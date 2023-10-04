Il governo polacco prova a far fronte alle criticità del programma per i farmaci gratuiti

Varsavia ha annunciato che fino a 15 milioni di polacchi beneficeranno di un nuovo programma che garantirà l’accesso gratuito ai farmaci: l’iniziativa mira a migliorare l’accessibilità ai servizi sanitari sebbene l’esecutivo sia alle prese con diverse criticità.

Secondo la legge polacca, alcuni farmaci sono del tutto o parzialmente rimborsati dal Fondo sanitario nazionale. Fino alla fine di agosto, solo alcune categorie di pazienti erano idonee a ricevere farmaci gratuiti, tra cui gli anziani sopra i 75 anni, i pazienti iscritti ai programmi farmaceutici per trattamenti innovativi e le donne in gravidanza.

Dal 1° settembre, tuttavia, i criteri di idoneità sono stati ampliati.

Chiunque soddisfi tre condizioni chiave ha diritto ai farmaci gratuiti: chi abbia 65 anni o più o chi sia di età inferiore ai 18 anni, chi abbia bisogno di un farmaco (prescritto) elencato nel catalogo stilato dal governo e chi sia affetto da una malattia tra quelle che rientrano nel campo delle indicazioni rimborsabili.

I pazienti che non rispettano queste condizioni dovranno pagare il costo totale dei farmaci, anche se il prodotto è presente nel catalogo.

La nuova lista di farmaci gratuiti per bambini e adolescenti comprende oltre 2.800 prodotti; quella per gli anziani invece quasi 3.800, come riportato dal governo.

In particolare, i farmaci precedentemente soggetti a rimborso parziale, come quelli utilizzati per trattare l’ipertensione, il diabete, le infezioni micotiche, gli agenti antimicrobici, i farmaci ipoglicemici, gli antibiotici per malattie complesse e i vaccini, sono ora inclusi nell’elenco.

Principali sfide e preoccupazioni

Nonostante il governo abbia stimato che tra i 14 e i 15 milioni di persone beneficeranno del programma, vari stakeholders, tra cui medici, farmacisti e pazienti, hanno individuato alcune falle nel provvedimento.

Molti esperti stimano che il numero effettivo di beneficiari del programma potrebbe essere inferiore rispetto a quanto inizialmente ipotizzato.

Una delle principali sfide risiede nel processo di ottenimento dei farmaci gratuiti. I pazienti dovranno presentare prescrizioni con codici identificabili (“S” per gli anziani o “DZ” per i bambini e gli adolescenti). I farmacisti non hanno l’autorità di inserire o modificare questo codice sulla prescrizione.

Pertanto i pazienti che hanno ricevuto prescrizioni prima del 1° settembre non potranno ricevere il rimborso.

Bożena Janicka, presidente dell’Alleanza dei datori di lavoro del settore sanitario, ha segnalato un aumento dei pazienti che cercano nuove prescrizioni correttamente compilate per i loro farmaci, causando confusione e costi aggiuntivi per il Fondo sanitario nazionale.

Di conseguenza, l’Alleanza ha preparato una richiesta ufficiale in cui chiedono come le farmacie possano elaborare prescrizioni precedentemente emesse come gratuite.

La richiesta è stata indirizzata al ministro della Salute Katarzyna Sójka e ai difensori civici dei pazienti Bartłomiej Chmielowiec e Marcin Wiącek.

Bożena Janicka sottolinea che l’emissione di tali farmaci dovrebbe essere determinata dalla data di presentazione in farmacia anziché dalla data della prescrizione, il che contribuirebbe a risolvere i problemi.

Al momento, il ministero non ha risposto.

Tuttavia, secondo il Fondo sanitario nazionale, nei casi in cui un’altra prescrizione emessa prima del 1° settembre di quest’anno non sia ancora stata evasa e il paziente sia diventato idoneo per i farmaci gratuiti da quella data, possono essere emessi farmaci rimborsabili con i nuovi codici, purché sia documentato nei registri medici che tale prescrizione è stata emessa.

Sanità privata e tempi d’attesa

Oltre alle sfide immediate, sussistono preoccupazioni a lungo termine. Fino alla fine di agosto, gli anziani potevano ricevere farmaci gratuiti prescritti da qualsiasi specialista.

Tuttavia, con le nuove normative, solo i medici con contratti finanziati dal Fondo sanitario nazionale sono autorizzati a emettere prescrizioni con un rimborso del 100%, e i medici dell’assistenza sanitaria privata non possono più fornire tali farmaci.

I lunghi tempi di attesa per gli appuntamenti con i medici sotto contratto con il Fondo sanitario nazionale spingono spesso i pazienti verso l’assistenza sanitaria privata, alleviando il sovraccarico del sistema pubblico. Tuttavia, visitare un medico privato può essere costoso e ora, in aggiunta, i pazienti dovranno pagare per intero il prezzo dei farmaci eventualmente prescritti.

Il peso finanziario potrebbe spingere alcuni pazienti a rivolgersi al sistema sanitario pubblico, aggravando potenzialmente le lunghe code per gli appuntamenti.

Piotr Mierzejewski, direttore del Team di diritto amministrativo ed economico dell’Ufficio del difensore civile afferma che il recente cambiamento crea una differenziazione ingiustificata tra medici e pazienti. Dei chiarimenti sono stati chiesti a Łukasz Szmulski, direttore del Dipartimento di politica farmaceutica e farmacia presso il ministero della Salute.

A luglio l’ex ministro della Salute Adam Niedzielski ha stimato che, quando il programma di gratuità dei farmaci sarà esteso a bambini, adolescenti e anziani, il suo costo, compresa la somma già spesa, sarà di circa 2,4 miliardi di zloty all’anno (all’incirca mezzo miliardo di euro).

L’espansione della fascia di farmaci gratuiti in Polonia è un passo significativo per migliorare l’accessibilità ai servizi sanitari per una vasta fetta della popolazione. Tuttavia, affrontare le sfide sopra descritte – in particolare riguardo all’idoneità, all’emissione delle prescrizioni e all’accesso ai farmaci – sarà essenziale per l’efficace attuazione di questa iniziativa.

[Di Paulina Mozolewska con aggiunte di Vasiliki Angouridi]

