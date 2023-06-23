Gli autoiniettori di adrenalina nei luoghi pubblici potrebbero salvare vite umane

L’anafilassi è una reazione allergica pericolosa per la vita, che può portare alla morte in pochi minuti e che richiede un rapido accesso a trattamenti di emergenza come gli autoiniettori di adrenalina; tuttavia, non esiste una legislazione a livello europeo.

Il trattamento di emergenza per gli shock anafilattici è rappresentato dagli autoiniettori di adrenalina (AAI), classificati come farmaco essenziale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e come trattamento salvavita per l’anafilassi dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA).

“Nel giro di uno o due minuti, possiamo già notare un miglioramento nella maggior parte dei pazienti”, ha dichiarato a EURACTIV la dottoressa Natacha Santos, coordinatrice nazionale della Società portoghese di allergologia e immunologia clinica.

Accesso agli AAI negli spazi pubblici

L’EMA raccomanda che gli AAI siano prontamente disponibili per le persone a rischio di anafilassi, comprese quelle con allergie note o una storia di reazioni anafilattiche. Tuttavia, non esiste un’armonizzazione a livello europeo o un meccanismo obbligatorio per rendere disponibili le AAI negli spazi pubblici.

Di conseguenza, le norme sulla disponibilità delle AAI sono state finora implementate individualmente dagli Stati membri, in particolare nelle scuole, in quanto i bambini hanno maggiori probabilità di essere colpiti da reazioni allergiche acute.

Il Regno Unito nel 2014 ha migliorato la disponibilità delle AAI nelle scuole, approvando una legge chiamata Children and Families Act che ha riconosciuto agli istituti l’autorità di acquistare e conservare le AAI, consentendo loro di fornirle anche agli alunni a cui è stata diagnosticata l’anafilassi o che sono a rischio di reazioni anafilattiche.

Seguendo l’esempio del Regno Unito, la facilitazione dell’accesso agli AAI nelle scuole è diventata sempre più una priorità in altri Stati europei come Irlanda, Italia e Portogallo. Quest’ultimo ha approvato nel 2022 una normativa che consente alle scuole con più di 1.000 studenti di avere a disposizione gli AAI in caso di emergenza.

Dopo il decesso di un adolescente di 14 anni a causa della mancata prescrizione di un AAI, nell’ottobre 2015 l’Irlanda ha approvato una legge che consente ai farmacisti di fornire e somministrare tali farmaci in caso di emergenza.

In Italia, solo la Regione Veneto ha stabilito una legge che consente di tenere gli AAI nelle scuole con un certificato medico per il singolo paziente, ma non è ancora consentito tenerli in stock in caso di emergenza, per evitare di perseguire gli operatori scolastici, ha dichiarato all’EURACTIV Antonella Muraro, Presidente dell’Accademia Europea di Allergologia e Immunologia Clinica (EAACI).

Riduzione dei costi

Anche il costo è fondamentale per ottenere un accesso equo agli AAI in tutta l’UE.

“Il costo è un elemento significativo, poiché c’è stato un aumento delle prescrizioni in tutti i Paesi in cui sono rimborsati”, ha affermato Muraro, lamentando la mancanza di una legislazione a livello europeo.

“Gli unici sforzi sono stati fatti a livello di campagna nel 2014-2015 che ha coinvolto società scientifiche, pazienti, farmacisti, istituzioni e che ha portato alla raccomandazione dell’EMA del 2016-2017 di dispensare due autoiniettori a tutti i pazienti a rischio che dovrebbero portarli sempre con sé”, ha aggiunto.

Uno dei Paesi leader in questo settore è il Portogallo, che rimborsa completamente gli AAI. “La grande rivoluzione nella nostra pratica è stata una legge pubblicata nell’ottobre 2020 che consente il rimborso completo degli autoiniettori”, ha dichiarato il dottor Santos a EURACTIV, sottolineando però che c’è ancora molta strada da fare.

Una strada (europea) da percorrere

Le parti interessate concordano sulla necessità di migliorare la formazione i pazienti allergici all’uso corretto degli AAI, che dovrebbero essere disponibili in tutti gli spazi pubblici, in particolare nei ristoranti, dove gli shock anafilattici sono più probabili a causa delle allergie alimentari.

“Credo fermamente che questo sarà il prossimo passo”, ha detto il dottor Santos, aggiungendo che è essenziale che gli insegnanti e il personale educativo ricevano una formazione obbligatoria, in loco o online, per rispondere meglio alle reazioni allergiche acute.

Ma per Marcia Podestà, Presidente della Federazione europea delle Associazioni di Pazienti con Allergie e Malattie delle Vie aeree, la formazione deve essere portata un passo avanti e fornita come tecnica di primo soccorso. “Tutti devono essere addestrati a usarlo”, ha detto.

Gli esperti concordano sulla necessità di una risposta europea per rendere gli AAI più accessibili negli spazi pubblici.

“Sarebbe molto importante avere un regolamento europeo che renda disponibile l’adrenalina negli spazi pubblici”, ha detto il dottor Santos, sostenendo l’esigenza di un regolamento che prescriva gli autoiniettori di adrenalina nei ristoranti.

“Potremmo anche avere una sorta di certificazione dei ristoranti che sono addestrati e che hanno autoiniettori di adrenalina, in modo che le persone con allergie sappiano che questo posto sta seguendo tutti i regolamenti e tutti gli standard, e che possono sentirsi al sicuro”, ha suggerito.

Lo stesso vale per la fornitura di AAI in altri luoghi pubblici, il loro rimborso, la formazione del personale e dei cittadini, tutti aspetti che richiedono una serie di norme e linee guida europee.

(Charles Szumski | EURACTIV.com)