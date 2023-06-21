Qatargate: le dimissioni del pubblico ministero gettano ombre sulle prove

Le dimissioni del pubblico ministero Michel Claise, a causa di un conflitto di interessi, mettono in discussione l’intera indagine giudiziaria sullo scandalo di corruzione del Qatargate. Lo ha dichiarato un avvocato di Bruxelles a EURACTIV.com.

“La notizia delle dimissioni di Michel Claise è dirompente perché l’intera indagine giudiziaria è ora messa in dubbio”, ha dichiarato l’avvocato Spyros Pappas.

Claise, il magistrato belga a capo dell’indagine sul Qatargate, si è dimesso questa settimana dopo che è stato rivelato che uno dei suoi figli aveva costituito nel 2018 una società con il figlio dell’europarlamentare belga Maria Arena, anch’essa presumibilmente coinvolta nello scandalo.

“Dal momento in cui si è venuti a conoscenza dell’indagine giudiziaria, la domanda ricorrente è stata perché l’europarlamentare Maria Arena, che dal dossier risulta essere un’interlocutrice abituale del signor Antonio Panzeri, sia rimasta sempre estranea. La rivelazione di oggi, se vera, è quantomeno triste. Un giudice deve essere severo con se stesso e indulgente con gli altri”, ha detto Pappas.

Arena non è mai stata interrogata o accusata nell’ambito dell’indagine sul Qatargate, nonostante il suo nome compaia nel fascicolo.

Ha aggiunto che quando un giudice, per motivi personali, non può rimanere obiettivo, dichiara un’eccezione in modo che un collega possa sostituirlo.

Pappas ha sottolineato che sarebbe sbagliato concludere che la gestione impropria di un caso debba portare a una conclusione generale sul sistema giudiziario belga, che a suo dire è indipendente e obiettivo.

“Ma ogni divagazione serve come promemoria per il futuro. Da questo punto di vista, il sistema ne esce rafforzato”, ha detto.

Pappas ha lasciato intendere che l’intero processo di raccolta delle prove potrebbe essere messo in discussione a causa di un presunto “insabbiamento” di un colpevole e del trasferimento della responsabilità ad altri senza che una persona importante sia stata indagata.

L’avvocato, che difende l’europarlamentare greca Eva Kaili – anch’essa coinvolta nel Qatargate – in un altro caso relativo agli stipendi dei suoi assistenti al Parlamento europeo, ha aggiunto:

“Se si aggiunge che i membri della commissione PEGA, e in particolare la signora Kaili, erano sotto sorveglianza da parte di diversi servizi segreti molto prima che il caso Qatargate diventasse noto, tutte le prove sono irrilevanti, poiché sono state raccolte contro la violazione dell’immunità parlamentare”.

Tuttavia, resta da chiarire l’origine della valigia piena di contanti trovata nell’appartamento di Kaili.

Secondo gli ambienti legali, sarà difficile per Kaili convincere le autorità belghe che non era a conoscenza né della valigia né del suo contenuto. Finora ha sostenuto che la valigia appartenesse a Panzeri e che non era a conoscenza del suo contenuto fino allo scoppio dello scandalo.

Per Pappas, tuttavia, la valigia sarebbe stata scoperta in violazione della sua immunità parlamentare.

Molte domande

Nel frattempo, l’avvocato dell’eurodeputato Marc Tarabella, Maxim Töller, che ha svelato il conflitto di interessi di Claise, punta ora il dito contro la presunta “mente” del Qatargate, Antonio Panzeri, e in particolare sui suoi rapporti con l’eurodeputata Arena.

Invitato a parlare martedì sul canale televisivo belga RTL, Töller ha sottolineato che Arena (S&D) era stata dichiarata innocente fin dall’inizio da Panzeri.

Tuttavia, per l’avvocato di Marc Tarabella, la relazione tra Arena e Panzeri solleva interrogativi perché, “secondo informazioni provenienti da tutte le parti”, questa relazione è “più significativa di quanto descritto finora”.

Secondo l’avvocato, questo elemento mette in dubbio le parole di Panzeri, sulle quali il legale ha sempre espresso riserve.

Panzeri ha fatto un accordo con la giustizia belga per parlare e descrivere i dettagli dello scandalo in cambio di un alleggerimento della pena.

Nel frattempo, lunedì sera, il giudice ha interrogato l’eurodeputato italiano Andrea Cozzolino. L’eurodeputato socialista – a cui è stata revocata l’immunità e che è stato escluso dal suo partito del PE (S&D) insieme a Tarabella – è stato arrestato quattro mesi fa in Italia nell’ambito dell’inchiesta.

Da allora era sotto controllo giudiziario in Italia, in attesa dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

Dopo un ulteriore interrogatorio, martedì Claise avrebbe dovuto pronunciarsi sul possibile arresto di Cozzolino.

Secondo Töller, ci sono “molte domande da porre” sul modo in cui è stata condotta l’indagine, in particolare sull’imparzialità del giudice Claise, dato che il nome di Arena è stato menzionato “fin dal primo giorno” dell’indagine, il che potrebbe suggerire che egli abbia nascosto questo conflitto di interessi di cui sicuramente era già a conoscenza.

“C’è un potenziale conflitto di interessi, aggravato dal fatto che il commercialista della società dei due ragazzi è anche il commercialista che è stato perquisito perché è lo stesso di società e organizzazioni no-profit che hanno rapporti con Panzeri”, ha aggiunto Töller, secondo quanto riportato da RTBF.

“Da tempo ci chiedevamo perché non fosse stata verificata la veridicità della testimonianza di Panzeri, perché non fossero state verificate le prove, sia incriminanti che a discarico, visto che l’unica prova contro Tarabella era la parola di Panzeri”, ha continuato l’avvocato.

“Quando ci siamo posti queste domande, quando abbiamo riflettuto su questi elementi, a poco a poco abbiamo individuato alcuni elementi, alcuni problemi che ci sembrano giustificare la ricusazione, o il rinvio in questo caso, al giudice istruttore”, ha aggiunto.

(Sarantis Michalopoulos, Anne-Sophie Gayet | EURACTIV.com)