Fermiamo oggi la prossima pandemia

Mentre il mondo è ansioso di superare la pandemia di Covid, incombe la minaccia di un’altra pandemia, con conseguenze devastanti per tutti noi, scrivono Jutta Urpilainen, Stella Kyriakides, Frank Vandenbroucke e altri.

Jutta Urpilainen è commissaria europea per i Partenariati internazionali; Stella Kyriakides è commissaria europea alla Salute; Frank Vandenbroucke è il vice primo ministro belga e ministro degli affari sociali e della sanità pubblica; Johan Forssell è il ministro svedese per lo sviluppo internazionale; Jakob Forssmed è il ministro della sanità svedese; Caroline Gennez è la ministro belga per la Cooperazione allo sviluppo.

La probabilità di sperimentare una nuova pandemia nel corso della propria vita è quasi del 40%. Nel nostro mondo altamente interconnesso, la nostra salute e il nostro benessere dipendono dalla salute e dal benessere degli altri. Il nostro benessere e la nostra prosperità futuri dipendono dalla nostra capacità di affrontare i problemi sanitari su scala globale.

Lavorare insieme per promuovere la salute, rafforzare i sistemi sanitari in tutto il mondo per raggiungere la copertura sanitaria universale, prevenire nuove pandemie, sviluppare nuovi modi per prevenire, diagnosticare e curare le malattie e affrontare le disuguaglianze e le conseguenze sulla salute dei cambiamenti climatici e dei conflitti: questa sarà la chiave per la nostra prosperità.

Il 29 gennaio, i 27 Stati membri dell’Unione europea hanno quindi accolto con favore la Strategia sanitaria globale dell’UE, a seguito degli sforzi delle presidenze svedese e belga del Consiglio dell’Unione europea.

La strategia presentata dalla Commissione europea come pilastro della strategia Global Gateway e dell’Unione sanitaria europea si basa su partenariati approfonditi e sul coinvolgimento di tutti i settori che possono contribuire a una salute migliore per tutti.

La prima strategia sul ruolo dell’UE nella salute globale, del 2010, ha ispirato l’azione dell’UE e dei suoi Stati membri, contribuendo a risultati significativi. La mortalità infantile e materna si è dimezzata e l’impatto dell’HIV e dell’AIDS, della malaria e della tubercolosi si è ridotto significativamente dal 1990 al 2015.

L’UE e i suoi Stati membri, o Team Europe, sono i principali finanziatori del Fondo globale per la lotta all’AIDS, della tubercolosi e della malaria, di Gavi, dell’Alleanza per i vaccini e dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sottolineando il nostro impegno verso istituzioni multilaterali forti in salute con l’OMS al centro.

Tuttavia, molto è cambiato negli ultimi dieci anni. L’epidemia di Ebola nell’Africa occidentale, il COVID-19, la tripla crisi planetaria, la crescente minaccia rappresentata dalla resistenza antimicrobica e gli sviluppi geopolitici stanno ridisegnando la mappa sanitaria globale. Lo stesso vale per molti risultati recenti.

L’Accordo di Parigi sul clima e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite rappresentano obiettivi comuni per l’umanità. Vaccini efficaci presentano nuove opportunità e in molti paesi vi è un rinnovato impegno per migliorare la salute globale.

E per buone ragioni: nei prossimi decenni la probabilità di epidemie estreme potrebbe triplicarsi. È molto probabile che vivremo una pandemia estrema come quella influenzale del 1918-1920.

Attraverso la nuova strategia, l’UE e i suoi Stati membri stanno rinnovando il loro approccio alla salute globale. Mirare a una visione più strategica e olistica nella politica sanitaria interna dell’UE, nonché nella sua azione esterna. Il primo anno di attuazione si è già rivelato un successo nel fornire risultati rispetto ai nostri impegni.

