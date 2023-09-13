Ultimo discorso sul SOTEU di von der Leyen, l’Europa sia artefice del suo destino

Per l’Europa è giunta l’ora della storia e l’Unione europea deve essere pronta per questo appuntamento. Questa la conclusione del lungo discorso della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sullo stato dell’Unione (SOTEU) pronunciato oggi davanti al Parlamento europeo. Un intervento, quello della responsabile dell’esecutivo UE che ha tracciato non solo un bilancio dei quattro anni di mandato, ma ha anche lanciato una serie di proposte alle sfide che l’UE sta e dovrà affrontare dalla guerra in Ucraina, alla lotta per il cambiamento climatico, alla transizione tecnologica, passando per la competizione con la Cina, la gestione dei fenomeni migratori all’allargamento europeo e alla riforma dei Trattati.

“In un mondo di incertezza l’Europa deve rispondere all’appello della storia”, ha affermato von der Leyen al principio del suo lungo discorso, l’ultimo da presidente della Commissione UE.

Secondo la responsabile dell’esecutivo europeo il lavoro della Commissione deve anzitutto riconquistare la fiducia degli europei, portando a termine nei prossimi 300 giorni il lavoro che le è stato affidato.

Von der Leyen ha elencato le sfide che a partire dal 2019, anno di insediamento dell’attuale esecutivo di Bruxelles, l’Europa ha dovuto affrontare, in particolare la pandemia di COVID-19 e la guerra di aggressione scatenata dalla Russia contro l’Ucraina.

In questo periodo, per von der Leyen, si è assistito alla “nascita di una Europa geopolitica” che appoggia l’Ucraina, contrasta la Russia, risponde alla Cina e investe nelle partnership.

Nel suo intervento, la presidente dell’esecutivo europeo ha citato alcune delle azioni messe in campo dalla Commissione a partire dal Green Deal, al Next Generation EU, all’istituzione delle basi per una salute europea vaccinando durante la pandemia non solo gli abitanti del continente ma anche le persone in altre parti del mondo. A ciò si è aggiunta la capacità dell’Europa unita di mettere in campo gli strumenti per “rendersi indipendente” per quanto riguarda gli approvvigionamenti gli approvvigionamenti energetici, la produzione di microchip e l’accesso alle materie prime critiche.

Von der Leyen ha inoltre sottolineato il grande lavoro condotto per la parità di genere che “per me come donna significa molto”. In merito, la presidente della Commissione europea ha ricordato la ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ma anche l’impegno per stabilire i principi base sulla discriminazione salariale. “Non c’è alcuna ragione del perché una donna debba essere pagata meno di un uomo”, ha affermato la presidente della Commissione europea.

“Io so che queta Camera appoggia la proposta nella lotta contro la violenza sulle donne”, ha affermato von der Leyen, ricordando che la proposta mira a trasformare in legge un altro principio base: “No significa no, senza non ci può essere una vera parità”.

Il Green Deal nato per proteggere il nostro pianeta ma anche la nostra prosperità

Von der Leyen ha dato ampio spazio nel suo discorso al Green Deal, considerato la pietra miliare della Commissione guidata dalla politica tedesca. “Questa estata, la più calda mai registrata, ci ha mostrato quanto è necessario” il Green Deal, ha sottolineato la presidente della Commissione UE citando gli incendi e fenomeni alluvionali che hanno interessato i Paesi europei, in particolare Grecia, Italia e Slovenia. “Questo è quello che accade in un Pianeta in ebollizione”, ha proseguito la responsabile dell’esecutivo UE, sottolineando che il Green Deal è nato per proteggere il pianeta, ma rappresenta anche una opportunità “per preservare la nostra prosperità futura”.

Secondo von der Leyen l’Europa è stata in grado di trasformare “l’agenda per il clima in un’agenda economica” dando un “chiaro segnale della direzione da prendere”. Il risultato è che ora l’industria europea è pronta per “dare slancio a questa transizione”, perché, secondo von der Leyen, “modernizzazione e decarbonizzazione possono andare di pari passo”.

