Migliaia di greci paralizzano Atene mentre le violazioni dello stato di diritto sono al centro del dibattito

Centinaia di migliaia di greci sono scesi in piazza ad Atene mercoledì (28 febbraio), in occasione dell’anniversario dell’incidente ferroviario mortale che ha ucciso 57 persone, per protestare contro le autorità che cercano di coprire i responsabili.
Nel frattempo, il tragico incidente ha scatenato un dibattito più ampio ad Atene e a Bruxelles sullo stato dello stato di diritto nel Paese.
Tragedia ferroviaria: “Come la corruzione può letteralmente uccidere”
Un anno fa, un treno passeggeri interurbano che viaggiava da Atene alla città settentrionale di Salonicco si è scontrato ad alta velocità con un treno merci fuori dalla città di Larissa, nella Grecia centrale, uccidendo 57 persone, soprattutto giovani studenti.
A causa dei notevoli ritardi nelle indagini sul caso, i parenti delle vittime hanno avviato una campagna di raccolta firme da oltre un milione di sottoscrizioni per chiedere una risoluzione che consideri responsabili i politici coinvolti nell’incidente, abolendo la loro immunità.
Dopo l’incidente, il Parlamento greco ha istituito una commissione ad hoc per esaminare se l’ex ministro dei trasporti Kostas Karamanlis, che nel frattempo si è dimesso, abbia responsabilità penali.
La maggior parte dei legislatori – provenienti dal partito di governo Nuova Democrazia (PPE) – ha votato contro l’istituzione di una commissione d’inchiesta preliminare, poiché ha concluso che i politici non avevano responsabilità penali.
Da allora, i parenti delle vittime, così come i politici dell’opposizione, si sono lamentati della lentezza delle indagini, sostenendo che il governo vuole nascondere il caso sotto il tappeto.
Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha insistito mercoledì (28 febbraio) che “solo la giustizia farà luce sul caso” e ha espresso la certezza che “i colpevoli saranno puniti”.
Tuttavia, il caso ha attirato l’attenzione della Procura europea, che ha avviato un’indagine nel novembre 2022, prima dell’incidente, sul “contratto 717”, a lungo rinviato, relativo all’aggiornamento del sistema di segnalazione sui treni e al controllo remoto.
Gli esperti concordano sul fatto che il tragico incidente avrebbe potuto essere evitato se questi sistemi fossero stati in funzione.
Commentando la tragedia ferroviaria, l’europarlamentare olandese Sophie in ‘t Veld ha dichiarato mercoledì: “Penso che possiamo vedere come la corruzione possa letteralmente uccidere”.
Il caso legale del “contratto 717” è stato archiviato dalle autorità giudiziarie greche quando la procura dell’UE ha iniziato la sua indagine e, alla fine del 2023, la procura dell’UE ha avviato un procedimento penale contro 23 persone sospettate.
Nel frattempo, Euractiv ha ottenuto una relazione redatta da un esperto assunto dai parenti delle vittime.
Il documento suggerisce che un’area di circa due acri è stata riempita di ghiaia e cemento, andando contro il tradizionale protocollo di indagine e con la conseguenza che il sito in cui si è verificato l’incidente era “contaminato”.
“Questa azione rende difficile le indagini e, soprattutto, il prelievo di campioni che potrebbero aiutare a chiarire diverse domande”, si legge nel documento.
Il rapporto afferma che le autorità competenti hanno messo lì i materiali, anche se lo scopo e chi ha dato l’ordine rimangono da determinare.
Lo scandalo delle intercettazioni è ancora irrisolto
La discussione sullo stato di diritto della Grecia a livello europeo è iniziata nel luglio 2022, quando uno scandalo sulle intercettazioni ha rivelato che i telefoni di uomini d’affari, giornalisti, procuratori, funzionari statali, politici e ministri del governo erano stati intercettati con il famigerato software spia Predator.
Il caso è diventato noto dopo che i servizi del Parlamento europeo hanno stabilito che il telefono dell’eurodeputato e attuale presidente del Movimento Socialista Panellenico Pasok Nikos Androulakis era entrato nel bersaglio di Pretador.
Allo stesso tempo, è stato rivelato che Androulakis era sotto la sorveglianza dei servizi segreti greci.
I 92 obiettivi di Predator non sono stati finora messi in relazione con gli obiettivi che i servizi segreti greci avevano messo sotto sorveglianza attraverso i loro provider telefonici.
