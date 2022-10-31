Il dibattito sulla pericolosità dei nuovi prodotti a base di tabacco e nicotina entra nel vivo

Questo articolo fa parte dello Special Report Il futuro europeo dei nuovi prodotti del tabacco.

L’europarlamentare italiana Alessandra Moretti ha affermato che gli scienziati “sanno con certezza” che i nuovi prodotti alternativi al tabacco e alla nicotina sono dannosi. Tuttavia, alcuni si chiedono se l’applicazione del “principio di precauzione” sia un bene per i fumatori incalliti che non riescono a smettere.

La parlamentare europea Moretti (Partito Democratico – S&D) ha difeso con forza l’applicazione del principio di precauzione da parte dell’UE, sostenendo che dovrebbe prevalere in qualsiasi decisione di politica pubblica.

Il principio implica che una politica dovrebbe essere abbandonata se può causare danni e la sua sicurezza non può essere supportata da prove scientifiche sufficienti; in sostanza, si tratta di trattare i nuovi prodotti del tabacco e della nicotina come dannosi fino a prova contraria.

“Se non conosciamo con certezza gli effetti a lungo termine, non possiamo stabilire che siano innocui”, ha dichiarato la parlamentare a EURACTIV Italia.

“A oggi, sappiamo con certezza che sono strumenti dannosi. Gli effetti a medio e lungo termine li avremo nel breve periodo e, purtroppo, temo che avremo prove scientifiche che confermeranno la loro nocività per la salute”, ha segnalato Moretti.

I nuovi prodotti, come il tabacco riscaldato, le sigarette elettroniche, le buste di nicotina e altre sono emersi come alternativa al fumo tradizionale, che ogni anno causa 700.000 morti in Europa.

I sostenitori di questi prodotti affermano che sono molto meno dannosi rispetto alle sigarette tradizionali, mentre gli oppositori sostengono che sono ancora dannosi e che, soprattutto, non si conoscono i loro effetti a lungo termine dato che sono entrati sul mercato solo di recente.

Diversi Stati membri, come la Francia e la Germania, sono intervenuti di recente per impedire – dal punto di vista fiscale o della regolamentazione del prodotto – la proliferazione di questi prodotti.

Moretti ha spiegato che le numerose sostanze chimiche inalate attraverso questi strumenti “penetrano in tutti gli organi”.

“Per esempio, studi recenti hanno trovato una probabile correlazione con il cancro alla vescica”, ha aggiunto.

Moretti ha anche sottolineato gli effetti della nicotina, come la forte dipendenza, l’aumento del rischio di papillomavirus, ipertensione e malattie cardiovascolari.

“Sappiamo che molti di questi strumenti utilizzano più nicotina di una sigaretta tradizionale. Pertanto, sarebbe bene che un prodotto fosse commercializzato solo se sicuro, sia a breve che a lungo termine”.

Allo stesso modo, Cornel Radu-Loghin, sostenitore della salute pubblica per la Rete europea per la prevenzione del fumo e del tabacco (ENSP), ha dichiarato a EURACTIV che nessuno può garantire che questi nuovi prodotti siano meno dannosi.

“Potremmo vedere gli effetti tra 5, 10 o 20 anni e questi saranno più dannosi, chi lo sa?”, ha osservato.

Riferendosi ai fumatori che non riescono a smettere, Radu-Loghin ha detto che un’organizzazione di salute pubblica non raccomanderebbe mai questi prodotti come sostitutivi, ma ha spiegato che qualsiasi professionista medico può aiutare i fumatori a smettere “nel modo che ritiene migliore per il fumatore”.

L’OMS e l’UE hanno sbagliato obiettivo

Il dottor Konstantinos Farsalinos, ricercatore presso l’Onassis Cardiac Surgery in Grecia, ha offerto un punto di vista diverso, affermando che sia l’UE che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hanno erroneamente individuato nella nicotina il principale colpevole, piuttosto che nel fumo stesso.

“La nicotina è stata demonizzata per decenni perché l’unico modo per ottenerla era il fumo […] mentre ora sappiamo che la nicotina ha un contributo relativamente trascurabile ai danni causati dal fumo”, ha spiegato.