La presidente della Commissione UE ha citato alcuni concreti come la nascita di acciaierie pulite che sono passate da 0 a 38, osservando che l’Europa riesce ad attrarre più investimenti nello sviluppo dell’idrogeno pulito di Stati Uniti e Cina messi insieme.

“Ora che entriamo nella prossima fase del Green Deal non cambierà il nostro sostegno all’industria UE, su questo ci potete contare”, ha affermato la presidente della Commissione europea, ricordando i pacchetti di misure sull’industria NET zero e le materie prime critiche. “Dobbiamo sviluppare un approccio per ciascun ecosistema industriale”, ha fatto notare von der Leyen, sottolineando che verranno tenuti una serie di dialoghi relativi alla transizione pulita con l’industria. “L’obiettivo è sostenere i settori per sostenere un modello imprenditoriale per decarbonizzazione industriale”, ha aggiunto von der Leyen, secondo cui questo approccio è “fondamentale per la competitività europea”.

Von der Leyen ha citato poi la serie di criticità che l’Europa sta affrontando su questo fronte, come quelli affrontati dall’industria eolica, in merito al quale la presidente dell’esecutivo di Bruxelles ha annunciato la presentazione a breve di un pacchetto UE sul tema con industria e Stati membri.

Per von der leyen il futuro dell’industria sulle tecnologie dedicate alla transizione energetica che “deve concretizzarsi” all’interno dell’Unione europea.

Stop alla concorrenza sleale della Cina

Il tema delle tecnologie per la transizione energetica ha rappresentato l’occasione per la presidente della Commissione europea di lanciare una serie di stoccate alla Cina. Infatti, come sottolineato da von der Leyen le imprese europee sono consapevoli che la “concorrenza fa bene agli affari e protegge i posti di lavoro, ma solo se è equa”. Infatti, ha proseguito, “troppo spesso le società europee sono escluse dai mercati esteri” o vittime di concorrenti che “beneficiano di ingenti aiuti statali”. In merito, von der Leyen ha citato le pratiche commerciali cinesi sul settore del solare, con molte imprese europee estromesse dal mercato cinese. Altro esempio fatto dalla presidente della Commissione UE è quello del settore dei veicoli elettrici, un’industria “cruciale per l’economia green” che vede però i mercati globali “invasi da auto cinesi a buon mercato i cui prezzi sono tenuti bassi artificialmente grazie a ingenti fondi statali” e ciò ha provocato “distorsioni sul mercato europeo”.

“Noi- ha proseguito von der Leyen – non accettiamo distorsioni dall’interno, ma nemmeno dall’esterno”. In merito, la responsabile dell’esecutivo UE ha annunciato (tra applausi scroscianti) l’avvio di un’inchiesta della Commissione per indagare sulle sovvenzioni sui veicoli elettrici provenienti dalla Cina. “L’Europa è aperta alla concorrenza ma non alla corsa al ribasso, dobbiamo difenderci dalle pratiche sleali”, ha affermato von der Leyen, sottolineando che comunque resta aperta porta al dialogo con Cina perché ci sono temi su cui “dobbiamo collaborare”, riducendo i rischi “senza disaccoppiarsi”.

La presidente della Commissione UE ha poi parlato dell’importanza della conservazione della natura e degli ecosistemi, tema caldo che negli ultimi mesi ha diviso la stessa maggioranza che esprime l’esecutivo europeo in parlamento sulla Legge per il ripristino della natura avversata da una parte del Partito popolare europeo (PPE), in particolare dal suo leader Manfred Weber.

Agricoltura e tutela dell’ambiente possono andare di pari passo

Secondo von der Leyen, la perdita della biodiversità che caratterizza l’Europa da nord a sud e da est a ovest rappresenterebbe una perdita non solo sul piano materiale, ma anche culturale, minando “il senso di appartenenza delle persone”. Quindi, ha sottolineato la presidente dell’esecutivo UE, “dobbiamo proteggerlo”.

