Una coppia di lesbiche in Bulgaria chiede che vengano ufficialmente riconosciuti i genitori dello stesso sesso

Una coppia di lesbiche che si è rivolta alla Corte di giustizia dell’Unione Europea per forzare la Bulgaria a riconoscere ufficialmente i genitori dello stesso sesso ha dichiarato di sperare che la battaglia legale porti nuovi diritti alle famiglie di tutto il continente.

La loro figlia – identificata solo come Sara – è rimasta apolide dopo che i funzionari bulgari hanno detto che avrebbero riconosciuto solo la madre naturale della bambina, in un caso che, secondo i gruppi per i diritti, evidenzia le disuguaglianze affrontate da molti genitori LGBTQ+.

“Le famiglie sono diverse. Questo tipo di discriminazione non dovrebbe essere tollerata”, ha dichiarato Kalina, la madre bulgara di Sara, in un commento inviato via e-mail alla Thomson Reuters Foundation (ente di beneficienza)

“Sono sicura che il nostro caso avrà un grande impatto nei prossimi anni, perché aprirà le porte a molte persone in situazioni simili alla nostra per lottare per i loro diritti”.

Sia Sara che i suoi genitori sono stati identificati solo con pseudonimi per proteggere la loro privacy.

Sara è nata in Spagna nel 2019, dove le autorità hanno rilasciato un certificato di nascita che indicava come madri sia Kalina che la sua compagna britannica-iberica, Jane.

Tuttavia, la bambina non aveva diritto alla cittadinanza spagnola o britannica e i funzionari bulgari hanno dichiarato che avrebbero rilasciato un certificato di nascita solo se Kalina avesse dimostrato di essere la madre naturale.

La Bulgaria non consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso e i certificati di nascita sono limitati a una madre e a un padre.

Kalina si è rifiutata di dire chi fosse il genitore biologico, affermando che la coppia non era tenuta per legge a fornire questa informazione.

Nel dicembre dello scorso anno, la Corte di giustizia europea ha dichiarato che la Bulgaria deve riconoscere entrambe le madri come genitori e rilasciare a Sara un passaporto o un altro documento d’identità.

Ma i funzionari della capitale Sofia hanno presentato ricorso, affermando che l’obbligo di riconoscere due genitori dello stesso sesso mina la capacità della Bulgaria di stabilire le proprie politiche pubbliche.

Il tribunale amministrativo di Sofia che ha presentato il ricorso non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

“Questa è una bambina che esiste, ma la legge dice che è invisibile”, ha detto Veneta Limberova, presidente dell’organizzazione bulgara per i diritti legali LGBTQ+ Deystvie, in un’intervista a margine di una conferenza sui diritti LGBTQ+ a Sofia.

“Sara compirà tre anni quest’anno e ha solo un certificato di nascita, ma nessun documento d’identità o passaporto”.

Impatto più ampio

Attualmente, i diritti dei genitori LGBTQ+ differiscono sostanzialmente in tutta l’Ue e le famiglie si trovano di fronte a leggi diverse in materia di co-genitorialità, maternità surrogata, adozione e inseminazione artificiale in casa.

La Rete delle associazioni europee delle famiglie LGBTQ* e Deystvie hanno dichiarato che il caso della piccola Sara sta contribuendo a sviluppare il diritto di famiglia dell’Ue e avrà un impatto su circa 100.000 famiglie in tutta Europa.

“La decisione viene ora applicata ai casi di famiglia omosessuale in altri Paesi dell’Ue, anche se la Bulgaria si rifiuta di farlo” ha dichiarato Limberova.

Le Deystvie affermano di sostenere un certo numero di famiglie LGBTQ+ che non sono in grado di creare una famiglia a causa delle leggi bulgare.

La mancanza di riconoscimento del matrimonio omosessuale e dei diritti genitoriali condivisi “lascia i partner LGBTQ+ a rischio di allontanamento dai figli o di diseredazione dai beni di famiglia in caso di divorzio o morte”, hanno detto gli attivisti.

“Abbiamo casi in cui la madre biologica approfitta del fatto che il genitore non biologico non ha alcun diritto”, ha dichiarato Galina Georgieva, attivista del gruppo bulgaro per i diritti LGBTQ+ Bilitis.

“I genitori non biologici, che amano così tanto i bambini, non possono fare nulla e rimangono senza il loro bambino” ha aggiunto.

Georgieva ha detto che l’impatto ha minato anche i diritti finanziari e di eredità: quando il suo partner e co-genitore è morto improvvisamente due anni fa, la proprietà della casa di famiglia del partner è tornata ai suoi genitori come parente prossimo legale.

A dicembre, l’Ue dovrebbe pubblicare delle proposte di regolamento per garantire che i legami parentali creati da qualsiasi Stato membro siano riconosciuti in tutto il blocco.

In Spagna, Kalina e Jane continuano a combattere la loro causa legale e sognano il giorno in cui potranno ottenere un passaporto per Sara e portarla a conoscere i parenti anziani per la prima volta.

“Spesso immagino di dire a nostra figlia, tra qualche anno, che ha cambiato la legge in tutta l’Ue”, ha detto Kalina.

“Ma per il momento siamo ancora al punto in cui eravamo tre anni fa. Lei è ancora apolide… La nostra famiglia ne ha passate tante negli ultimi tre anni e tutto quello che vogliamo è poter viaggiare e andare a far visita alle nostre famiglie”.