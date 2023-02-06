Timmermans: L’Africa sarà probabilmente il più importante partner dell’Ue per le rinnovabili

L’Africa sarà probabilmente il partner più importante per l’Europa nel tentativo di aumentare la fornitura di energia rinnovabile e di passare all’idrogeno verde, ha dichiarato il capo dell’Ue per il clima Frans Timmermans in un’intervista esclusiva a EURACTIV.

“Il continente africano sarà probabilmente il partner più importante per l’Europa in termini di sviluppo del settore delle energie rinnovabili”, ha dichiarato Timmermans durante un’intervista all’assemblea dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena) ad Abu Dhabi.

Se da un lato l’Europa sta incrementando la produzione interna di energia rinnovabile, dall’altro dovrà guardare oltre i propri confini per assicurarsi i livelli di cui ha bisogno. Per colmare questa lacuna, molti nell’Ue guardano all’Africa, dove esiste un elevato potenziale di produzione di energia rinnovabile, in particolare di energia solare.

“Si comincia dalla vicinanza”, ha detto Timmermans, indicando potenziali partnership con il Mediterraneo e il Nord Africa.

Tra questi, il progetto di importare elettricità rinnovabile dall’Egitto alla Grecia attraverso un cavo sottomarino già in costruzione.

Il cavo sottomarino, che ha un budget di 3,5 miliardi di euro, sarà in grado di trasportare 3.000 megawatt di energia dall’Egitto alla Grecia, sostituendo 4,5 miliardi di metri cubi di gas fossile ogni anno, secondo il gruppo Copelouzos che sta sviluppando il progetto.

Il Marocco è un altro candidato ovvio per un collegamento con l’Europa, dato che il suo settore delle energie rinnovabili è in fase di sviluppo, ha detto Timmermans.

Per i Paesi più lontani, Timmermans ha sottolineato il ruolo che l’idrogeno può svolgere nel portare l’energia rinnovabile in Europa. L’idrogeno può essere prodotto utilizzando l’elettricità verde e poi trasportato ovunque sia necessaria l’energia.

“L’Unione Europea avrà bisogno di una quantità di idrogeno verde superiore a quella che possiamo produrre noi stessi, quindi stiamo cercando Paesi in cui l’idrogeno verde possa essere prodotto”, ha dichiarato Timmermans a EURACTIV.

Esistono già diverse sedi di collaborazione tra l’Ue e l’Africa in materia di energie rinnovabili, tra cui il partenariato energetico Ue-Africa, che mira ad aumentare l’accesso a servizi energetici sostenibili e a prezzi accessibili, a sostenere gli investimenti nelle energie rinnovabili e a promuovere l’efficienza energetica nel continente.

L’Ue ha inoltre firmato un memorandum d’intesa con la Namibia sulle materie prime critiche e l’idrogeno, che mira a “garantire lo sviluppo di un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime, materiali raffinati e idrogeno rinnovabile per sostenere la trasformazione verde e digitale delle economie dei partner”.

Inoltre, c’è il partenariato Ue-Egitto per l’idrogeno rinnovabile, che mira a stabilire una cooperazione a lungo termine sull’idrogeno verde per accelerare la decarbonizzazione dei sistemi energetici.

Tuttavia, la ministra spagnola per la transizione ecologica Teresa Ribera afferma che la cooperazione dell’Ue con i Paesi stranieri può assumere forme diverse, con esigenze e potenzialità che variano notevolmente da un Paese all’altro.

“Ci sono alcuni Paesi che sarebbero ideali per ospitare le soluzioni su piccola scala che possono fare una grande differenza fin dal punto di partenza. Altri Paesi sono pronti a intraprendere una trasformazione molto più industriale del sistema energetico, modernizzando le reti e così via”, ha dichiarato a EURACTIV in occasione dell’assemblea dell’Irena.

L’Ue deve rafforzare le sue relazioni con i Paesi del Nord Africa, che hanno condizioni geografiche e climatiche simili a quelle di gran parte dell’Europa meridionale. Nel frattempo, la ministra vorrebbe che l’Europa fosse più presente nei Paesi dell’Africa centrale, ma con un approccio diverso, che guardi all’equità e all’accesso alle opportunità.

Per i Paesi produttori di petrolio e gas, come quelli del Medio Oriente, “è importante garantire una reale trasformazione delle loro economie”, ha affermato Ribera.

“Penso che il dialogo, la cooperazione su come organizzare questa transizione energetica, su come facilitare il dialogo per essere sicuri di investire dove è necessario sia importante, soprattutto in questo periodo di turbolenza energetica che stiamo attraversando”, ha detto.

Ma mentre l’Europa cerca di sostituire il gas russo con alternative, dovrebbe anche essere consapevole dell’impatto che la sua corsa all’energia ha sui mercati internazionali, in particolare se aumenta i prezzi e limita l’accesso ad altri Paesi.

“L’Europa dovrebbe anche fornire un sostegno supplementare per garantire che gli altri non soffrano a causa della risposta europea”.

Affrontare la povertà energetica in Africa

La cooperazione non si limita a garantire le forniture all’Europa, ma riguarda anche lo sviluppo delle infrastrutture e il miglioramento dell’accesso dell’Africa all’energia, ha dichiarato Philippe Henry, ministro del clima e dell’energia della regione belga della Vallonia.

Secondo la Banca Mondiale, meno della metà della popolazione dell’Africa occidentale ha accesso all’elettricità. Inoltre, quasi 600 milioni di persone nell’Africa subsahariana non dispongono di un allacciamento elettrico.

Il Belgio ha detenuto la vicepresidenza dell’assemblea dell’Irena e Henry ha dichiarato a EURACTIV che è importante che l’agenzia per le energie rinnovabili sia impegnata nei colloqui sul clima delle Nazioni Unite, poiché le energie rinnovabili sono fondamentali per affrontare il cambiamento climatico.

In effetti, la transizione verso l’energia pulita in regioni come l’Africa potrebbe essere una scorciatoia per aumentare l’accesso all’energia, ha detto l’amministratore del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (Undp) Achim Steiner, che ha parlato ai giornalisti ad Abu Dhabi.

“Perché pensiamo che l’Africa meriti l’attenzione del mondo dal punto di vista dell’accesso all’energia pulita? Primo, perché è fondamentale per lo sviluppo. In secondo luogo, perché è anche nell’interesse del mondo non avere un continente africano costretto per default a investire in infrastrutture del XX secolo ad alta intensità di carbonio per l’energia e i trasporti”, ha spiegato.

Ha invitato l’Europa, gli Stati Uniti e gli altri Paesi dell’Ocse a mobilitare finanziamenti, simili a quelli utilizzati per uscire dalla pandemia Covid, per fornire stimoli finanziari alla transizione energetica nei Paesi in via di sviluppo.

Allo stesso modo, il direttore generale dell’Irena Francesco La Camera ha sottolineato la necessità di rivalutare il ruolo delle istituzioni finanziarie multilaterali, così come dei governi e di altri attori, per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

“Dobbiamo riscrivere il modo in cui funziona la cooperazione internazionale, perché non funziona in modo efficace se si vuole rimanere in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi”, ha detto La Camera.

Ciò include le istituzioni finanziarie multilaterali che lavorano alla costruzione di infrastrutture utilizzando il capitale dei loro membri e trovando un modo per lavorare con i servizi pubblici e il settore privato.

[A cura di Frédéric Simon]