“Al contempo dobbiamo garantire che il nostro approvvigionamento avvenga in armonia con la natura”, ha affermato la presidente della Commissione europea che ha espresso il suo ringraziamento agli agricoltori i più critici nei confronti della Legge sul ripristino della natura.

“Oggi esprimo il mio riconoscimento agli agricoltori e un ringraziamento perché ogni giorno forniscono cibo e alimenti sani” e rappresentano la base della Politica agricola comune (PAC). “Quello che fanno i nostri agricoltori, non è una cosa scontata”, ha sottolineato la presidente della Commissione europea, citando le sfide che ha dovuto affrontare il settore dalla guerra in Ucraina, ai cambiamenti climatici, ma anche i nuovi obblighi normativi che “stanno influenzando il lavoro e reddito degli agricoltori”. Come sottolineato da von der Leyen molti agricoltori si stanno impegnando a favore di una agricoltura sostenibile, ma è necessario “affrontare insieme le nuove sfide, solo così anche in futuro saremo in grado di garantire la sicurezza alimentare”. Secondo la presidente dell’esecutivo europeo serve quindi “maggiore dialogo e minore polarizzazione” nel dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura europea, perché “agricoltura e tutela della natura possono andare di pari passo”.

Le tre sfide economiche: competenze, inflazione e semplificazione

Il passaggio successivo del lungo discorso della presidente della Commissione europea è stata la situazione economica europea e le sfide che deve affrontare. Von der Leyen ne ha individuato tre in particolare: le competenze, l’inflazione e la semplificazione dell’attività economica per le imprese.

Partendo dalla sfida delle competenze nel mercato del lavoro, la presidente della Commissione UE ha sottolineato il rapido intervento avvenuto durante la pandemia di COVID con l’istituzione di SURE, il programma dell’UE volto a finanziare programmi di occupazione a breve termine in tutta l’Unione per mantenere le persone al lavoro durante la pandemia. “Grazie a SURE abbiamo salvato 40 milioni di posti di lavoro. Questa è la forza dell’economia sociale di mercato dell’Europa di cui dobbiamo andare fieri”, ha affermato von der Leyen.

Altro strumento citato dalla responsabile dell’esecutivo europeo è il Next Generation Eu grazie al quale l’Europa si appresta a raggiungere la piena occupazione. Von der Leyen ha osservato in merito la presenza di posti di lavoro vacanti, con il 74% delle piccole e medie imprese che sostengono di far fronte a una carenza di competenze dal turismo, al settore ospedaliero. Tuttavia, su questo fronte, von der Leyen ha sottolineato la necessità di lavorare sul fronte dei lavoratori, garantendo ad esempio posti dedicati all’infanzia consentendo alle madri lavoratrici di occuparsi dei figli, ma anche di spingere i giovani, ben 8 milioni, verso il mondo del lavoro. “Questa – ha sottolineato von der Leyen – è una delle strozzature più significative della nostra competitività.

“Dobbiamo migliorare l’accesso al mercato del lavoro soprattutto per i giovani e le donne, abbiamo bisogno di una migrazione qualificata”, ha sottolineato la presidente della Commissione UE, secondo cui è necessario affidarsi a imprese e sindacati. In merito von der Leyen ha citato l’incontro avvenuto nel 1985 a Val Duchesse promosso dall’allora presidente della Commissione Jacques Delors che mirava a coinvolgere le parti sociali, rappresentate dalla Confederazione europea dei sindacati (CES), dall’Unione delle industrie della Comunità europea (UNICE) e dal Centro europeo di Le Imprese Pubbliche (CEEP).

“Da allora le parti sociali hanno plasmato l’Unione di oggi garantendo progresso e prosperità a milioni di persone. Mentre il mondo cambia le parti sociali devono restare il fulcro del nostro futuro”, ha dichiarato von der Leyen, annunciando la convocazione di un vertice delle parti sociali proprio Val Duchesse, perché “il futuro dell’Europa sarà costruito dalle parti sociali”.

