I vertici di Bruxelles hanno scoperto di avere nel sangue “sostanze chimiche per sempre”

Alcune ONG europee hanno analizzato il sangue dei vertici politici dell’UE e hanno trovato diverse “sostanze chimiche per sempre” vietate, aumentando la pressione su Bruxelles per riportare all’ordine del giorno la regolamentazione del settore chimico.

La consapevolezza verso i PFAS [sostanze per- e polifluoroalchiliche], i cui prodotti perdono “sostanze chimiche per sempre” nell’ambiente, è in aumento. Eppure, a ottobre l’Unione europea ha silenziosamente accantonato la necessaria riforma della normativa sulle sostanze chimiche REACH.

Ora i gruppi della società civile ricorrono a un altro metodo per sensibilizzare l’opinione pubblica: convincere i politici di alto livello a sottoporsi a un esame del sangue per verificare la presenza di sostanze chimiche.

“Mi sono sottoposta a un esame del sangue per verificare l’eventuale presenza di sostanze chimiche tossiche nel mio sangue… Sette dei 13 PFAS analizzati sono stati trovati nel mio sangue”, ha dichiarato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Margrethe Vestager.

La politica danese è una dei tanti testimonial di alto livello presentati nella trovata comunicativa orchestrata dall’Ufficio europeo dell’ambiente e da ChemSec.

“Le sostanze chimiche tossiche per sempre sono ovunque. Invadono il nostro ambiente, le verdure coltivate in casa, il pesce e i nostri corpi, dove persistono per sempre”, ha dichiarato Frans Timmermans, ex capo del Green Deal del blocco, che nel frattempo è tornato alla politica olandese.

Tra gli altri commissari che si sono sottoposti alle analisi del sangue ci sono Virginijus Sinkevičius, responsabile dell’ambiente, e Dubravka Šuica, che gestisce il portafoglio della democrazia. Anche diversi legislatori dell’UE hanno inviato campioni di sangue, creando così un campione diversificato a livello regionale.

Le ONG hanno cercato 13 diverse “sostanze chimiche per sempre” e ne hanno trovate almeno sette, tra cui PFOA, PFOS e PFHpS. Le prime due sono vietate, mentre l’altra è del tutto legale. Le altre sostanze chimiche trovate sono approvate per usi regolamentati.

Ma gli attivisti hanno sottolineato che il quadro normativo dell’UE in materia di sostanze chimiche soffre di una carenza fondamentale: è troppo sbilanciato verso le imprese. Mentre le aziende mediche devono dimostrare che i loro prodotti sono innocui, le aziende chimiche non sono soggette a requisiti simili.

Spetta invece alle autorità di regolamentazione dimostrare che le sostanze chimiche comunemente utilizzate sono dannose per l’uomo – un processo piuttosto costoso che può richiedere anni. Quando una sostanza chimica viene infine vietata, i costi di bonifica sono spesso sostenuti dalla società piuttosto che dalle aziende.

“È intollerabile che per decenni sia stato permesso l’uso legale di sostanze che si sono dimostrate dannose per la salute e per l’ambiente”, ha dichiarato Jutta Paulus, una legislatrice tedesca ecologista il cui sangue è stato anch’esso analizzato.

Il suo corpo conteneva le sostanze vietate PFOA e PFOS, così come il PFHxS, pienamente legale, a livelli superiori alla soglia di segnalazione “ma inferiori alla soglia di allarme”, ha dichiarato a Euractiv.

In definitiva, secondo Paulus, il quadro normativo dell’UE deve essere modificato. “Dobbiamo riformare REACH in modo che i costi sociali siano finalmente sostenuti da chi inquina”.

Il legislatore olandese di centro-sinistra S&D Mohammed Chahim ha fatto eco alle sue parole. “Dobbiamo aprire la legislazione REACH e assicurarci che questi tipi di sostanze chimiche siano regolamentati meglio”, ha dichiarato.

Il Cefic, l’associazione dell’industria chimica, ha dichiarato di “comprendere le domande e le preoccupazioni che derivano” dai PFAS trovati nelle analisi del sangue, sottolineando di sostenere “un’azione normativa equilibrata su queste sostanze”.

L’associazione ha spiegato che la sua priorità sono “le azioni legislative che portano i maggiori benefici alla salute e all’ambiente”, pur “mantenendo il quadro normativo il più stabile possibile e mantenendo la coerenza di REACH con tutti gli altri atti legislativi dell’UE”.

Ma lo sforzo in corso sulla “proposta di restrizione universale presentata nel febbraio 2023” “non necessita della revisione di Reach”, ha aggiunto.

Non è la prima volta che le ONG analizzano il sangue alla ricerca di sostanze chimiche per ottenere punti politici. Secondo gli archivi di Euractiv, già nel 2004 il WWF aveva trovato alcune sostanze chimiche nel sangue dei legislatori dell’UE.

Il Belgio al timone

La questione è molto sentita dal Belgio, che attualmente detiene la presidenza di turno del Consiglio dell’UE. Grandi aziende chimiche come il conglomerato 3M, che produce i suoi prodotti vicino al porto di Anversa, sono state scoperte a contaminare il terreno con i PFAS, inquinando così il sangue degli abitanti nel vicinato.

Una ricerca investigativa ha rivelato che tra tutti i Paesi europei, il Belgio è quello più contaminato da PFAS, forse addirittura nel mondo, ipotizzano gli esperti.

Giovedì (primo febbraio), la presidenza belga ospiterà un evento sulla lotta ai PFAS. Tra i punti all’ordine del giorno figurano “l’eliminazione graduale dei PFAS e dei prodotti che li contengono” e la condivisione di competenze sul “monitoraggio e la riduzione al minimo della diffusione dell’inquinamento e dell’esposizione della popolazione”.

