Mattarella visita le zone alluvionate: “Tutta l’Italia vi è vicino”, ripresa sia rapida

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato oggi in visita nelle zone alluvionate dell’Emilia-Romagna, per mostrare la sua vicinanza a un territorio devastato da inondazioni e frane che hanno provocato 15 morti e migliaia di sfollati con danni ancora non quantificati sul piano economico.

La visita del capo dello Stato segue quelle della scorsa settimana della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Come sottolineato dal governatore della regione Stefano Bonaccini “il fatto che il capo dello Stato Sergio Mattarella abbia deciso di stare un’intera giornata, con tante tappe, è segno di vicinanza, è il segno più importante per noi”.

La fase di ripresa dovrà procedere veloce

Il viaggio di Mattarella nelle zone alluvionate è iniziato nella mattinata del 30 maggio con la prima tappa a Modigliana e in seguito a Forlì, dove ha salutato i volontari impegnati nell’emergenza e incontrato la cittadinanza.

In seguito, il capo dello Stato si è recato a Cesena, una delle città maggiormente colpite dalle alluvioni, per poi proseguire a Ravenna e Lugo. Ultima tappa della visita Faenza per l’incontro con i sindaci di tutte le città colpite dal disastro.

Questo territorio è “un elemento importantissimo, fondamentale per la vita dell’Italia. Lo è per la sua economia, lo è per la sua storia”, ha dichiarato Mattarella parlando a Forlì.

“Ho visto tante ferite nel territorio e so bene, per quanto riguarda molte abitazioni, molte aziende, le strade, quanto vi sia da riprendere con coraggio e decisione per rilanciare la vita comune”, ha affermato il presidente della Repubblica.

“So che ce la farete, con l’aiuto dello Stato, del Governo. So che ce la farete, perché questa è la volontà di queste contrade”, ha detto Mattarella.

“Quello che vorrei dirvi è che tutta l’Italia vi è vicino, e non sarete soli in quest’opera importante, che deve essere veloce”, ha affermato il presidente della Repubblica.

Mattarella ha rimarcato la necessità di una rapida ripresa, affermando che “l’esigenza che si rilanci non è un’esigenza soltanto vostra, è un’esigenza nazionale”.

La popolazione avrà tutto il consenso e l’appoggio

Mentre è in corso il dibattito sulla nomina del commissario per la ricostruzione, con i sindaci che chiedono a governo e regione di condividere le scelte legate alla pianificazione degli interventi con tutti gli attori del territorio, Mattarella ha assicurato alla popolazione “tutto il consenso e l’appoggio costante, non soltanto in questi giorni, ma anche nel prosieguo, perché questo è un lavoro da fare velocemente, e richiederà molto sforzo, richiederà impegno”.

In un gesto di solidarietà e vicinanza alle vittime delle alluvioni, il 29 maggio, Mattarella ha annunciato che devolverà la somma legata al Premio Paolo VI alla Comunità Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi nel Riminese, e alle sue case di accoglienza colpite dalle alluvioni.

“Vorrei chiedere all’Istituto Paolo VI di destinare la somma collegata al Premio alla comunità intitolata a ‘Giovanni XXIII’ nata in Romagna: alcune delle sue case di accoglienza sono state gravemente colpite dall’alluvione dei giorni scorsi”, ha dichiarato il presidente, ricevendo in Vaticano il Premio Paolo VI direttamente dal Papa.

La difficile stima dei danni

Intanto, in molte aree colpite inondazioni e frane cresce il pericolo di infezioni ed epidemie per l’acqua stagnante che non è stata ancora totalmente rimossa sia dalle zone rurali che nelle città. In questi giorni sono state organizzate campagne di vaccinazione per l’anti tetanica, soprattutto per coloro che sono impegnati nelle attività di soccorso e sgombero delle strade e degli edifici.

Per quanto riguarda i danni, la stima è ancora in corso, ma secondo una prima analisi della Regione Emilia-Romagna sono finiti sott’acqua quasi 439.000 ettari di superficie agricola utilizzabile. L’assessorato regionale per l’Agricoltura stima danni per 1,5 miliardi di euro solamente per la mancata produzione lorda vendibile del settore agricolo.

Finora, il governo ha stanziato per l’emergenza, che ha colpito anche la Regione Marche, circa 2 miliardi di euro, mentre si attende l’avvio della stima precisa dei danni per consentire l’attivazione del Fondo di solidarietà dell’UE, definito la scorsa settimana dalla presidente Ursula von der Leyen, uno degli strumenti principali per il sostegno alle zone alluvionate, sottolineando che dovrà essere richiesto entro tre mesi.