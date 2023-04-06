Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista, ma resta senatore

Il senatore Matteo Renzi, a partire dal 3 maggio, sarà il nuovo direttore del quotidiano di approfondimento politico Il Riformista.

Il leader di Italia Viva (IV) ha reso noto che svolgerà il ruolo per un anno e che avrà al suo fianco un direttore responsabile, visto che l’ex premier non è un giornalista.

“Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de Il Riformista“, ha reso noto mercoledì (5 aprile) su Twitter, annunciando la conferenza stampa andata in diretta sui social poco dopo, alle ore 12:00, dalla sede della Stampa estera a Roma.

Il fondatore di Iv aveva già da qualche mese fatto un passo indietro a favore di Carlo Calenda (Azione), leader del nuovo progetto politico ideato dai due: il Terzo Polo, un contenitore che punta ad attrarre elettori sia di destra che di sinistra e, in parte, ripetere ciò che Emmanuel Macron ha fatto in Francia con En Marche prima e Renaissance dopo.

Sia Italia Viva che Azione fanno parte, insieme a Renaissance, del gruppo politico Renew Europe al Parlamento europeo.

“Renzi già da tempo non è negli organismi direttivi del Terzo polo, ha fatto un passo indietro. L’aveva promesso e l’ha fatto, fine. È nei fatti, ha rispettato una promessa fatta agli italiani”, ha dichiarato Carlo Calenda a Tgcom24.

“Non è personalizzazione, ma serietà. Se io perdo, con che faccia rimango? Ma non è che vado a casa, smetto proprio di fare politica”, diceva Renzi da presidente del Consiglio nel 2016, durante la trasmissione Che tempo che fa. Poi, con un’affluenza del 65%, al referendum vinse il ‘No’ (59%) ma Renzi rimase al suo posto ed è tutt’oggi un giocatore di primo piano nell’arena politica.

Durante la conferenza stampa, il neodirettore ha riferito che, probabilmente al di fuori del giro ristretto di addetti ai lavori, la prima a sapere della novità è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, direttamente interessata visto che Renzi continuerà a fare il senatore.

“Non lascio ma raddoppio, continuerò a fare il parlamentare di opposizione, a intervenire in Aula, a fare esattamente quello che stavo facendo, ma ci metto sopra un carico da novanta, tentando di fare un’operazione che serve al Paese”, ha dichiarato, sottolineando che non è il primo direttore di una testata giornalistica a fare al contempo il parlamentare.

Renzi subentra a Piero Sansonetti, che diventa, invece, direttore de L’Unità. Entrambe le testate fanno riferimento all’area politica di sinistra e centro-sinistra e a un unico editore, l’avvocato Alfredo Romeo.

“Sono un imprenditore meridionale, che ha lavorato molto nella sua vita e che da sempre è legato, sia affettivamente sia intellettualmente, alle idee di libertà e di giustizia sociale. Perciò mi sono lanciato in questa sfida”, ha dichiarato Romeo durante la conferenza stampa.

“Voglio dare a tutte le correnti ideali della sinistra e del centrosinistra la possibilità di esprimersi. (…) L’Unità ed il Riformista saranno giornali diversi, in alcune cose anche contrapposti. (…) Penso che dal mese di maggio, quando tutti e due i giornali andranno a regime, la sinistra italiana potrà avere nuovo ossigeno, nuovo cuore, nuova anima. Lo stesso mi auguro per tutte le forze riformiste del Paese, ovunque collocate”, ha aggiunto l’editore.

Le prime critiche

Una delle prime critiche arriva dal Movimento 5 Stelle, con gli onorevoli Anna Laura Orrico e Luca Pirondini che hanno posto l’accento sull’imparzialità della testata, potenzialmente compromessa dalla nuova direzione.

“È francamente preoccupante che un parlamentare in piena attività diriga contemporaneamente un quotidiano. Renzi non vede o fa finta di non vedere che ci sono ragioni di opportunità evidenti nell’assumere questo doppio incarico: la legge non lo vieta, ma che credibilità può avere un giornale diretto da un leader di partito?”, hanno commentato.

“Qualsiasi parvenza di imparzialità della testata è totalmente compromessa, ma evidentemente per Renzi – abituato ai doppi incarichi fuori dal Parlamento – questo non è un problema”, hanno aggiunto, riferendosi alle consulenze dell’ex premier in Arabia Saudita.

Duro il sottosegretario alla Cultura e critico d’arte Vittorio Sgarbi, che ha definito Renzi un “incapace”.

“Lo trovo coerente con la sua posizione vicina a Forza Italia, lui è un esponente naturale di Forza Italia – ha commentato Sgarbi – Secondo me il Pd non si sposta verso di lui perché Elly Schlein è formidabile (…) lui che pensava di recuperare i moderati non potrà che andare verso destra perché nessuno va con lui, nemmeno i suoi amici. Quando Berlusconi perderà il controllo diretto (del partito), lui sarà dentro quell’area”.

“È bravissimo a fare politica, ma non piace al popolo perché il popolo non vuole essere preso per il culo; sembra Pieraccioni”, continua Sgarbi. Tuttavia, “fare il direttore di giornale può essere molto efficace, approvo”.