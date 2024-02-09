Nessuna tutela, nella direttiva UE, per le donne senza documenti vittime di violenza

Sebbene l’UE abbia approvato la prima direttiva in materia di contrasto alla violenza contro le donne, l’accordo finale non garantisce che le donne immigrate, prive di documenti, possano sporgere denuncia senza rischiare l’espulsione.

Dopo diversi mesi di intensi negoziati, martedì (6 febbraio) la Commissione europea, il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo su una direttiva per combattere la violenza contro le donne.

“Questo è un chiaro messaggio a tutta l’Unione: prendiamo sul serio la violenza contro le donne”, ha dichiarato l’eurodeputata irlandese e correlatrice Frances Fitzgerald (PPE) al termine del trilogo.

Il testo stabilisce una serie di misure per tutelare meglio le donne in Europa, in particolare contro i matrimoni forzati, le molestie sessiste in rete e le mutilazioni genitali.

Tuttavia, nonostante l’entusiasmo collettivo, una categoria di donne sembra essere stata dimenticata, secondo PICUM, una ONG con sede a Bruxelles che promuove il rispetto dei diritti umani dei migranti senza documenti in Europa.

Si tratta di donne in situazioni precarie, prive di documenti, sia che siano migranti sia che abbiano ottenuto un permesso di soggiorno temporaneo. Anche se non esiste una stima affidabile del numero di donne senza documenti in Europa, secondo il PICUM sono decine di migliaia.

L'Ue approva la prima legge sulla violenza di genere, "una delusione" Strasburgo (Francia) (EuroEFE) – L’Unione Europea ha approvato martedì (6 gennaio) la sua prima direttiva sulla violenza di genere con una serie di reati commessi contro le donne che saranno considerati tali in tutti gli Stati membri, ma senza definire …

“Le donne senza documenti non hanno accesso alla giustizia. Non appena si rivolgono alle autorità, il loro status di immigrate diventa più importante del supporto nei loro confronti in quanto vittime”, ha dichiarato a Euractiv Louise Bonneau, responsabile dell’advocacy di PICUM.

Quando queste donne si recano in una stazione di polizia, corrono il rischio che i loro dati personali vengano trasmessi alle autorità per l’immigrazione, con il rischio di avviare una procedura di espulsione.

“Chi denuncerebbe violenze e abusi se rischiasse di essere rinchiusa ed espulsa invece di ricevere sostegno e protezione?”, chiede Bonneau.

Il Consiglio respinge la posizione di Parlamento e Commissione

Per consentire a queste donne di presentare denunce senza compromettere la loro sicurezza, la proposta iniziale della Commissione europea era di limitare il trasferimento dei loro dati personali tra le autorità competenti del Paese interessato.

Da parte sua, il Parlamento europeo voleva andare oltre, vietando completamente la condivisione di informazioni su queste donne.

Ma il Consiglio ha deciso diversamente e ha respinto l’articolo 16.5 della Commissione, sostituendolo con il cosiddetto “considerando”, una raccomandazione politica non giuridicamente vincolante.

Il Consiglio si limita quindi a chiedere agli Stati membri di garantire che le vittime non europee “non siano scoraggiate dal presentare denunce e siano trattate in modo non discriminatorio”.

Le associazioni per i diritti umani, tra cui PICUM, Amnesty International, Human Rights Watch e la European Planned Parenthood Federation (IPPF), hanno sollevato una protesta generale.

“Gli Stati membri hanno vergognosamente omesso di garantire meccanismi di denuncia sicuri per le donne migranti prive di documenti, che rischiano la deportazione se denunciano la violenza”, ha dichiarato l’IPPF in un comunicato stampa.

Durante i negoziati, gli Stati membri hanno giustificato la loro posizione spiegando che prima di tutto dovevano applicare la direttiva sul “rimpatrio”, risalente al 2008 e attualmente in fase di revisione, che definisce le condizioni per l’espulsione di un richiedente asilo.

Migranti: il Consiglio d’Europa chiede all’Italia di garantire i salvataggi in mare Il Consiglio d’Europa ha esortato l’Italia a garantir azioni di ricerca e salvataggio sufficienti e adeguate a fornire assistenza tempestiva ed efficace alle persone in pericolo in mare, compresi rifugiati, richiedenti asilo e migranti. La richiesta è stata espressa dalla …

“Il rimpatrio è più importante della protezione delle donne”, ha dichiarato Bonneau, aggiungendo che la posizione del Consiglio è anche in contraddizione con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), che prevede diritti e garanzie applicabili a tutti senza discriminazioni.

Migranti senza documenti più vulnerabili

Secondo Le Monde, nel 2021 le donne rappresentavano il 31% dei richiedenti asilo in Europa. Le donne richiedenti asilo sono particolarmente vulnerabili e più esposte alla violenza fisica e sessuale rispetto al resto della popolazione.

Un’indagine condotta dalla rivista scientifica The Lancet ha intervistato 273 donne richiedenti asilo recentemente arrivate in Francia. Più di un quarto di loro ha dichiarato di aver subito violenza sessuale in meno di due anni dall’arrivo sul suolo francese.

“I mesi successivi all’arrivo in un Paese europeo di accoglienza tra le donne richiedenti asilo sembrano essere un periodo ad alta incidenza di violenza sessuale”, scrivono gli autori dello studio pubblicato a settembre.

Ciò si spiega in particolare con le precarie condizioni di accoglienza, con difficoltà di accesso all’alloggio, all’assistenza e ai servizi sociali. Anche i percorsi di immigrazione sono rischiosi e pericolosi per le donne in esilio.

“Il passaggio attraverso la Libia, il Marocco o la Grecia è un luogo in cui la violenza sessuale è sistematicamente praticata, e i contrabbandieri e i membri delle forze di sicurezza sono i principali responsabili”, ha denunciato il Centro Primo Lévi di Parigi in un rapporto del 2022.

Alla luce di queste cifre, un articolo di una direttiva europea avrebbe protetto queste donne? In ogni caso, sarebbe stato un “buon primo passo”, secondo Bonneau.

La posizione del Consiglio, che riflette le priorità degli Stati membri, mostra l’irrigidimento dell’accesso al diritto d’asilo in tutta Europa.

“A costo di escludere un intero gruppo di donne […] che rischiano di subire violenze e abusi proprio perché il loro status le pone in una situazione di vulnerabilità”, ha dichiarato PICUM.

[A cura di Nathalie Weatherald]

Leggi qui l’articolo originale

Disponibile anche in inglese