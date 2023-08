PESCO: il Consiglio europeo accoglie la Danimarca e approva 11 nuovi progetti

La Danimarca è diventata il 26° membro della Cooperazione strutturata permanente (Permanent Structured Cooperation, PESCO). Il Consiglio europeo in occasione della riunione dei ministri della Difesa dell’UE ha adottato martedì (23 maggio) una decisione che conferma la partecipazione della Danimarca alla cooperazione strutturata permanente.

“La PESCO è al centro della nostra cooperazione in materia di difesa. Con l’ingresso della Danimarca nella famiglia PESCO e 11 nuovi progetti adottati oggi, stiamo espandendo e approfondendo la nostra cooperazione. Ciò consente agli Stati membri di investire insieme, sviluppare le capacità necessarie e preparare le nostre forze”, ha dichiarato l’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell.

In un referendum del 1° giugno 2022, gli elettori danesi hanno sostenuto l’adesione della Danimarca alla politica di sicurezza e di difesa comune dell’UE, ponendo fine all’opt-out trentennale del Paese sulla cooperazione in materia di difesa dell’UE.

Di conseguenza, il 1° luglio 2022 la Danimarca ha aderito alla cooperazione dell’UE in materia di sicurezza e difesa e ha iniziato a contribuire alle missioni e operazioni militari dell’UE nell’ambito della politica di sicurezza e difesa comune. Il 23 marzo 2023 ha notificato al Consiglio e all’alto rappresentante la sua intenzione di partecipare alla PESCO e la sua capacità di rispettare gli impegni. Sempre nel marzo 2023, la Danimarca è entrata a far parte dell’Agenzia europea per la difesa.

Sempre nella giornata del 23 maggio, il Consiglio ha inoltre adottato una decisione che aggiorna l’elenco dei progetti PESCO, aggiungendo 11 nuovi piani all’elenco di quelli che sono stati sviluppati da dicembre 2017.

#PESCO – 11 new projects focus on critical defence capabilities & interoperability. @EUCouncil approved 5th wave of collaborative projects under PESCO w/ 15 🇪🇺 states participating. 🆕projects include critical capabilities like munitions, counter artillery & a helicopter.🧵 pic.twitter.com/dg4o4k00Ey — European Defence Agency (@EUDefenceAgency) May 23, 2023

Con la decisione odierna, il numero di progetti collaborativi è salito a 68 e copre varie aree quali: strutture di addestramento, sistemi di formazione terrestre, sistemi marittimi e aerei, cyber e abilitazione di servizi multipli congiunti e spazio.

I nuovi progetti prevedono la realizzazione dell’Accademia di addestramento per il trasporto aereo della difesa europea (EDA-TA); il progetto sui sistemi terrestri senza equipaggio integrati 2 (iUGS 2); il progetto per sensori di controbatteria (CoBaS), quello per la realizzazione di un siluro anti-turbina (ATT). Altro progetto approvato riguarda la protezione delle infrastrutture critiche dei fondali marini (CSIP) e quelli relativi al futuro missile aria-aria a corto raggio (FSRM), l’elicottero medio di nuova generazione (NGMH), il Sistema integrato di difesa aerea e missilistica multistrato (IMLAMD), il Sistema di comando e controllo artico di effettori e sensori (ACCESS). Infine, il progetto per infrastrutture e reti di comunicazione robuste (ROCOMIN) e il Role 2F, relativo agli ospedali da campo.

La cooperazione strutturata permanente (PESCO) è un’iniziativa di difesa fondamentale dell’UE. Fornisce un quadro per la cooperazione in materia di difesa tra gli Stati membri dell’UE partecipanti che hanno assunto impegni più vincolanti tra loro. Sviluppano congiuntamente capacità di difesa, coordinano gli investimenti, migliorano la prontezza operativa, l’interoperabilità e la resilienza delle loro forze armate e collaborano a progetti.

Ad oggi, i 26 Stati membri che partecipano alla PESCO sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cechia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

L’approvazione degli 11 nuovi progetti giunge mentre aumentano le preoccupazioni che la maggior parte dei piani non raggiungerà i risultati nei tempi prefissati.

Gli Stati membri dell’UE hanno lanciato per la prima volta la cosiddetta cooperazione strutturata permanente (PESCO) dell’Unione cinque anni fa, con l’intento di rafforzare la difesa e la collaborazione industriale tra di loro.

Col passare del tempo, all’elenco sono stati aggiunti sempre più progetti legati alla difesa e diversi piani sono al momento al vaglio per verificarne l’effettiva fattibilità.

Una raccomandazione del Consiglio, adottata dai 27 Stati membri, ha affermato lo scorso novembre che “laddove i membri del progetto identificano che i piani non possono fornire i risultati attesi, essi dovrebbero essere rivitalizzati o chiusi, al fine di garantire la pertinenza, l’efficacia e la credibilità di tutti i progetti PESCO”.

In particolare, gli Stati membri dell’UE avevano precedentemente chiuso il progetto European Union Training Mission Competence Center (EU TMCC) guidato dalla Germania. Approvato per la prima volta nel 2018, mirava a formare il personale che lavora nelle missioni di formazione dell’UE in tutto il mondo. Il lavoro sul suo sviluppo, tuttavia, ha dimostrato che esistono già processi funzionanti e sono state formulate raccomandazioni per un migliore coordinamento tra gli Stati membri.

Come sottolineato lo scorso 19 maggio da fonti contattate da EURACTIV, diversi progetti sono praticamente fermi e per essere più efficienti, gli Stati membri potrebbero dover chiudere altri piani legati alla PESCO e concentrare meglio i loro sforzi. Secondo le fonti, quasi la metà dei progetti dovrebbe fornire risultati concreti entro il 2025, il termine fissato dagli Stati membri per valutare i progressi, il che significa che più della metà dei 60 progetti in corso sono fermi.