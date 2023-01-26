Conte (M5S): “Non c’è una nuova politica energetica per l’Italia”

“Piano Mattei? Uno slogan senza contenuti”, cosi’ l’ex premier Giuseppe Conte descrive la visita della premier Giorgia Meloni in Algeria in una video intervista esclusiva per EURACTIV, dove il leader del Movimento 5 Stelle ha parlato, tra le altre cose, di guerra in Ucraina e del dialogo con i Verdi europei in vista delle prossime elezioni europee nel 2024.

Secondo il leader dei 5 Stelle, non sembrano esserci “segni di una svolta nella politica estera italiana. Il tutto mi sembra in linea di continuità [con i governi precedenti] di attenzione a quei Paesi, soprattutto della fascia Nordafricana”.

In particolare, Conte parla di rapporti consolidati con l’Algeria: “Noi avevamo già in essere uno dei contratti avviati proprio nel momento di maggiore difficoltà, quando avevamo bisogno di una diversificazione e un diverso approvvigionamento energetico. Quindi mi sembra che questo passaggio in Algeria della presidente Meloni sia nel segno del consolidamento di questi trattati e di questi accordi”.

Come primo ministro, Conte visitò l’Algeria a novembre 2018 e gennaio 2020 mentre il suo successore Mario Draghi si è recato nel Paese rispettivamente ad aprile e luglio 2022.

Durante la sua visita, Meloni ha anche annunciato l’intenzione di fare dell’Italia un hub energetico – una proposta criticata da Conte a causa dell’entità degli investimenti necessari, soprattutto se sottrae fondi ai progetti sulle rinnovabili.

“Il Movimento Cinque Stelle ritiene che sia una priorità assoluta investire nelle rinnovabili perché anche se il mercato del gas, che ormai è diventato nell’opinione pubblica la questione più urgente da tenere sotto controllo, è un mercato che, ci dicono gli esperti, si assesterà dopo il 2030”, ha detto.

Capitolo Ucraina

Sull’invasione russa in Ucraina, Conte ribadisce la posizione del partito contro l’escalation militare.

“A Ramstein le parole ‘pace’ e ‘negoziato’ non sono risuonate. Ormai si discute e si dà per scontato che ci si incontra solo per alimentare le strategie militari”, ha affermato Conte.

All’inizio della guerra “abbiamo sostenuto tutti gli aiuti, compresi quelli militari all’Ucraina. C’era un’evidente asimmetria militare e non potevamo lasciare l’Ucraina da sola. Ma è passato un anno. Dove ci porta questa strategia militare? C’è un deficit di politica”, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle.

La posizione del Movimento 5 Stelle è stata fortemente criticata sia a destra che a sinistra. Infatti, sia Fratelli d’Italia che il Partito Democratico sono a favore di un sostegno militare in questa fase del conflitto.

Un’alleanza con i Verdi europei?

Sulle elezioni europee del 2024, Conte ha spiegato che il Movimento Cinque Stelle considera la famiglia politica dei Verdi europei un interlocutore ”privilegiato”.

“Vogliamo assolutamente condividere un progetto di investimento massiccio per le energie rinnovabili. Vogliamo superare la politica restrittiva dell’austerità fine a se stessa. Queste sono le nostre idee, le nostre prospettive. E certamente quel gruppo (i Verdi) ci sembra un interlocutore privilegiato per portare avanti queste politiche”, ha aggiunto.

Su questo tema, i co-presidenti del gruppo dei Verdi al Parlamento europeo, Terry Reintke e Philippe Lamberts, hanno detto a EURACTIV che il partito italiano si è avvicinato a loro ma “non c’è alcun impegno in questa fase”.

“La discussione rimane aperta. Ogni eventuale decisione di aderire ai Verdi (Greens/EFA) sarà presa dal gruppo al momento opportuno”, hanno dichiarato.