Per quanto riguarda l’inflazione, von der Leyen ha sottolineato il lavoro portato avanti dalla Banca centrale europea, ricordando come, nonostante i livelli di inflazioni restino alti, l’UE ha iniziato a ridurre i prezzi dell’energia che erano schizzati alle stesse dopo l’invasione russa dell’Ucraina e dei ricatti del presidente Vladimir Putin sul gas, riportando l’Europa alla crisi degli anni ’70.

“Ce l’abbiamo fatta restando uniti, abbiano aggregato la domanda e optato per acquisti comuni (di gas). A differenza degli anni ’70 abbiamo investito in energia pulita massicciamente per accelerare transizione pulita. Abbiamo usato la massa critica dell’UE per ridurre i prezzi e garantire l’approvvigionamento”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea, facendo notare che un anno fa il prezzo del gas aveva raggiunto il record di 300 euro per megawattora, mentre ora il prezzo è di 35 euro. “Dobbiamo capire come riprodurre questo modello di successo anche in altri campi, come quello delle materie prime critiche e dell’idrogeno pulito”, ha affermato la presidente dell’esecutivo europeo.

Altro passaggio riguardante le sfide economiche è stato quello sull’agevolazione dell’attività economica per le imprese europee. Infatti, come ricordato da von der Leyen, le aziende, in particolare le PMI non dispongono della capacità di gestire una struttura amministrativa complessa e sono frenate dalla lunghezza dei processi” e ciò le porta a essere meno produttive e a perdere importanti opportunità di crescita.

“Prima della fine dell’anno nomineremo un rappresentante speciale dell’UE per le PMI che riferirà a me”, ha annunciato la presidente della Commissione europea, sottolineando che la Commissione desidera parlare direttamente con le PMI. “Per ogni atto legislativo facciamo un controllo della competitività attraverso un comitato indipendente”, ha aggiunto von der Leyen, annunciando inoltre che il prossimo mese la Commissione presenterà le prime proposte atte a ridurre gli obblighi di comunicazione a livello europeo del 25%.

“Non sarà facile, avremo bisogno del vostro aiuto (parlamento europeo), si tratta di uno sforzo comune che coinvolge la totalità delle istituzioni UE. Lavoreremo con gli Stati membri affinché si possano portare a una riduzione del 25% anche a livello nazionale, è giunto il momento di agevolare finalmente le imprese in Europa”, ha affermato la presidente della Commissione europea.

Come ricordato da von der Leyen, le imprese europee hanno bisogno di accedere alle tecnologie chiave in Europa perché ciò è una “questione di sovranità” e “preservare un vantaggio europeo sulle tecnologie critiche emergenti è un vero e proprio imperativo per l’economia e la sicurezza nazionale”. Questo approccio richiede, secondo la presidente della Commissione, anche l’erogazione di finanziamenti europei comuni e “per questo che nella proposta di revisione del bilancio abbiamo lanciato la piattaforma STEP con cui potremmo incrementare I fondi europei per investire in qualsiasi tipo di prodotto dalla microelettronica, all’informatica quantistica alla intelligenza artificiale”.

Rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti europei

Von der Leyen ha poi dato una nuova stoccata alla Cina, ricordando il dominio di Pechino sulle materie prime critiche e le sue politiche deliberate per ridurre le esportazioni di Gallio e Germanio, fondamentali per i semiconduttori e i pannelli solari, che hanno portato a strozzature sulle catene di approvvigionamento globali.

“Questo dimostra perché è importante per l’Unione europea possa rafforzare la sicurezza economica, riducendo i rischi, senza disaccoppiarsi”, ha sottolineato la presidente della Commissione europea, ricordando il sostegno dei partner europei come Giappone, Stati Uniti e Australia, ma anche di altri Paesi che dipendono da un unico fornitore di materie prime critiche. Su questo aspetto, altri Paesi, che attualmente producono materie prime critiche, dall’America latina all’Africa, intendono invece sviluppare industrie di trasformazione e raffinazione a livello locale senza limitarsi a esportare all’estero le loro risorse.

