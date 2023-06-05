“Serve una politica sanitaria UE”, spiega l’esperta Corinne Hinlopen

L’urgenza è sentita ma manca la volontà politica, afferma Corinne Hinlopen, ricercatrice di politica sanitaria globale presso il WEMOS.

Gli Stati membri devono prendere l’iniziativa e affrontare le carenze di manodopera nel settore sanitario. L’UE deve istituire schemi di monitoraggio e finanziamento come parte di una risposta europea comune. Ha dichiarato a EURACTIV l’esperta di politica sanitaria.

Sebbene il grosso del lavoro debba essere svolto dagli Stati membri, Hinlopen ritiene che l’UE abbia la responsabilità di sostenerli rafforzando il monitoraggio in tutto il blocco e stanziando fondi europei.

L’Europa è alle prese con una carenza di operatori sanitari, che sia causata dalla migrazione all’interno dell’UE o dalla mobilità interna dalle aree rurali a quelle urbane o dal settore pubblico a quello privato, “sono tutti sintomi di una situazione in cui non sembriamo in grado di reclutare le persone giuste con le giuste competenze nei posti giusti”, ha detto Hinlopen.

“Abbiamo molti soldi in giro, molti fondi di coesione, fondi sociali, fondi per la ripresa e la resilienza, e sono in qualche misura utilizzati per il rafforzamento del sistema sanitario, ma dobbiamo farlo sapere”, ha aggiunto.

Una cosa che l’UE potrebbe fare è emanare raccomandazioni attraverso il Semestre europeo, includendo dati sulla densità della disponibilità di operatori sanitari a livello locale, nonché rapporti sulla dipendenza degli Stati membri dagli operatori sanitari stranieri, secondo Hinlopen.

Allo stesso tempo, “dovrebbe esserci una sorta di spinta o di azione obbligatoria affinché gli Stati membri inizino effettivamente a investire nella loro forza lavoro sanitaria”, ha aggiunto.

Mancanza di iniziativa

Nel settembre 2022, l’Ufficio regionale dell’OMS per l’Europa ha pubblicato un rapporto che illustrava i problemi del personale sanitario ed esortava la classe politica ad agire, mentre nel 2021 la Commissione ha pubblicato un rapporto che mostrava come i sistemi sanitari degli Stati membri dell’UE fossero sotto stress a causa della carenza di personale sanitario.

Secondo Hinlopen, le parti interessate avvertono un senso di urgenza, osservando che “quella del personale sanitario per coloro che lavorano in questo settore è stata definita una crisi già da decenni”.

Nonostante i “segnali”, le istituzioni europee non sono ancora intervenute, per via della necessità di un’azione sostenuta per un periodo di tempo superiore al ciclo politico dell’UE e della complessità di ottenere risultati tangibili.

“Come eurodeputato, vorresti essere ricordato per qualcosa, e vorresti poi dimostrare nell’ambito del tuo mandato che hai effettivamente ottenuto qualcosa. Nel settore del personale sanitario potrebbe essere più difficile dimostrare di aver raggiunto risultati concreti”, ha detto Hinlopen.

Tema in agenda?

Nell’aprile 2023, tuttavia, gli eurodeputati verdi hanno inviato una lettera al Consiglio europeo per sollecitare i leader ad affrontare la carenza di personale sanitario che affligge il continente, e i colloqui sull’Unione europea della salute, così come la nuova commissione parlamentare per la salute pubblica, sembrano aver dato uno slancio alla questione nell’agenda politica.

Anche la recente presentazione della strategia farmaceutica dell’UE è “un primo passo verso una maggiore armonizzazione delle politiche comunitarie” e “apre la porta a un altro modo di pensare le politiche sanitarie”, ha affermato Hinlopen.

Nonostante l’apparente slancio, tuttavia, Hinlopen non spera in soluzioni a breve termine, poiché sarebbero necessarie molta “energia e proattività” da parte dei decisori.

Si rammarica inoltre che la politica sanitaria dell’UE, che ha guadagnato terreno durante la pandemia da COVID-19, “stia un po’ scomparendo dall’agenda” e assicura che l’UE ha bisogno di una triplice transizione, non solo verde e digitale ma anche sanitaria.

Inoltre, con le nuove regole fiscali più severe che si profilano e i potenziali tagli alla spesa all’orizzonte, il settore pubblico rischia di ricevere meno risorse, il che “si traduce nel licenziamento dei lavoratori del settore pubblico, compresi gli operatori sanitari”, ha affermato Hinlopen.

“Il personale sanitario è il pilastro di ogni sistema sanitario e se non investiamo nella sua protezione e non lo rendiamo più forte e all’altezza delle sue responsabilità e dei suoi compiti, la sanità dell’UE si troverà ad affrontare gravi sfide in un futuro molto prossimo e non saremo in grado di raggiungere una copertura sanitaria universale, né di ridurre le disuguaglianze in materia di salute”, ha dichiarato.

(Max Griera | EURACTIV.com)