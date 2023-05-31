Parlamento europeo osserva un minuto di silenzio per le vittime delle alluvioni in Emilia-Romagna

Il Parlamento europeo ha osservato un minuto di silenzio per le vittime delle devastanti alluvioni che nelle scorse settimane hanno colpito la regione dell’Emilia-Romagna provocando 15 morti e oltre 30.000 sfollati.

Come quarto punto dell’ordine del giorno della plenaria, dopo il dibattito su Ungheria, inoltre è stato previsto il dibattito “I costi sociali ed economici del cambiamento climatico alla luce delle alluvioni in Emilia Romagna, Marche e Toscana e l’urgenza della solidarietà europea”. Anche se non è stata adottata alcuna risoluzione, è stato un importante segno di solidarietà e attenzione al cambiamento climatico da parte della politica europea.

Aprendo la plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles, la presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola ha dichiarato: “Poche settimane fa l’Europa è stata testimone di inondazioni che in Italia hanno messo in ginocchio l’Emilia-Romagna. Almeno 15 persone hanno perso la vita e oltre 30.000 sono state costrette a lasciare le loro case. La stessa quantità di pioggia che di solito cade in sette mesi è caduta in due settimane, causando lo straripamento di 23 fiumi in tutta la regione. Nella zona si sono verificate 400 frane e 43 comuni sono stati inondati”.

Von der Leyen visita le zone alluvionate dell'Emilia-Romagna: l’Europa è con voi La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha visitato giovedì (25 maggio) le zone della regione Emilia-Romagna colpite dalle devastanti alluvioni che hanno provocato 15 morti e oltre 20.000 sfollati, con enormi danni a infrastrutture, abitazioni, industrie, colture …

Nel suo discorso Metsola ha sottolineato i “danni gravissimi”, alle abitazioni, all’agricoltura, all’industria e alle infrastrutture.

“Ma il momento peggiore – ha affermato la presidente del Parlamento europeo – ha fatto emergere il meglio delle persone. Abbiamo visto i primi soccorritori rischiare tutto per qualcuno che non hanno mai conosciuto. Vicini di casa aiutarsi fra loro”.

La presidente dell’Europarlamento ha ricordato che l’Unione europea ha attivato il suo meccanismo di Protezione civile, precisando che l’Italia chiederà l’attivazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea.

“La nostra risposta continuerà e sarà sempre più forte. Alla popolazione dell’Emilia voglio dire siamo con voi, saremo con voi e vi aiuteremo a costruire perché voi siete l’Europa”, ha concluso Metsola invitando tutti gli eurodeputati a osservare un minuto di silenzio.