Come Team Europe evidenziamo tre priorità:

Un focus su una migliore salute e benessere lungo tutto il corso della vita delle persone, attraverso migliori condizioni di vita che consentano alle persone non solo di sopravvivere, ma di prosperare e vivere una vita lunga e sana. Ciò implica l’accesso all’istruzione e all’occupazione, ma anche all’aria e all’acqua pulite.

Costruire sistemi sanitari forti e una copertura sanitaria universale, per fornire un accesso equo a servizi e prodotti sanitari di qualità, compresi la salute e i diritti sessuali e riproduttivi. Tali sistemi possono resistere alle crisi e raggiungere anche i più vulnerabili.

Prevenire e combattere le minacce per la salute, comprese le pandemie. Ciò include un approccio One Health che combina la salute planetaria, animale e umana; sistemi di sorveglianza integrati e collaborativi in ​​tutto il mondo che lavorano insieme per scambiare informazioni; nonché migliorare l’accesso equo alle contromisure mediche.

Investire nella salute è una leva economica fondamentale. Migliora la produttività, aumenta l’occupazione e aumenta il PIL.

Coinvolgendo tutti i settori, gli strumenti e le aree politiche rilevanti, dal clima all’ambiente, alla ricerca e all’innovazione, al libero scambio e al settore privato, riconosciamo il potenziale di vantaggi per tutti laddove gli obiettivi sanitari si sovrappongono.

Ad esempio, la riduzione dell’inquinamento atmosferico è positiva per l’ambiente e potrebbe aiutare a salvare milioni di vite. E l’accesso a servizi sanitari a prezzi accessibili è fondamentale sia per prevenire che per sradicare la povertà. Nel 2019, il 4,4% della popolazione mondiale è stata spinta o ulteriormente spinta verso la povertà estrema a causa dei pagamenti di tasca propria per la salute.

Le lacune significative nel finanziamento della sanità globale devono essere affrontate attraverso la mobilitazione delle risorse nazionali e integrate dalla comunità internazionale, ove giustificato, con meccanismi di protezione sanitaria sociale.

Allo stesso tempo, dobbiamo garantire che questi investimenti siano spesi in modo efficiente, rispondendo ai bisogni sanitari espressi dalle comunità locali e dalla società civile. Investire nella salute significa investire nello sviluppo sociale ed economico e consentire alle persone di raggiungere il loro massimo potenziale.

Continueremo quindi a lottare per forti ambizioni in materia di salute globale nel contesto delle politiche dell’UE.

Rafforziamo il nostro impegno sanitario globale attraverso partenariati rafforzati e reciproci con altri paesi e organizzazioni regionali e internazionali. La salute globale non è più semplicemente una questione di assistenza allo sviluppo, ma piuttosto un’area di interesse comune di tutte le persone e tutti i paesi – dove nessuno è al sicuro finché tutti non sono al sicuro e dove tutti possono contribuire, compresa la società civile, il mondo accademico e le aziende.

La presidenza belga porterà avanti questo programma nei prossimi mesi attraverso una serie di discussioni ad alto livello con i partner africani.

Questi daranno seguito al vertice UE-UA del 2022, incrementeranno gli sforzi in corso per promuovere la produzione locale, forniranno ulteriori investimenti sanitari da parte del Team Europe in Africa, sulla base di nuovi elementi costitutivi, per continuare a sviluppare un partenariato sanitario ancora più forte tra le nostre due regioni.

I 194 Stati membri dell’OMS hanno avviato negoziati multilaterali all’interno dell’OMS su un nuovo accordo sulla pandemia, un’importante priorità per la presidenza belga.

Attraverso Global Gateway, Team Europe continua a investire nei sistemi sanitari dei nostri partner in tutto il mondo. La nostra ricerca farmaceutica un tempo ha aperto la strada a una migliore salute pubblica, aprendo la strada alla ricerca sui vaccini contro le malattie infantili e alla medicina moderna. Possiamo farlo di nuovo.

Il diritto alla salute è un diritto umano. In un’epoca in cui la salute globale è messa seriamente a rischio, è giunto il momento di adottare un approccio rinnovato alla salute globale: il futuro del mondo dipende da questo.

