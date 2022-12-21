Qatargate: il sindacalista Visentini e l’ex commissario Ue Avramopouolos ammettono di aver ricevuto denaro da una Ong

Un sindacalista conosciuto a livello internazionale e un ex commissario dell’Ue hanno ammesso martedì (20 febbraio) di aver ricevuto rispettivamente 50.000 e 60.000 euro da una Ong. L’episodio è al centro di un’indagine sulle accuse di corruzione del Qatar nei confronti del Parlamento europeo.

Luca Visentini, sindacalista italiano e segretario generale della Confederazione sindacale internazionale (ITUC), ha insistito, durante una dichiarazione alla stampa, sul fatto che il denaro gli è stato dato per rimborsare la sua campagna per assumere la carica di segretario generale dell’ITUC.

Il sindacalista ha smentito le notizie secondo cui si sarebbe dimesso dall’ITUC, affermando di aver deciso di farsi da parte, “una sorta di autosospensione”, e di essere in vacanza.

“Ho accettato questa donazione in contanti per la qualità del donatore e per il suo carattere no-profit”, ha dichiarato.

Non mi è stato chiesto, né ho chiesto nulla in cambio del denaro e non sono state poste condizioni di alcun tipo per questa donazione, che non è collegata ad alcun tentativo di corruzione, né di influenzare la mia posizione sindacale sul Qatar o su altre questioni”, ha dichiarato.

“Respingo apertamente ogni possibile accusa a questo proposito in quanto totalmente falsa”.

Il consiglio dell’ITUC si riunirà mercoledì per discutere il caso di Visentini, che ha ricevuto il denaro dall’Ong Fight Impunity, fondato dall’ex europarlamentare Pier Antonio Panzeri, che è stato arrestato e accusato di corruzione e riciclaggio di denaro.

I pubblici ministeri sostengono che Panzeri abbia usato la Ong per finanziare una rete di corruzione nel Parlamento europeo per conto del Qatar, che però ribadisce di non avere alcun ruolo nello scandalo.

Visentini è stato trattenuto per essere interrogato durante una serie di raid della polizia belga che hanno portato alla luce circa 1,5 milioni di euro in contanti, ma è stato rilasciato senza accuse pur rimanendo un sospettato.

Quattro sospetti sono stati accusati: Panzeri, l’europarlamentare greca Eva Kaili, il compagno di Kaili Francesco Giorgi e Niccolò Figa-Talamanca, segretario generale della Ong “No Peace Without Justice”, che condivide lo stabile della sede con Fight Impunity.

Il caso ha scosso il Parlamento europeo e ha suscitato promesse di riforma.

Separatamente, l’ex commissario europeo Dimitris Avramopoulos ha dichiarato all’agenzia di stampa greca Ana di aver ricevuto 60.000 euro da Fight Impunity tra febbraio 2021 e febbraio 2022.

Avramopoulos, ex ministro degli Esteri greco e membro della Commissione europea tra il 2014 e il 2019, si è dimesso da membro onorario del consiglio di amministrazione della Ong.

Il sito web dell’organizzazione, tuttavia, continua a riportarlo come membro del consiglio di amministrazione.

(A cura di Georgi Gotev)