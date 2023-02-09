Solidarietà e prestito congiunto eliminati dalla dichiarazione del vertice dei leader UE

Mentre l’attenzione dei leader dell’UE si sposta dal dibattito economico a quello sulla migrazione, una dichiarazione sulla “solidarietà” economica all’interno dell’UE è stata rimossa dalla bozza di dichiarazione congiunta in vista del vertice di giovedì (9 febbraio) a Bruxelles.

Di fronte alle crescenti preoccupazioni per la competitività delle industrie europee, i leader dell’UE avevano puntato a discutere di politica industriale, compresa la necessità di sussidi in risposta alle offerte estere, come quelli previsti dall’Inflation Reduction Act (IRA) statunitense.

Tuttavia, quando le gravi differenze tra i Paesi dell’UE sono diventate evidenti, i leader sono sembrati meno desiderosi di discutere la questione in dettaglio.

In una bozza di comunicato del vertice condivisa con i leader dell’UE lunedì (6 febbraio) e visionata da EURACTIV, un paragrafo sulla “solidarietà” e su una “risposta politica dell’UE pienamente efficace” è stato eliminato dalla bozza di conclusioni.

“A tal fine, il Consiglio europeo invita la Commissione e il Consiglio a portare avanti i lavori basandosi in particolare sul successo del programma SURE”, si leggeva nella versione precedente, ora eliminata.

Il programma SURE, parte della risposta dell’UE alla pandemia COVID-19, prevedeva l’assunzione di prestiti sui mercati finanziari da parte della Commissione europea per consentire condizioni di prestito più favorevoli ai Paesi con tassi di interesse tradizionalmente più elevati sul loro debito nazionale.

La nuova versione delle conclusioni del vertice fa riferimento solo ai “fondi UE esistenti”, che “dovrebbero essere impiegati in modo più flessibile e dovrebbero essere esplorate opzioni per facilitare l’accesso ai finanziamenti”.

Il documento cita ancora l’obiettivo della Commissione di proporre un “Fondo europeo per la sovranità”, ma senza fare alcuna dichiarazione di sostegno.

“Il Consiglio europeo prende atto dell’intenzione della Commissione di proporre un Fondo europeo per la sovranità prima dell’estate 2023 per sostenere gli investimenti nei settori strategici”, si legge nelle conclusioni proposte.

La cancelliera tedesca sprizza ottimismo, respingendo le profezie di sventura

Questa posizione è in linea con quella della Germania, la più grande economia dell’UE, che si è opposta a qualsiasi nuovo prestito congiunto e ha sostenuto che il reincanalamento dei fondi UE esistenti sia sufficiente a sostenere la competitività industriale.

Questo è stato ribadito dal cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz al Bundestag tedesco mercoledì (8 febbraio) prima della riunione del Consiglio europeo.

“La sola Recovery Facility, che abbiamo creato durante la pandemia Covid, vale 250 miliardi per la decarbonizzazione dell’industria europea”, ha detto Scholz, aggiungendo che “solo una piccola parte di questa cifra è stata spesa finora”.

Ha detto che “l’Europa non ha motivo di nascondersi”, indicando i 20 miliardi di euro aggiuntivi del programma “REPowerEU”, che mira a rafforzare l’indipendenza dalle importazioni russe di combustibili fossili, i 26 miliardi di euro di garanzie dell’UE per gli investimenti pubblici e privati del programma “InvestEU”, i 40 miliardi di euro per la ricerca e l’innovazione e le risorse esistenti del Fondo di coesione dell’UE e le entrate del sistema di scambio delle emissioni.

L’IRA statunitense vale 370 miliardi di dollari (344 miliardi di euro).

“Per quanto sia giusto affrontare le conseguenze di questa politica [l’IRA statunitense] per l’Europa”, ha detto Scholz, sottolineando che non è necessario fare profezie cupe.

Tuttavia, le regole per i sussidi nazionali dovranno essere più flessibili e i tempi di approvazione più rapidi, ha avvertito.

“Per rafforzare l’Europa nella competizione globale, dobbiamo innanzitutto fare sul serio con l’annunciata flessibilizzazione delle norme europee sugli aiuti di Stato, in particolare nei settori di cui abbiamo bisogno per la trasformazione”, ha dichiarato.

“In secondo luogo, espanderemo le nostre capacità produttive europee per le tecnologie avanzate e pulite, ad esempio nei settori dell’energia, dell’edilizia e dei trasporti”, ha dichiarato Scholz, sottolineando il sostegno al “Piano industriale Green Deal” della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Governo tedesco diviso sul nuovo prestito congiunto

All’interno del governo tedesco sono emersi segnali diversi in merito a un nuovo prestito congiunto a livello di UE. Mentre il ministro delle Finanze, il liberale Christian Lindner, ha respinto fermamente l’idea di un nuovo debito dell’UE, il ministro dell’Economia Robert Habeck (Verdi) è sembrato più favorevole all’idea.

Dopo la visita del Commissario all’Economia Paolo Gentiloni a Berlino la scorsa settimana, Habeck ha promesso di “impegnarsi in modo costruttivo” nel dibattito a livello europeo, aggiungendo che “l’importante non è guardare prima a ciò che non funziona, ma a come possiamo organizzare una forte risposta comune”.

Nel Parlamento tedesco, questa disunione è stata criticata dal leader dell’opposizione conservatrice, Friedrich Merz (CDU/PPE).

Merz ha criticato “settimane e mesi di assenza di parole nell’UE da parte della Germania sull’IRA”, aggiungendo che si è arrivati al punto che “il rappresentante permanente della Germania, l’ambasciatore presso l’UE, si lamenta pubblicamente di non essere in grado di parlare negli organi dell’UE perché non c’è una posizione comune del governo tedesco”.

In una situazione come questa, ha detto Merz, “la competitività non è danneggiata e compromessa dalle politiche di Bruxelles, ma dal disaccordo e dalle settimane di battibecco nella vostra coalizione”, un riferimento all’alleanza di governo a tre che comprende i socialdemocratici, i liberali e i verdi.

Leggi l’articolo originale in inglese qui

Nikolaus J. Kurmayer ha contribuito al report.

[A cura di Zoran Radosavljevic]