Il governo ha ribadito di non aver acquistato Predator, ma non ha mai spiegato perché Androulakis fosse sotto sorveglianza “legale”.
Thanasis Koukakis, giornalista investigativo greco e vittima di sorveglianza illegale, ha dichiarato a Euractiv che le indagini della procura greca sono iniziate nell’aprile del 2022, ma a quasi 22 mesi di distanza non sono ancora state completate.
Koukakis ha spiegato che fino all’ottobre 2023 l’inchiesta è stata condotta da tre procuratori del Tribunale di Atene.
“Tuttavia, quando il 20 ottobre 2023 questi procuratori hanno chiesto all’autorità competente, l’Autorità ellenica per la sicurezza delle comunicazioni e la privacy, di verificare se i 92 obiettivi del software spia Predator confermati fossero contemporaneamente monitorati anche dal Servizio di intelligence nazionale, si è verificato un imprevisto”, ha detto Koukakis.
“Il procuratore della Corte Suprema ha ritirato il caso, adducendo un ritardo nell’indagine giudiziaria sulla vicenda. In seguito, l’indagine è stata assegnata a un sostituto procuratore della Corte suprema con l’istruzione di accelerarla […] 132 giorni dopo, il sostituto procuratore della Corte suprema sta ancora conducendo un’indagine preliminare, senza alcun segno di accelerazione”, ha aggiunto.
“Se il sostituto procuratore della Corte Suprema alla fine confronterà l’elenco dell’Autorità ellenica per la protezione dei dati personali dei 92 obiettivi di Predator con gli elenchi di coloro che sono monitorati dal Servizio nazionale di intelligence, verrà identificato il ‘centro di sorveglianza comune'”, ha detto Koukakis.
“In parole povere, si dimostrerà che il servizio di intelligence nazionale, che dipende direttamente dall’ufficio del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, ha utilizzato il Predator per condurre un monitoraggio invasivo su persone che aveva precedentemente preso di mira con una tecnologia convenzionale meno efficiente”, ha affermato Koukakis.
A dicembre 2022, Euractiv ha riferito che l’ADAE, un’autorità indipendente la cui funzione è prevista dalla Costituzione greca, voleva sottoporre a controlli la società di telecomunicazioni Cosmote.
L’audit è avvenuto in seguito alle richieste presentate all’autorità dal deputato liberale Giorgos Kyrtsos e dal giornalista Tasos Teloglou, che volevano scoprire se fossero sotto sorveglianza da parte dei servizi segreti.
L’allora Procuratore della Corte Suprema della Grecia, Isidoros Dogiakos, avrebbe tentato di bloccare il controllo, affermando che era illegale, mentre i rappresentanti dell’ADAE hanno reagito invocando la loro autorità costituzionale e insistendo per l’audit.
In seguito alla pubblicazione di Euractiv, l’ADAE ha confermato l’incidente e ha insistito nel proseguire i suoi sforzi per far luce sul caso, come suggerisce la Costituzione del Paese. Da parte sua, Dogiakos ha dichiarato di non aver bloccato ma di aver espresso un parere legale.
In una recente risoluzione adottata dal Parlamento europeo, i legislatori dell’UE hanno affermato che l’ADAE, così come l’Autorità greca per la protezione dei dati (DPA), sono “sempre più sotto pressione” a causa del loro lavoro riguardante le “intercettazioni illegittime” dell’intelligence greca (EYP).
“Il Parlamento greco ha improvvisamente sostituito i membri del consiglio di amministrazione dell’ADAE nel 2023, alla vigilia della decisione dell’ADAE di imporre una multa al EYP e poco prima che l’ADAE e la DPA chiedessero di compiere un passo cruciale nell’indagine sullo scandalo spyware”, si legge nella risoluzione.
Nel frattempo, anche il Procuratore dell’UE e la Commissione europea sono intervenuti nel caso.
In particolare, il Procuratore dell’UE ha indagato sulle denunce di “enorme evasione fiscale” da parte delle società coinvolte nello scandalo della sorveglianza.
Il 10 gennaio 2023 la Commissione europea, tramite il vicepresidente Valdis Dombrovskis, ha chiesto al governo greco informazioni sulle esportazioni di materiale per la sorveglianza informatica in Madagascar e Sudan, dopo che le indagini avevano rivelato che tali transazioni avvenivano attraverso il ministero degli Affari esteri greco. Finora la Commissione UE non ha ricevuto nulla da Atene.
