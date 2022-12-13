Un gruppo di Stati dell’Ue esprime preoccupazione per i commenti di Macron sulla Russia

Gli Stati baltici e altri Paesi europei, contrariati dai commenti del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron sulle garanzie di sicurezza per la Russia, hanno formalmente espresso la loro disapprovazione e spiegato la loro posizione alla Francia lunedì (12 dicembre), come hanno dichiarato i diplomatici.

In un’intervista rilasciata il 3 dicembre all’emittente televisiva francese TF1, Macron ha affermato che l’Europa deve preparare la sua futura architettura di sicurezza e pensare anche a “come dare garanzie alla Russia il giorno in cui tornerà al tavolo dei negoziati”.

Questi commenti non sono stati presi bene dall’Ucraina e dagli Stati baltici. Mentre la presidenza francese e il ministero degli Esteri hanno cercato di minimizzare, la rabbia non sembra essersi dissipata in alcuni ambienti.

La Repubblica Ceca, che detiene la presidenza del Consiglio dell’Ue, ha contribuito a organizzare il sostegno alla rappresentanza diplomatica formale, nota come “demarche”.

Tra i sostenitori dell’iniziativa figurano gli Stati baltici dell’Estonia, della Lettonia e della Lituania, nonché la Polonia e la Slovacchia, secondo quanto dichiarato da due diplomatici. La Reuters non è stata in grado di stabilire quanti Paesi in totale abbiano appoggiato la mossa, né se i cechi l’abbiano sostenuta.

I ministeri degli Esteri francese, ceco e slovacco non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. Il ministero degli Esteri polacco ha rifiutato di commentare.

La scorsa settimana la Repubblica Ceca ha distribuito una bozza, nota come non paper, ai membri dell’Ue nelle loro capitali, hanno dichiarato i tre diplomatici europei, che hanno affermato che il documento sostiene che i precedenti sforzi russi riguardanti l’architettura di sicurezza europea mirano a dividere e indebolire l’Europa.

Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio, gli Stati europei e i membri della Nato hanno cercato di mantenere un fronte unito contro Mosca, lanciando diverse serie di sanzioni e fornendo sostanziali aiuti militari a Kiev.

Il documento non ufficiale elencava gli aspetti della cooperazione e del dialogo con la Russia, che vanno da un documento Nato-Russia del 1997 a proposte del dicembre 2021 che includono garanzie richieste dalla Russia, come spiegato dai diplomatici.

Due diplomatici hanno dichiarato che i cechi, insieme a diversi altri rappresentanti degli Stati membri, hanno consegnato il documento definitivo al ministero degli Esteri francese per l’Europa continentale lunedì.

Parlando con i giornalisti venerdì, un funzionario della presidenza francese ha detto che non c’era nulla di nuovo nei commenti di Macron, aggiungendo che erano in linea con quanto detto dall’Ucraina, ovvero che alla fine della guerra ci sarebbe stato un negoziato.

“In realtà, c’è una discrepanza: da un lato certi movimenti o certe persone che cercano di…isolare un pezzo di una frase al di fuori del suo contesto, e dall’altro la realtà del lavoro che svolgiamo, che è davvero svolto senza difficoltà”, ha detto il funzionario.