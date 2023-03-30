Cresce la vendita di cocaina in Europa. Spicca la Francia

Mentre il mercato della cocaina continua a crescere in tutto il mondo, un nuovo rapporto dell’Osservatorio francese delle droghe e delle tendenze alla dipendenza (Ofdt) ha rilevato che il consumo è in costante aumento in Europa e soprattutto in Francia.

Secondo il rapporto, la circolazione di cocaina nel mondo, in Europa e in Francia è aumentata a partire dagli anni 2010. Questa droga rappresenta ora un terzo del mercato degli stupefacenti in Europa.

Mercoledì (28 marzo), la presidenza del Consiglio dell’Ue ha annunciato che il ruolo dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (Oedt) sarà rafforzato per poter affrontare meglio le nuove sfide in materia di salute e sicurezza.

La Francia è tra i maggiori consumatori di cocaina nell’Ue, con 600.000 consumatori all’anno, secondo le stime dell’Ofdt del 2017. I numeri raggiungono i cinque milioni per i consumatori di cannabis e i 400.000 per i consumatori di Mdma/ecstasy.

“Per diversi anni, i segnali hanno mostrato un aumento del consumo di cocaina, in qualsiasi forma (polvere o base di cocaina: wafer, crack)”, ha dichiarato l’agenzia sanitaria francese, Santé Publique France, che ha anche partecipato al rapporto.

Il consumo di cocaina è aumentato tra gli adulti, anche se si è verificata una “diversificazione dei profili dei consumatori”: la cocaina, tradizionalmente vista come la droga dei ricchi e dei benestanti, viene ora assunta da una fascia più ampia della società, ha dichiarato Santé Publique France.

“Questa pluralità di profili di consumatori si riflette anche nella diversificazione delle modalità di consumo, in forma sniffata (cocaina in polvere), fumata/inalata (cocaina base o crack) o iniettata”, ha scritto l’Ofdt nel rapporto, pubblicato lunedì (27 marzo).

Allo stesso tempo, diminuisce il consumo tra giovani

Tra il 2000 e il 2014, il consumo di cocaina è più che triplicato tra i diciassettenni (0,9% nel 2000 e 3,2% nel 2014), ma nel 2022 solo l’1,4% ne avrà fatto uso.

Secondo l’Ufficio AntidrogaInoltre, le forze dell’ordine avrebbero aumentato i sequestri, stimando oltre 27,7 tonnellate di cocaina sequestrate nel 2022 in Francia, rispetto alle 10,8 tonnellate del 2011.

Triplicano le visite al pronto soccorso

I rischi per la salute associati all’uso di cocaina sono tuttavia significativi: secondo l’agenzia nazionale francese per la salute pubblica, tra il 2010 e il 2022 la Francia ha visto triplicare le visite al pronto soccorso per consumo di cocaina.

In totale, 23.335 persone sono finite al pronto soccorso dopo aver fatto uso di cocaina tra il 2010 e il 2022, una cifra che corrisponde a una media di 72 accessi al pronto soccorso a settimana nel 2022.

“La maggior parte dei ricoveri al pronto soccorso [dopo l’uso di cocaina] era di sesso maschile (75%) e l’età media era di 32 anni, che corrisponde ai profili della popolazione generale che di solito fa maggior uso di cocaina”, si legge nel rapporto.

I tre motivi principali sono intossicazione (65%), dipendenza (13%) o astinenza (7,5%).

La maggior parte delle visite al pronto soccorso legate alla cocaina sono associate anche all’uso di alcol, benzodiazepine, cannabis o oppioidi – i pazienti che Santé Publique France chiama “policonsumatori”.

L’aumento delle intossicazioni da sostanze può essere spiegato in particolare dal fatto che la cocaina con un contenuto di principio attivo più elevato è sul mercato da quasi dieci anni o dall’emergere di nuovi prodotti sintetici più potenti e tossici (Nps).

Anche l’assunzione di più sostanze che creano dipendenza, in particolare la combinazione di alcol e cocaina, aumenta il rischio di intossicazione.

Cocaina: un terzo del traffico di droga in Europa

Anche il consumo di cocaina è in rapida espansione nell’Ue, con una stima di 3,5 milioni di consumatori nel 2020, secondo i dati dell’Ofdt.

L’aumento dell’offerta che si accompagna alla crescita della domanda ha portato a un incremento della coltivazione di coca in diversi Paesi del mondo. Tra il 2020 e il 2021, la coltivazione è aumentata del 35% – un record e il più forte aumento da un anno all’altro dal 2016, ha avvertito l’Ufficio delle Nazioni Unite per le droghe e il crimine (Unodc) in un rapporto pubblicato il 16 marzo.

Lo stesso rapporto sottolinea anche l’emergere di nuovi hub della cocaina in Europa negli ultimi anni, in particolare attraverso l’Europa sud-orientale e i porti di Anversa, Rotterdam e Amburgo.

Nel 2021, a Rotterdam è stato sequestrato un volume record di quasi 70 tonnellate, con un aumento del 74% rispetto al 2020, ha dichiarato all’Afp Ger Scheringa, funzionario doganale del porto olandese. Il problema è “diventato più grande negli ultimi anni”, ha ammesso.

Rispetto al porto di Anversa, in Belgio, nello stesso anno sono state sequestrate più di 100 tonnellate di cocaina, che rappresentano il 40% della droga sequestrata dalla polizia.

[A cura di Nathalie Weatherald]