Libertà di stampa al bivio
Un’altra questione relativa allo Stato di diritto che ha attirato l’attenzione dell’UE è la situazione dei media ad Atene.
In un’intervista rilasciata a Euractiv.cz alla fine del 2021, la vicepresidente della Commissione europea Věra Jourová ha ammesso per la prima volta che la Grecia è considerata un “Paese problematico” per quanto riguarda i media.
Secondo l’indice della stampa di Reporter senza frontiere, la Grecia è il peggior Paese dell’UE per quanto riguarda la libertà dei media, e nel mondo è al al 107° posto su 180 Paesi.
Il report sullo Stato di diritto della Commissione europea del 2023 relativo al panorama mediatico greco afferma che “le minacce e gli attacchi contro i giornalisti rimangono un problema”.
Un problema critico è rappresentato dalle cause legali abusive contro i giornalisti, le cosiddette “SLAPP”, in particolare contro i media e i giornalisti che hanno denunciato lo scandalo delle intercettazioni.
L’ultima causa è stata intentata contro l’editore di Documento Kostas Vaxevanis, che critica fortemente il governo di centro-destra.
Parlando con Euractiv, Vaxevanis, che è sopravvissuto a oltre 100 SLAPP, ha dichiarato che gli attacchi del governo contro la sua rivista “rappresentano una pratica contraria allo stato di diritto”.
“Dopo averci escluso dalla pubblicità, dopo aver eseguito oltre 80 SLAPP, dopo che il premier stesso mi ha definito un criminale in parlamento, hanno proceduto all’ultimo atto di sterminio: la verifica fiscale”, ha detto Vaxevanis.
“Dopo non aver trovato alcuna prova, hanno inventato e imposto una multa di 235.000 euro. Abbiamo fatto ricorso alla procura greca e alla procura europea, poiché i meccanismi fiscali utilizzano i fondi europei per azioni illegali”, ha avvertito Vaxevanis.
Contattato da Euractiv su questo caso, un portavoce della Commissione europea ha ribadito gli elementi del rapporto sullo Stato di diritto 2023.
Nel rapporto, il funzionario dell’UE ha dichiarato: “Raccomandiamo alla Grecia di portare avanti il processo di adozione di garanzie non legislative e di avviare il processo legislativo sulla protezione dei giornalisti […] in particolare per quanto riguarda le azioni legali abusive contro i giornalisti e la loro sicurezza, in linea con il memorandum d’intesa adottato e tenendo conto degli standard europei sulla protezione dei giornalisti”.
Il governo respinge tutte le accuse
Il governo greco nega fermamente le accuse.
Riferendosi alla risoluzione del Parlamento europeo, Mitsotakis ha recentemente dichiarato in un’intervista al canale televisivo Star che quando la si legge è come se “stessimo parlando di un altro Paese”.
Il leader greco ha sottolineato che nessun legislatore dell’UE ha il diritto di intervenire nel sistema giudiziario e ha respinto ogni accusa di mancanza di libertà di stampa.
“Al contrario […] Ognuno dice e scrive ciò che vuole, e naturalmente, se qualcuno ritiene di essere stato offeso in qualche modo o che sia stata scritta qualche inesattezza, ha grandi difficoltà a farlo valere”, ha detto Mitsotakis.
Il leader greco ha anche esortato i politici dell’UE a “riflettere un po’” e a smettere di “darsi la zappa sui piedi”.
“Il problema è altrove. Non è la Grecia il problema dello Stato di diritto in Europa”, ha osservato.
Mitsotakis ha aggiunto che pochi giorni dopo il voto della risoluzione, The Economist ha promosso la Grecia a “piena democrazia”.
“Ci hanno dato un grado di funzionamento democratico migliore di quello di molti altri Paesi europei, come la Spagna o il Portogallo”, ha detto Mitsotakis.
Inoltre, anche la Corte suprema greca ha reagito, respingendo l’esito della risoluzione del Parlamento europeo.
Infine, Mitsotakis è stato uno dei leader del PPE che ha firmato una lettera per sospendere il partito Fidesz di Viktor Orbán dai ranghi del centro-destra dell’UE, a causa delle violazioni dello Stato di diritto.
[A cura di Alice Taylor]
Leggi qui l’articolo originale