziosa”.

L’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha stimato che circa 4,9 milioni di decessi all’anno sono associati alla resistenza antimicrobica. Nella sola UE, la resistenza antimicrobica è responsabile di 35.000 decessi all’anno.

Approccio One Health

Durante la riunione dei ministri della salute dell’UE-27, il commissario europeo per la Salute Stella Kyriakides ha riconosciuto l’importanza di intraprendere azioni ambiziose per combattere la resistenza antimicrobica adottando un approccio One Health.

“Dobbiamo avere un quadro globale per quanto riguarda la resistenza antimicrobica e dobbiamo affrontarla in tutto il mondo, senza limitarci al nostro continente”, ha aggiunto.

Per il ministro della Salute svedese Jacob Forssmed, questa proposta è stata una priorità dell’attuale presidenza svedese del Consiglio dell’UE da quando è stata presentata in aprile.

La raccomandazione del Consiglio stabilisce obiettivi concreti a livello UE per il consumo di antimicrobici e la resistenza nella salute umana, tra cui una riduzione del 20% del consumo umano totale di antibiotici entro il 2030.

Alcune delle altre misure prevedono l’attuazione di una migliore sorveglianza a tutti i livelli, compresi gli ospedali e le strutture di assistenza a lungo termine, il rafforzamento della prevenzione e del controllo delle infezioni e una maggiore sensibilizzazione del pubblico e dei professionisti attraverso campagne di formazione e comunicazione.

Rapido lavoro dell’UE

Il commissario Kyriakides ha accolto con favore l’accordo su una questione che è “al centro dei cittadini europei” e ha riconosciuto il lavoro delle diverse istituzioni dell’UE.

“La rapidità di adozione di questo testo dimostra che siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda”, ha dichiarato Kyriakides riferendosi al fatto che il Parlamento europeo ha adottato la stessa raccomandazione meno di due settimane fa (1° giugno).

Gli eurodeputati hanno anche sottolineato che solidi piani d’azione nazionali nella lotta alla resistenza antimicrobica dovrebbero essere una priorità per i sistemi sanitari nazionali degli Stati membri.

I ministri della Salute dell’UE hanno accolto con particolare favore il piano di rafforzamento dell’azione nazionale sulla resistenza antimicrobica e l’approccio One Health della raccomandazione, che sottolinea il legame tra salute umana, salute animale e ambiente.

“Solo con un approccio di questo tipo potremo affrontare efficacemente l’intero problema della resistenza antimicrobica”, ha dichiarato Manuel Pizarro, ministro della Salute del Portogallo.

Chris Fearne, ministro della Salute di Malta, ha convenuto che l’inserimento della salute animale, vegetale e ambientale nei piani d’azione nazionali è una raccomandazione importante, così come la definizione di obiettivi specifici anche in questo campo.

La resistenza antimicrobica nella nuova legislazione farmaceutica

Nella sua revisione del quadro normativo farmaceutico del blocco, la Commissione ha proposto una sperimentazione di 15 anni di un “sistema di voucher di esclusività dei dati trasferibili” per i nuovi antibiotici al fine di incentivare i loro sviluppatori, che Kyriakides ha definito “forse una misura pionieristica a livello mondiale”.

Il voucher garantirà un anno aggiuntivo di protezione dei dati regolatori allo sviluppatore del nuovo antibiotico, che potrà essere utilizzato per uno dei suoi prodotti o venduto a un altro titolare di autorizzazione all’immissione in commercio.

“Siamo i primi regolatori a percorrere questa strada”, ha dichiarato Stella Kyriakides, responsabile dell’UE per la salute, durante la presentazione delle misure, aggiungendo che la Commissione ha dovuto pensare fuori dagli schemi e “essere un po’ innovativa per risolvere un problema che si è presentato negli ultimi anni”.

L’aspetto controverso dello schema è che trasferirà i costi dei buoni ai sistemi sanitari degli Stati membri, in quanto ritarderà l’ingresso sul mercato dei generici dei prodotti coperti dai buoni.

La Commissione ha assicurato che questi saranno concessi a condizioni estremamente severe “per ridurre al minimo i costi per i sistemi sanitari e per garantire un giusto ritorno sugli investimenti agli sviluppatori, spesso piccole PMI”, ha dichiarato Kyriakides ai ministri.

Leggi l’articolo originale qui.