“Quest’anno ci sarà la prima riunione del nuovo club delle materie prime critiche, ma continueremo a promuovere un commercio aperto ed equo”, ha affermato la presidente della Commissione UE citando gli accordi di libero scambio con Cile, Nuova Zelanda e Kenya, con l’auspicio che presto si possano aggiungere quelli con Australia, Messico e MERCOSUR, a cui seguiranno quelli con India e Indonesia. “Il commercio intelligente crea posti di lavoro, qualità e benessere”, ha osservato von der Leyen.

A Mario Draghi il compito di preparare una relazione sulla competitività europea

Secondo von der Leyen, le tre sfide economiche emergono in un momento in cui l’Europa sta chiedendo all’industria di guidare la transizione verso un’economia green. “Dobbiamo essere più lungimiranti e salvaguardare la nostra competitività. Per questo ho chiesto a Mario Draghi di preparare una relazione sul futuro della competitività europea, perché l’Europa farà di tutto, costi quel che costi per mantenere il suo vantaggio competitivo”, ha affermato la presidente della Commissione europea facendo riferimento al ruolo che ricoprirà l’ex governatore della Banca centrale europea (BCE) ed ex premier italiano Mario Draghi.

Governare l’Intelligenza artificiale

Altro passaggio del discorso di von der Leyen è stato quello sulla rete internet sull’intelligenza artificiale e loro implicazioni per l’economia e la vita dei cittadini europei. “L’Unione europea si è posta all’avanguardia nella gestione dei rischi”, ha sottolineato la presidente dell’Esecutivo UE, ricordando le grandi sfide rappresentate dalla rete internet che a fronte dei suoi benefici ha tuttavia contribuito a diffondere disinformazione, la circolazione di contenuti nocivi e aumentato i rischi per i dati di cittadini e imprese. “Tutto ciò ha portato a una erosione della fiducia e anche alla violazione dei diritti fondamentali”, ha affermato, la presidente della Commissione ricordando come l’Europa sia diventata a livello globale la capofila per i diritti digitali con il Digital service act (DSA) e il Digital market act (DMC) che garantiscono responsabilità chiare per la grandi imprese del settore tecnologico.

Von der Leyen ha inoltre ricordato l’impegno della Commissione e del Parlamento europeo sulla gestione dei rischi rappresentanti dall’Intelligenza artificiale. “La riduzione del rischio di estinzione a causa dell’Intelligenza artificiale dovrebbe essere una priorità globale come altre minacce come le pandemie e la guerra nucleare”, ha affermato von der Leyen.

“L’intelligenza artificiale si sta evolvendo più rapidamente di quanto immaginassero i loro stessi creatori, abbiamo quindi opportunità limitate per indirizzare questa tecnologia in modo responsabile”, ha osservato la presidente dell’esecutivo europeo, affermando che l’UE deve indicare la strada per un nuovo quadro globale sull’IA basato su tre pilastri: misure protettive, governance e guida all’innovazione.

Sul primo punto, von der Leyen ha sottolineato la necessità di garantire che l’IA abbia uno sviluppo antropocentrico e ha ricordato come sia partito proprio dall’Europa, grazie all’impegno del Parlamento europeo il primo atto legislativo completo sul mondo dell’AI favorevole all’innovazione che rappresenta già un modello per il mondo intero.

Sulla governance, von der Leyen ha sottolineato la necessità di garantire un approccio globale per la comprensione impatto dell’IA sulle nostre società, proponendo la creazione di gruppi intergovernativi di esperti su esempio di quelli nati per affrontare la lotta ai cambiamenti climatici.

Infine, per quanto riguarda l’innovazione responsabile, grazie agli investimenti predisposti dalla Commissione, von der Leyen ha ricordato che l’UE è diventata pioniera nelle tecnologie del supercalcolo e possiede tre dei cinque super computer più potenti del mondo. In merito la presidente dell’esecutivo europeo ha annunciato il lancio di un’iniziativa dell’accesso delle startup ai computer ad altre prestazione dell’UE.

