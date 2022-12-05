Von der Leyen: “Serve cooperazione, non scontro, nella disputa sulle sovvenzioni statunitensi”

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha sottolineato la necessità di adeguare le norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, ha sostenuto la necessità di finanziamenti europei per una politica industriale europea e ha insistito sul mantenimento di relazioni cordiali con gli Stati Uniti in vista delle consultazioni elettorali di metà mandato.

Il Consiglio biennale per il commercio e la tecnologia è diventato un forum di scambio per le questioni commerciali tra l’UE e gli Stati Uniti dal suo avvio nel giugno 2021. Le relazioni tra i due partner sono ai minimi termini a seguito dell’indignazione dell’UE di fronte all’Inflation Reduction Act (IRA), un pacchetto di politica industriale ‘pulita’ da 369 miliardi di dollari.

“L’Inflation Reduction Act sta sollevando preoccupazioni anche qui in Europa, in un contesto molto particolare per la nostra industria e la nostra economia”, ha dichiarato domenica (4 dicembre) von der Leyen agli studenti del Collegio d’Europa.

Von der Leyen ha sottolineato tre aspetti dell’IRA: la logica del “Buy American” che è alla base di alcune parti del sistema di sovvenzioni, le agevolazioni fiscali per le aziende che producono in America e “le sovvenzioni alla produzione che potrebbero portare a una corsa ai sussidi”.

Ciò avrebbe effetti reali sulla scelta del luogo di produzione da parte delle aziende. “Abbiamo tutti sentito le storie di produttori che stanno pensando di trasferire i futuri investimenti dall’Europa agli Stati Uniti”, ha aggiunto.

La sfida appare così drastica che la Commissione potrebbe di nuovo cedere sul mantenimento degli aiuti di Stato. “Dobbiamo adeguare le nostre regole per rendere più facile la transizione per gli investimenti pubblici”, ha sottolineato.

L’allentamento delle norme sugli aiuti di Stato è da tempo una priorità sia per gli interessi delle imprese che per i Paesi con alto budget. Su richiesta di Berlino, Bruxelles ha quadruplicato il limite per gli aiuti di Stato senza domande attraverso il “Quadro temporaneo di crisi”, portandolo da 500.000 euro a 2 milioni di euro non molto tempo fa.

Per coincidenza, questo corrisponde a una richiesta fatta da BusinessEurope in ottobre. Per quanto riguarda le tecnologie pulite, l’associazione imprenditoriale europea ha chiesto un allentamento delle norme sugli aiuti di Stato per le “tecnologie pulite” alla fine del 2021.

“Gli aiuti di Stato sono uno strumento collaudato in Europa”, ha affermato von der Leyen.

Tuttavia, pur riconoscendo la necessità di maggiori aiuti di Stato, von der Leyen ha anche segnalato le distorsioni che un numero ancora maggiore di aiuti di Stato da parte dei singoli Stati membri causerebbe alla parità di condizioni all’interno del mercato unico dell’UE.

Nuovi fondi UE?

“L’obiettivo della nostra politica industriale europea è che l’industria europea sia leader nella transizione pulita”, ha aggiunto il Presidente della Commissione. Ciò significherebbe potenziare la ricerca e lo sviluppo, ma anche “nuovi e ulteriori finanziamenti a livello UE”.

In un’intervista al Journal du Dimanche, pubblicata il 3 dicembre, il commissario europeo per il mercato unico, il francese Thierry Breton, ha insistito sul fatto che l’UE “deve anche progredire nella progettazione di un piano di sostegno massiccio per l’industria”.

Breton è da tempo favorevole a un altro ciclo di debito comune dell’UE. “Poiché non tutti gli Stati europei hanno la stessa capacità di indebitamento, dobbiamo garantire che possano contrarre prestiti alle stesse condizioni”, ha aggiunto. La cifra suggerita è di 350 miliardi di euro, pari al 2% del PIL dell’UE, per eguagliare l’IRA.

“Non abbiamo scelta. Gli Stati Uniti hanno varato l’IRA. La Cina sta aiutando massicciamente le sue aziende e sta cercando di attirare le nostre. Spetta a noi, e a nessun altro, elaborare la nostra risposta”, ha sottolineato Breton.

Nel suo discorso, von der Leyen ha sostenuto l’idea di un “Fondo per la sovranità”, ma non è entrata nei dettagli, omettendo la quantità di denaro di cui tale fondo avrebbe bisogno e come dovrebbe essere finanziato.

“La nuova politica industriale assertiva dei nostri concorrenti ha bisogno di una risposta strutturale da parte dell’Unione Europea”, ha affermato, affermando che l’UE ha bisogno di una “politica industriale europea comune, e questa politica industriale europea comune richiede un finanziamento europeo comune”.

Von der Leyen ha anche fatto riferimento a misure a breve termine attraverso REPowerEU, il piano del blocco per liberarsi dai combustibili fossili russi, che potrebbe essere integrato. “Stiamo lavorando per potenziare REPowerEU”.

Approccio cordiale

Nel suo discorso, Von der Leyen ha deciso di non menzionare l’OMC, l’organizzazione mondiale del commercio. Questo rappresenta un allontanamento dal linguaggio utilizzato da Berlino e Parigi. Nella sua intervista, Breton ha insistito sul fatto che l’IRA viola le regole dell’OMC, mentre Habeck ha denunciato le norme sul “contenuto locale” come una violazione delle regole dell’OMC a fine novembre.

L’UE è stata impegnata in colloqui con gli Stati Uniti sia a livello di gruppi di lavoro che a un livello più alto, con il Commissario al Commercio Valdis Dombrovkis che ha assunto il controllo. Breton si è ampiamente defilato, scegliendo di non partecipare all’incontro del 5 dicembre.

L’UE risponderà in modo adeguato e ben calibrato all’IRA”, ha sottolineato il Presidente, ma ha escluso una “guerra commerciale costosa”. Non è ancora chiaro se sia in programma una guerra commerciale a basso costo.

Ha invece sottolineato tutti i risultati della cooperazione transatlantica nell’ultimo anno.

Tra questi, le “consegne aggiuntive di 15 miliardi di metri cubi di GNL quest’anno”, la fine delle dispute “di lunga data” sui dazi sull’acciaio – una politica messa in atto dall’amministrazione Trump -, la disputa Airbus-Boeing e la sicurezza dei flussi di dati – per ora.

Per quanto riguarda il clima, von der Leyen ha lodato l’efficacia dell’azione congiunta sul clima, citando il Global Methane Pledge, un accordo per ridurre il 30% del metano entro il decennio.

Tuttavia, la carbon border tax (CBAM) dell’UE, che penalizzerà i Paesi con un’azione climatica meno ambiziosa di quella dell’Unione, si sta già profilando, con l’inizio previsto nella seconda metà del 2020, e questo preoccupa i gruppi imprenditoriali.

Tutta carota, niente bastone: l’ultima offerta di von der Leyen agli Stati Uniti è quella di dominare congiuntamente la definizione degli standard globali.

“Prendiamo ad esempio l’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici: se l’Europa e gli Stati Uniti si accordano su standard comuni, daremo forma agli standard globali e non li lasceremo ad altri”, ha sottolineato.