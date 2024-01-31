Riforma delle commissioni nel Parlamento europeo: la maggioranza dei gruppi vuole mantenere l’assetto attuale

A seguito delle discussioni interne sulla riforma delle competenze delle commissioni del Parlamento europeo, la maggior parte dei gruppi politici preferisce mantenere l’attuale struttura delle commissioni parlamentari, ha dichiarato a Euractiv una fonte del Parlamento europeo vicina alla questione.

Solo il Partito Popolare Europeo (PPE) sta avanzando proposte che potrebbero cambiare radicalmente la struttura delle commissioni, che, sempre secondo la fonte, costituiscono il nucleo del lavoro legislativo del Parlamento europeo.

Gli altri gruppi preferirebbero mantenere la stessa struttura o apportare modifiche minori, ha aggiunto la fonte.

Quando una proposta legislativa viene pubblicata dalla Commissione europea, è il Parlamento europeo che decide quale commissione debba gestire il dossier. Successivamente, viene scelta una commissione (o più commissioni) per procedere con il lavoro legislativo. Dopo aver raggiunto un accordo a livello di commissione parlamentare, il testo passa alla sessione plenaria, dove tutti i 705 eurodeputati votano sull’atto in questione.

Il Parlamento europeo si prepara a riorganizzare la struttura interna delle commissioni La segreteria del Parlamento europeo ha preparato un “documento di riflessione” – visto in esclusiva da Euractiv – indirizzato ai gruppi politici con esempi concreti su come rimodellare le commissioni parlamentari nel prossimo mandato legislativo dopo le elezioni europee in …

A settembre, il segretariato del Parlamento europeo ha consegnato ai gruppi politici un “documento di riflessione” su come modificare la struttura delle commissioni, per ridurre il conflitto di competenze tra le 20 commissioni permanenti, come spiega un documento visionato da Euractiv.

Da allora, i segretari generali dei gruppi politici si riuniscono periodicamente per creare una maggioranza su una proposta di riforma. Con l’avvicinarsi delle elezioni europee di giugno, c’è solo una piccola finestra di opportunità per approvare la riforma.

Lo stato di avanzamento della discussione a gennaio è ancora lontano dal trovare un terreno comune, con solo quattro sessioni plenarie a disposizione per il voto finale.

Posizioni dei gruppi

Il PPE ha proposto di dividere l’Ambiente, la Salute Pubblica e la Sicurezza Alimentare (ENVI), creando una commissione separata per la salute e la sicurezza alimentare. Il partito di centro-destra ha adottato lo stesso approccio per la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, in cui vuole dividere gli affari interni dalla migrazione.

I socialisti (S&D) hanno proposto di avere una commissione per i diritti umani (DROI) che attualmente è una sottocommissione per gli affari esteri (AFET). Più in generale, tuttavia, il gruppo è restio ad apportare grandi cambiamenti, ha dichiarato la fonte a Euractiv.

I liberali di Renew Europe hanno proposto invece di avere una commissione ad hoc per la Sicurezza e la Difesa (DEVE), che attualmente è una sottocommissione dell’AFET.

Gli altri gruppi, ovvero i Conservatori e Riformisti Europei (ECR), i Verdi/EFA, Identità e Democrazia (ID) e la Sinistra non propongono cambiamenti, ha precisato la fonte.

[A cura di Nathalie Weatherald]

Leggi qui l’articolo originale

Disponibile in tedesco.