“Questa sarà solo una parte, serve anche un dialogo aperto con chi sviluppa e applica l’intelligenza artificiale, come avviene già negli Stati Uniti”, ha affermato.

Il cordoglio per le vittime per il sisma in Marocco e le alluvioni in Libia e l’impegno per l’Africa

Nel suo intervento, von der Leyen non ha mancato di ricordare le migliaia di vittime per il sisma in Marocco e le alluvioni in Libia. “LUE sarà sempre pronta a prestare aiuto in tutti i modi possibili”, ha affermato la presidente della Commissione europea.

Von der Leyen ha affrontato anche la crisi che sta attraversando la regione del Sahel, una delle più povere al mondo ma con una delle crescite demografiche più alte, che ha visto a una serie di colpi di Stato militari che renderanno l’area più instabile negli anni a venire e dove la Russia ha avuto e sta avendo un ruolo e in cui è ritornato il terrorismo. “Tutto questo riguarda l’Europa”, ha affermato von der Leyen. “Dobbiamo dimostrare la stessa unità di intenti che abbiamo mostrato con l’Ucraina nei confronti dell’Africa”, ha affermato la presidente della Commissione europea, sottolineando che l’UE deve concentrarsi sulla cooperazione con i governi legittimi e le organizzazioni regionali, sviluppando partenariati su posizioni comuni.

In merito, von der Lyen ha annunciato che lavorerà su un nuovo approccio strategico per l’Africa con l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’UE Josep Borrell. Il piano verrà presentato al prossimo vertice tra Unione europea e Unione africana.

Il rapporto con i Paesi emergenti, anche in relazione alle mutate condizioni geopolitiche, deve essere ulteriormente rafforzato secondo von der Leyen. “Non smetteremo mai di collaborare per migliorare il sistema internazionale, vogliamo fare da guida agli sforzi tesi a rendere più equo l’ordine fondato sulle regole”, ha affermato la presidente della Commissione UE, citando il grande strumento rappresentato dal Global Gateway, lo strumento di finanziamento studiato dalla commissione europea per sostenere le economie in giro per il mondo.

Come ricordato dalla presidente della Commissione UE, questo approccio è stato ben espresso nell’accordo firmato al G20 di Nuova Delhi per la realizzazione del corridoio economico India-Medio Oriente-Unione europea che prevede un collegamento ferroviario tra India e UE più rapido del 40 per cento rispetto ai collegamenti attuali, l’installazione di una linea elettrica e di condotte per l’idrogeno per gli scambi di energia pulita tra UE e Asia di un cavo dati tramite il quale sarà possibile collegare alcuni dei sistemi digitali più innovativi al mondo e creare più opportunità per le imprese.

Il Patto sui migranti e l’appello a fare entrare nello spazio Schengen Romania e Bulgaria

Von der Leyen si è espressa anche sul tema dei migranti e della lotta contro il traffico di esseri umani, sottolineando la sua convinzione che la migrazione vada gestita, auspicando a una maggiore unità su questo fenomeno all’interno dell’Unione europea. “Questo è lo spirito del nuovo Patto su migrazione e asilo”, ha dichiarato la presidente dell’esecutivo europeo, sottolineando che grazie al nuovo Patto è stato trovato un equilibrio “tra protezione delle frontiere e protezione delle persone, tra la sovranità e la solidarietà e tra la sicurezza e l’umanità”.

La responsabile dell’esecutivo UE ha sottolineato la serie di azioni condotte dalla Commissione, in particolare il contestato partenariato firmato con la Tunisia “che comporta vantaggi che vanno al di là della migrazione”, sottolineando la volontà della Commissione di lavorare ad accordi analoghi con altri Paesi.

Proprio la gestione dei flussi migratori è stata l’occasione per von der Leyen di esprimere un ringraziamento nei confronti di Bulgaria e Romania che hanno tracciato le buone pratiche da seguire su asilo e rimpatrio, dimostrando di far parte dello spazio Schengen. “Facciamole entrare senza ulteriori ritardi”, ha dichiarato la presidente della Commissione.

