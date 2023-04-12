Qatargate: La scarcerazione dell’eurodeputato Tarabella fa sperare la Kaili

La giustizia belga ha deciso martedì di rilasciare l’eurodeputato Marc Tarabella, con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. La decisione farebbe ben sperare anche l’ex vicepresidente greca del Parlamento europeo Eva Kaili, in udienza giovedì.

Tarabella è stato escluso dal gruppo S&D e gli è stata revocata la sua immunità parlamentare. La sue accuse sono corruzione pubblica, riciclaggio di denaro e associazione a delinquere a causa del suo presunto coinvolgimento nello scambio di denaro in cambio di influenza, noto come Qatargate.

È stato posto in stato di fermo il 10 febbraio e da allora ha chiesto di essere rilasciato su cauzione.

L’eurodeputato belga è stato accusato dall’ex eurodeputato italiano Antonio Panzeri (S&D) di aver ricevuto ingenti somme di denaro in cambio di posizioni più conciliative sul Qatar; tuttavia, dallo scoppio dello scandalo si è dichiarato innocente.

Martedì è stata annunciata la sua scarcerazione, commutata negli arresti domiciliari con controllo elettronico.

“Abbiamo appena appreso con sollievo dell’imminente rilascio di Marc Tarabella. Rimane, ovviamente, a disposizione degli inquirenti e del giudice istruttore se, per caso, dovessero ritenere di aver bisogno di ulteriori informazioni”, ha dichiarato il suo portavoce in un comunicato.

“Va ricordato che Marc Tarabella ha sempre sostenuto la sua innocenza […] Ha sempre detto di non avere nulla da rimproverarsi e di non aver mai ricevuto denaro o regali in cambio delle sue opinioni”, ha aggiunto.

Cosa dà speranza a Kaili

Al momento, solo l’eurodeputata greca ed ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili resta in carcere.

Giovedì (13 aprile), le autorità belghe riesamineranno la sua richiesta di essere rilasciata con l’obbligo ad indossare il braccialetto elettronico. Secondo una fonte vicina alla vicenda, ciò che dà speranza a Kaili è che sia lei che Tarabella si sono dichiarati innocenti.

“Credo che la decisione su Tarabella possa influenzare il caso di Eva Kaili”, ha dichiarato martedì il suo avvocato greco Michalis Dimitrakopoulos senza approfondire.

La presunta mente del Qatargate, Pier Antonio Panzeri, e il compagno di Kaili, Francesco Giorgi, sono già stati rilasciati alle stesse condizioni di Tarabella. Tuttavia, entrambi hanno ammesso la loro colpevolezza.

Secondo quanto riportato dalla stampa, Panzeri avrebbe fatto il nome di Kaili, indicandola come figura chiave dell’organizzazione.

L’avvocato Spyros Pappas, con sede a Bruxelles, che collabora con Kaili in un altro caso aperto relativo agli stipendi dei suoi assistenti al Parlamento europeo, ha dichiarato a EURACTIV che l’unico criterio per il mantenimento della detenzione è la possibilità di falsificazione delle informazioni o la sua potenziale fuga.

“Su questi elementi la sua detenzione non sarebbe oggettivamente giustificata”, ha detto la fonte.

Un’altra fonte vicina alla vicenda non ha escluso la possibilità che le autorità belghe tengano Kaili in carcere per farle pressione affinché si dichiari colpevole.

“Il giudice istruttore belga Michel Claise potrebbe ‘fiutare’ qualcosa, ma per ora non ci sono prove sufficienti della sua colpevolezza”, ha detto la fonte.

“Se queste prove esistono, devono essere dimostrate al processo principale, quando avrà luogo”, ha aggiunto la fonte.

La stessa fonte ha lasciato intendere che è “inaccettabile” che, da quando è stata imprigionata, Kaili non abbia potuto esercitare le sue funzioni parlamentari e che le autorità del Parlamento europeo non abbiano nemmeno fatto uno sforzo in tal senso, “mentre l’eurodeputato di estrema destra condannato per aver diretto il partito neonazista Alba Dorata come organizzazione criminale, Giannis Lagos, partecipa alle sessioni del Parlamento europeo”.

Kaili è in carcere dal 9 dicembre 2022

In un primo momento, il compagno di Kaili è stato arrestato dalla polizia belga e, non appena informata dell’arresto, ha chiamato il padre, che si trovava a Bruxelles, chiedendogli di andare a casa sua a prendere una valigia che, secondo lei, apparteneva alla presunta “mente” del Qatar-gate, Antonio Panzeri.

Alla domanda delle autorità belghe se sapesse che nella valigia c’era del denaro, Kaili ha risposto di essersene accorta quando ha aperto la valigetta.

Kaili ha anche lasciato intendere che Panzeri ha approfittato della sua immunità di parlamentare europeo per nascondere il denaro nel suo appartamento.

A gennaio, una fonte ha dichiarato a EURACTIV che, a fronte di tutte le accuse che Kaili deve affrontare, sarebbe difficile dimostrare che non è coinvolta nel riciclaggio di denaro.

(Anne-Sophie Gayet, Sarantis Michalopoulos | EURACTIV.com)