Quanto costano i viaggi del presidente del Consiglio europeo Charles Michel?

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel si è difeso dalle recenti critiche sui suoi frequenti e costosi viaggi, molti dei quali con jet privato, adducendo come motivazione il significativo cambiamento del contesto internazionale negli ultimi tre anni.

Michel, che è stato primo ministro del Belgio prima del suo incarico nell’Ue, ha già visto il suo budget per il 2024 – attualmente in discussione – aumentare del 27,5% rispetto al 2023, come ha riportato Politico il mese scorso.

Le sue spese di viaggio e quelle del suo staff per il prossimo anno sarebbero superiori di oltre un terzo rispetto a quelle preventivate per il 2023 e quasi quattro volte superiori a quelle dei suoi predecessori, Donald Tusk e Herman Van Rompuy.

Questo aumento è in parte dovuto al fatto che Michel viaggia con jet privato, come ha riportato domenica il quotidiano francese Le Monde.

Oltre ai costi economici, sono stati messi in discussione gli effetti sul clima dei suoi viaggi, come ad esempio evidenziato dall’europarlamentare belga dei Verdi Saskia Bricmont.

Alla luce dell’ultimo rapporto dell’International Panel for Climate Change (Ipcc) delle Nazioni Unite, “non è normale continuare a viaggiare in jet privato”, ha dichiarato Bricmont a Le Soir. L’eurodeputato ha chiesto di limitare il budget viaggi di Michel.

Il bilancio di Michel dovrebbe essere discusso dal Parlamento durante la sessione plenaria di maggio e probabilmente scatenerà un accesso dibattito, in particolare tra i socialisti e i verdi, come riportano diversi media belgi.

Il suo bilancio è stato criticato anche da nove Stati membri, tra cui Germania, Italia e Polonia, che hanno chiesto a Michel “chiarimenti” durante una riunione del 9 marzo.

Un contesto diverso

Michel e il suo portavoce, Jurek Kuczkiewicz, hanno sottolineato in diverse interviste questa settimana che il contesto internazionale è cambiato significativamente negli ultimi tre anni. In qualità di Presidente del Consiglio europeo, Michel deve recarsi in luoghi lontani con breve preavviso, il che può comportare un aumento dei costi.

“In questo contesto instabile, è importante che l’Ue svolga il suo ruolo internazionale. Come quando Charles Michel è stato il primo a convincere il presidente cinese Xi Jinping a dire che non avrebbe fornito armi alla Russia. È stato un viaggio inutile? Non credo”, ha dichiarato Kuczkiewicz a Le Vif. Inoltre, anche l’inflazione può concorrere a spiegare l’aumento dei costi.

In un’intervista a Rtl, Michel ha spiegato che i suoi viaggi farebbero parte della missione che gli è stata affidata dai trattati Ue. Il suo portavoce ha aggiunto che il capo del Consiglio europeo ha anche svolto il suo compito principale nell’ambito del suo mandato, che è quello di “rafforzare il ruolo dell’Ue sulla scena internazionale”.

C’è “piena trasparenza” sulle regole e sul bilancio, poiché le spese di Michel sono disponibili anche online.

Un tentativo di attaccare l’immagine di Michel

“Ad alcuni diplomatici dà fastidio vedere il Consiglio agire in autonomia sulla scena internazionale. Questa ondata di critiche ingiustificate contro Charles Michel è forse legata anche a questo”, ha detto il portavoce.

Michel considera queste critiche come “un tentativo di destabilizzare o intimidire” lui da un lato e il Consiglio europeo dall’altro, ha dichiarato a diversi media, aggiungendo che preferisce essere criticato per aver fatto “troppo” piuttosto che “non abbastanza”.

“Tutti hanno notato che la guerra è scoppiata. Tutti hanno visto che ci sono più missioni da parte della Commissione, dell’alto rappresentante [per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell], del presidente del Consiglio e delle delegazioni del Consiglio, perché è necessario che l’Unione europea non [sia passiva e subisca gli] eventi, ma difenda i nostri interessi”, ha detto Michel a Rtl.

Ha detto che questi attacchi contro di lui potrebbero provenire da candidati che vogliono prendere il suo posto e che quindi vogliono metterlo in cattiva luce.

(Anne-Sophie Gayet | EURACTIV.com)