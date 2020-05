Sentenza di Karlsruhe, perché la Germania rischia la procedura d’infrazione?

La Commissione europea sta valutando la possibilità di attivare una procedura d’infrazione contro la Germania, a seguito della sentenza della Corte costituzionale tedesca sui programmi di acquisto di titoli della Banca centrale europea. A dirlo è la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in una lettera all’eurodeputato tedesco dei Verdi Sven Giegold.

“La Commissione sta attualmente analizzando in dettaglio la sentenza della Corte costituzionale federale tedesca. Sulla base dei risultati di quest’analisi, stiamo prendendo in considerazione possibili passi successivi, incluse le procedure di infrazione”, scrive Von der Leyen, ribadendo che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha sempre l’ultima parola sul diritto dell’Ue. Linea condivisa dalla vicepresidente della Commissione Věra Jourová che in un’intervista al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ha dichiarato: “Dovrebbe essere chiaro a tutti che esiste il primato del diritto comunitario. Le sentenze della Corte di giustizia di Lussemburgo sono vincolanti per tutti i tribunali nazionali”.

Dopo la sentenza di Karlsruhe era stata la stessa Corte di Lussemburgo a chiarire che “per garantire un’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, solo la Corte di giustizia Ue è competente a constatare che un atto di un’istituzione dell’Unione è contrario al diritto dell’Unione”.

La sentenza tedesca e l’indipendenza della Bce

La Corte costituzionale di Karlsruhe il 5 maggio 2020 aveva respinto un ricorso contro il quantitative easing, chiedendo alla banca di motivare le sue scelte a riguardo entro tre mesi. Secondo la Corte le argomentazioni della Bce sono insufficienti a spiegare perché l’acquisto massiccio di titoli di debito pubblico di Stati in crisi debba essere considerato uno strumento proporzionato rispetto all’obiettivo della stabilità dell’euro, come ha spiegato Susanna Cafaro su Euractiv Italia.

Tuttavia la sentenza non può bloccare i provvedimenti della Banca centrale. Secondo i Trattati, infatti, la Bce non può accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi dell’Unione europea, dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo e, come ha ricordato il giurista Antonio Padoa Schioppa, la stessa Bundesbank è tenuta a recepire la decisione collegiale del Consiglio della Bce. Inoltre, come ha evidenziato nella sua lettera la presidente della Commissione europea, la politica monetaria è “competenza esclusiva” dell’Unione.

Con la sentenza del 5 maggio la Corte di Karlsruhe ha, di fatto, sostituito il suo giudizio sul quantitative easing a quello espresso dalla Corte Ue che nel 2018 aveva riconosciuto la legittimità del programma della Bce.

Procedura d’infrazione: cos’è e cosa comporta

Per queste ragioni la Germania potrebbe andare incontro alla procedura d’infrazione. L’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea spiega che: “La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell’Unione europea”.

Se la Commissione rileva la violazione di una norma, invia una “lettera di messa in mora” al governo del Paese sotto indagine che due mesi di tempo per presentare le proprie osservazioni. Se lo Stato membro non risponde alla lettera entro il termine indicato o la Commissione giudica insoddisfacenti le risposte, può emettere un parere motivato in cui chiede di adempiere alle mancanze contestate entro una data scadenza. Se questo non avviene, la Commissione può presentare ricorso per inadempimento davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee contro lo Stato in questione.