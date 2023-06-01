Mattarella ribadisce il sostegno all’Ucraina, la ricerca della pace richiede soluzioni comuni e multilateralismo

L’Italia, nel quadro della sua convinta appartenenza all’Unione Europea e all’Alleanza Atlantica, continuerà ad assicurare il sostegno al popolo ucraino e al suo diritto all’indipendenza. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del Concerto in onore del Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato italiano, al Quirinale.

Al concerto, organizzato in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno non sono stati invitati gli ambasciatori di Russia e Bielorrussia.

Nel suo discorso, Mattarella ha ricordato le devastanti alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna, ringraziando la solidarietà “concreta” mostrata da “numerosi Paesi”.

“La Costituzione repubblicana, figlia del riscatto dalle tragiche esperienze della dittatura e del Secondo conflitto mondiale, indica il ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle controversie”, ha affermato il presidente della Repubblica, sottolineando che si tratta di un “principio attualissimo” e profondamente sentito, di cui l’inaccettabile aggressione della Federazione Russa all’Ucraina rappresenta la più brutale ed evidente negazione.

La ricerca della pace richiede soluzioni comuni

“La ricerca della pace e del benessere fra le nazioni richiede impegno e disponibilità a individuare insieme soluzioni comuni”, ha affermato il presidente della Repubblica, sottolineando che questo è “il fondamento della nostra scelta in favore del multilateralismo”.

Nel suo discorso Mattarella ha sottolineato che la guerra in Ucraina, ormai in corso da 15 mesi, sta producendo “morte e devastazione” nel cuore dell’Europa, con “gravissime conseguenze a livello globale, accentuando l’insicurezza alimentare e la povertà in molti Paesi, anch’essi vittime delle conseguenze di questa guerra insensata, i cui effetti si vanno ripercuotendo sull’ordine internazionale pazientemente costruito dopo il 1945”.

Mattarella ha fatto notare come al momento si stia assistendo a “tentativi di individuare sentieri di dialogo per giungere alla pace”.

Il presidente ha voluto sottolineare che “i principi di solidarietà e di giustizia che debbono unire i popoli impongono la ricerca di una pace giusta e non di una pace raggiunta ai danni di chi è stato aggredito”.

UE esempio di collaborazione fra popoli

In questo contesto, secondo il capo dello Stato, “soltanto un’autentica collaborazione fra i popoli può consentire di affrontare con successo problemi di natura globale di giorno in giorno sempre più pressanti: dai cambiamenti climatici alla tutela della salute, dalla gestione dei flussi migratori alla protezione dei diritti umani”.

In merito il presidente ha citato come esempio di collaborazione fra popoli “il processo di integrazione europea, che da quasi settant’anni garantisce libertà e opportunità di crescita agli Stati che ne fanno parte”.

Conflitto in Ucraina e tensioni nei Balcani richiedono scelte coraggiose per l’UE

Nel suo discorso, Mattarella non ha mancato di ricordare la situazione nei Balcani occidentali, dove questa settimana si sono nuovamente acuite in Kosovo tra la minoranza serba e le autorità di Pristina.

“Il conflitto in Ucraina, le crescenti tensioni cui abbiamo assistito da ultimo nei Balcani, impongono scelte coraggiose, in grado di consolidare e conseguire l’ampliamento del progetto comunitario, per renderlo idoneo ad affrontare le sfide del tempo presente”, ha affermato il presidente della Repubblica.

“L’Italia – ha concluso Mattarella – continuerà a lavorare affinché l’Unione europea possa essere sempre più attore capace di proiettare pace, stabilità e sviluppo a livello globale”.