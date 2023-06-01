Scricchiola la “maggioranza Ursula” al Parlamento europeo

La cosiddetta “maggioranza Ursula” – composta da Partito popolare europeo (PPE), Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici (S&D) e Liberali – mostra segni di cedimento e si incaglia sulla proposta di legge per il ripristino della natura, uno dei punti di forza del Green Deal e sulla direttiva sulla due diligence. Mercoledì 31 maggio, il Partito popolare europeo (PPE) che vanta 177 seggi all’Eurocamera ha deciso di ritirarsi dai negoziati interparlamentari con gli altri gruppi politici prima di un voto cruciale da parte della commissione per l’Ambiente (ENVI), mentre ha annunciato di votare contro la posizione del Parlamento sulla direttiva sulla due diligence di sostenibilità delle imprese.

Per quanto riguarda la legge sul ripristino della natura, nelle scorse settimane il PPE era riuscito a far bocciare la proposta in due commissioni parlamentari non competenti sul dossier, la commissione Agricoltura e Sviluppo rurale (AGRI) e la commissione per la Pesca (PESCH).

La legge, proposta nel giugno 2022, mira a invertire il drastico declino della natura in Europa, dove l’ 81% degli habitat è in cattivo stato e 1.677 specie europee sono minacciate di estinzione.

Il PPE chiede alla Commissione una nuova proposta

L’uscita dei parlamentari del PPE non avrà un impatto tangibile, ma è un chiaro segnale che il gruppo vuole respingere la proposta. Di per sé, il PPE non ha abbastanza parlamentari per rovesciare la legge e i principali legislatori di altri gruppi, tra cui Renew Europe, The Left e Greens, hanno tutti indicato a EURACTIV di sostenerlo.

“Se la Commissione prende sul serio il ripristino della natura, dovrebbe presentare una nuova proposta il prima possibile”, ha affermato Christine Schneider, che guida i negoziati per il gruppo.

“La Commissione europea non può aspettarsi che il PPE accetti semplicemente la proposta senza una valutazione completa dell’impatto sulla sicurezza alimentare, la riduzione dei terreni agricoli e l’introduzione delle energie rinnovabili. Questo non è negoziabile”, ha aggiunto.

Parlando con EURACTIV prima della decisione di abbandonare i negoziati con gli altri gruppi parlamentari, Schneider ha affermato di sostenere la conservazione e il ripristino degli ecosistemi, ma non di non essere d’accordo con l’approccio della Commissione.

Secondo l’eurodeputato gli elementi della proposta non hanno senso, incluso il ripristino degli ecosistemi al loro stato storico piuttosto che un approccio orientato al futuro, e ha affermato che la sicurezza alimentare e l’accessibilità economica devono essere una priorità rispetto al ripristino della natura.

Tuttavia, nonostante la Commissione si sia detta disponibile a discutere nel dettaglio la proposta, fa sapere che non vi sarà alcuna riformulazione. “Non si può rifiutare questa proposta e sperare che la Commissione ne faccia un’altra. La Commissione non presenterà un’altra proposta. Sia chiarissimo”, ha dichiarato il vicepresidente della Commissione e responsabile per del Green deal Frans Timmermans alla commissione agricoltura del Parlamento europeo.

L’ostruzione alla legge sulla due diligence

Il PPE ha fatto ostruzione anche alla legge sulla due diligence (Directive on Corporate Sustainability Due Diligence, CSDDD), proposta per la prima volta dalla Commissione europea nel febbraio 2022, e che mira a rendere le grandi aziende dell’UE responsabili delle violazioni dei diritti umani e degli standard ambientali nelle loro catene del valore.

Mentre i governi dell’UE hanno già concordato una posizione comune sul fascicolo lo scorso dicembre, il Parlamento europeo deve ancora concordare la propria posizione prima che possano iniziare i colloqui finali di “trilogo” con la Commissione europea per completare l’adozione della legge.

Dopo intensi negoziati, il 25 aprile la commissione giustizia del Parlamento ha votato la sua posizione a larga maggioranza. All’epoca tutti i membri del Partito popolare europeo (PPE) di centrodestra avevano votato a favore del testo.

Tuttavia, mercoledì, il PPE ha deciso di votare contro la posizione del Parlamento sulla CSDDD nella sessione plenaria di giovedì che è comunque stata approvata approvata con 366 voti a favore e 225 contrari, grazie al gruppo di sinistra, ai socialdemocratici, ai verdi e a un’ampia maggioranza del gruppo centrista Renew.

La posizione del PPE è giunta dopo che diversi leader europei, come il presidente francese Emmanuel Macron e il premier belga Alexander De Croo hanno chiesto una “rottura normativa europea” per ridurre l’onere amministrativo sulle società dell’UE.

(A cura di Simone Cantarini)

Leggi gli articoli originali qui e qui.