Farsalinos ha affermato che la cautela dell’UE scoraggia i fumatori dall’utilizzare i nuovi prodotti e, in ultima analisi, dall’abbandonare il fumo.

“Dà loro la falsa impressione che siano tutti uguali e questa è una falsa informazione”, ha detto Farsalinos, aggiungendo che sia l’UE che l’OMS hanno adottato un approccio “cherry-picking” quando si tratta di studi scientifici sulla questione.

Alla domanda su come l’industria del tabacco possa convincere qualcuno con queste argomentazioni, considerando che in passato ha sostenuto che le sigarette leggere erano meno dannose di quelle normali, ha risposto: “Ovviamente non crederete all’industria del tabacco”.

“Questi non sono prodotti inventati dall’industria del tabacco […] quando i prodotti sono apparsi sul mercato inizialmente, l’industria li prendeva in giro e poi sono intervenuti tutti”, ha detto.

Da parte sua, la Commissione europea afferma che tutte le valutazioni scientifiche relative ai nuovi prodotti emergenti a base di nicotina e tabacco saranno considerate con attenzione.

“Come requisiti minimi, queste dovrebbero seguire le raccomandazioni dell’OMS, come ad esempio basarsi solo su fonti di dati indipendenti o analizzare i rischi del doppio uso con i prodotti del tabacco convenzionali”, ha dichiarato un funzionario dell’UE a EURACTIV.

“L’OMS mette in evidenza le sfide relative alla valutazione scientifica di questi prodotti (ad esempio, l’ampia variazione delle emissioni, le interazioni dispositivo-contenuto e le caratteristiche specifiche che determinano livelli diversi di nicotina e sostanze tossiche), che dovrebbero essere prese pienamente in considerazione”, ha aggiunto il funzionario.

Per Frederic de Wilde, presidente dell’azienda produttrice di tabacco Philip Morris International (PMI) nella regione dell’Unione Europea, la scelta migliore che ogni fumatore possa fare è smettere di fumare, e molti lo hanno già fatto.

Ma i fumatori che non smettono non devono essere lasciati indietro.

“La maggior parte dei fumatori, tuttavia, continua a utilizzare uno dei modi più dannosi per consumare nicotina: le sigarette. Solo nell’UE, circa 85 milioni di persone, pari al 19% della popolazione, fumano ancora”, ha dichiarato de Wilde a EURACTIV.

La seconda scelta migliore, ha detto, è quella di passare a un prodotto non combustibile a rischio ridotto a base di tabacco o nicotina, supportato da prove scientifiche.

“C’è consenso sul fatto che la causa principale delle malattie legate al fumo risieda in circa un centinaio di composti nocivi presenti nel fumo di sigaretta, la maggior parte dei quali generati dalla combustione, e che la nicotina, pur creando dipendenza e non essendo priva di rischi, non sia la causa principale di queste malattie”, ha osservato,

D’altra parte, ha spiegato, i prodotti non combustibili a base di nicotina, come le buste, il tabacco da fiuto, le sigarette elettroniche o il tabacco riscaldato, non sono privi di rischi, ma rappresentano una migliore alternativa alle sigarette per coloro che non riescono a smettere.

“La nostra ampia ricerca scientifica sul nostro prodotto a tabacco riscaldato indica chiaramente che si tratta di un’alternativa a rischio ridotto alle sigarette”, ha sottolineato.

De Wilde ha detto che conclusioni simili sono state raggiunte da organismi come il Consiglio Superiore della Sanità in Belgio, l’Istituto di Valutazione del Rischio in Germania (BfR), l’Istituto per la Salute e l’Ambiente nei Paesi Bassi (RIVM), il Royal College of Physicians nel Regno Unito o la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti.

“Il Consiglio Superiore della Sanità [in Belgio], nonostante abbia raggiunto conclusioni simili alle nostre a seguito della revisione scientifica del nostro prodotto a tabacco riscaldato, ha deciso di applicare al tabacco riscaldato lo stesso quadro normativo delle sigarette”.