Meloni: il difficile equilibrio

Giorgia Meloni, (se e) quando verrà chiamata dal Presidente Mattarella a comporre un governo e troverà una maggioranza che le voti la fiducia, dovrà affrontare una serie di compiti estremamente complicati: un paese in forte sofferenza economica, con profonde disuguaglianze sociali e territoriali; un contesto produttivo in molti ambiti latitante nelle grandi scelte strategiche europee e globali; un welfare state oramai incapace di fornire i beni pubblici per i quali i cittadini pagano le imposte (a proposito… sarebbe utile che tutti le pagassero…); riforme strutturali da portare avanti; equilibri geopolitici da mantenere e coltivare, etc.

Ma soprattutto sarà in bilico su un filo sottile dal quale rischierà ogni giorno di cadere. Da un lato l’esigenza di dare risposte ad un elettorato che si aspetta un sovranismo nazionalista, spesa (corrente) pubblica crescente, protezionismo sociale e commerciale. Dall’altro la consapevolezza, che siamo sicuri Meloni abbia perfettamente chiara, di doversi allineare alle interdipendenze internazionali, ai vincoli di bilancio imposti da un debito da tre trilioni di euro, la maggior parte del quale in mano a soggetti stranieri, senza poter contare sulla leva monetaria e del cambio.

Con un NGEU il cui debito pesa su tutti i contribuenti europei e di cui beneficiano per un terzo solo quelli italiani, con obiettivi da raggiungere e investimenti da portare avanti. In un quadro normativo di competenze articolate fra livelli che spesso non dipendono da un democratico gioco di poteri nelle istituzioni europee, ma da scelte collettive effettuate all’unanimità da governi che rispondono ad interessi non di rado contrapposti; nelle quali l’unico potere di uno Stato è quello, in negativo, di impedire di agire, piuttosto che contribuire a fare qualcosa insieme. Lo stiamo vedendo col price cap sul gas.

La grande sfida che ha davanti a sé Giorgia Meloni è quella, in sintesi, di allinearsi con un quadro internazionale senza il quale il nostro paese non ha alcuna speranza di riprendere un cammino di sviluppo interrotto ormai da troppi decenni (per cause quasi tutte interne) ed allo stesso tempo di continuare a perseguire una narrazione nazionalista che le consenta di mantenere salda la sua legittimità sulla base elettorale. Detto in maniera più brutale: che da un lato racconti una storia e dall’altro agisca in senso opposto.

Con l’aggiunta che avrà bisogno di rafforzare concretamente la componente sovranazionale, federale, dell’Europa, perchè essa sia davvero in grado di rispondere efficacemente alle domande dei cittadini (come i suoi elettori pretendono); allo stesso tempo mantenendo una linea politica opposta, confederale, tipica del Partito dei conservatori e riformisti europei che presiede. Un compito arduo; ma possibile. Anche grazie, almeno sul piano interno, al controllo che il Governo di fatto esercita sulla linea della comunicazione istituzionale.

Non ho dubbi che Giorgia Meloni si impegnerà al massimo per svolgere questo difficile ruolo. È una persona intelligente, capace ed ha un consenso elettorale che le permette di dettare le regole d’ingaggio a tutta la coalizione di centrodestra. Mi auguro solo che abbia anche quelle doti di resistenza necessarie per rimanere in bilico sul filo, senza farsi prendere la mano da chi vorrebbe trascinarla da una parte (o dall’altra). Sarebbe un rischio serio; non solo per lei, ma per tutto il paese.