Von der Leyen ha auspicato al raggiungimento di un accordo tra i Paesi membri sul Patto su migrazione e asilo e ha annunciato, in parallelo, la necessità di rafforzare la lotta contro i trafficanti di esseri umani. “La nostra legislazione ha più di 20 anni e va aggiornata. Abbiamo bisogno di nuove norme e di una nuova struttura di governance. Abbiamo bisogno di applicare la legge e perseguire questo reato e dare un ruolo incisivo all’agenzie Europol, Eurojust e Frontex”, ha affermato.

La presidente dell’esecutivo di Bruxelles ha annunciato che presto la Commissione europea organizzerà conferenza mondiale su lotta alla tratta di essere umani.

Allargamento dell’Europa e diffusione e protezione dello Stato di diritto

Von der Leyen è nuovamente tornata nel suo discorso a parlare della guerra in Ucraina ricordando Viktorija Jurijivna Amelina, la scrittrice e giornalista ucraina morta il primo luglio 2023 a causa delle ferite riportate quattro giorni prima nel bombardamento di un ristorante a Kramators’k da parte dell’esercito russo.

“Saremo al fianco dell’Ucraina sempre” ha affermato von der Leyen, ricordando che oltre 4 milioni di ucraini hanno trovato rifugio in Europa e annunciando la proroga da parte della Commissione del sistema di protezione offerto agli ucraini.

Il tema dell’Ucraina e della sua adesione futura all’Unione europea è stato il modo in cui von der Leyen ha introdotto la questione dell’allargamento dell’Unione europea. “Il futuro dell’Ucraina è nell’UE, il futuro dei Balcani occidentale è nell’UE, il futuro della Moldavia è nell’UE e so quanto sia importante la prospettiva dell’UE per così tanti cittadini della Georgia”, ha dichiarato.

Secondo la presidente della Commissione UE, la storia chiama l’Europa ad adoperarsi per completare l’Unione “In un momento come questo non possiamo permetterci di abbandonare i cittadini europei è nell’interesse strategico dell’UE il proprio completamento. Dobbiamo avere in mente qual è la posta in gioco”, ha sottolineato von der Leyen parlando dello Stato di diritto “fondamento della nostra unione” negli attuali Stati membri e in quelli futuri.

Von der Leyen ha ricordato che “le relazioni sullo Stato di diritto sono diventati una priorità per la Commissione”, annunciando di estendere tale strumento di valutazione e analisi anche ai Paesi in via di adesione che progrediscono più velocemente. “Questo li metterà in condizione di parità con gli Stati membri, garantendo che la nostra futura unione sarà un unione di libertà, diritti e valori”, ha affermato.

Per von der Leyen l’allargamento significa aumentare il peso geopolitico dell’Europa e occorre quindi “abbandonare” le vecchie discussioni “manichee sull’allargamento” perché “non si tratta di scegliere tra allargamento o approfondimento” ma di acquisire “acquisire il peso geopolitico e la capacità di agire”. Secondo bon der Leyen un nuovo allargamento sarà un catalizzatore di progresso.

Modificare i Trattati se necessario

In conclusione, von der Leyen ha affermato il suo impegno a fare in modo che l’Unione europea funzioni sempre meglio per i propri cittadini e “ciò significa, eventualmente e laddove è necessario, anche attraverso una Convenzione europea e la modifica dei Trattati.

Tuttavia, per la presidente della Commissione non è del resto necessario attendere che cambino i Trattati per avere una Unione pronta all’allargamento che può essere fatta anche risolvendo questioni partiche, in particolare anche la capacità di agire. “In occasione di ogni allargamento chi prevedeva la riduzione dell’efficienza è sempre stato smentito dai fatti”, ha sottolineato von der Leyen, sottolineando che la Commissione farà la sua parte in quest’ultimo anno.

“Completare la nostra unione è il migliore investimento a favore della pace della sicurezza e della prosperità del nostro continente ed è tempo che l’Europa pensi di nuovo in grande e sia artefice del proprio destino”, ha dichiarato la presidente della Commissione.