Mattarella incontra Steinmeier in Sicilia, Italia e Germania insieme per l’Europa del futuro

I presidenti di Italia e Germania, Sergio Mattarella e Frank-Walter Steinmeier, hanno auspicato nel loro incontro a Siracusa in occasione della cerimonia del Premio dei Presidenti, la sempre più stretta collaborazione tra Italia e Germania è necessaria per consentire all’Europa di affrontare le sfide che si trova innanzi dalla guerra in Ucraina alle nuove regole di bilancio.

“Signor presidente, caro Frank Walter, è un grande piacere incontrarti ed è un grande onore averti ancora una volta in Italia. Per me è particolarmente un piacere averti qui in Sicilia. Abbiamo l’occasione di riaffermare, attraverso il premio alle municipalità il rapporto intenso che lega i nostri due popoli e scambiare qualche idea sul momento attuale e sulle nostre straordinariamente eccellenti relazioni bilaterali. Benvenuto”, ha affermato Mattarella ricevendo il presidente tedesco.

Istituito nel settembre 2020, in occasione della visita a Milano del presidente Steinmeier, ed assegnato per la prima volta nel 2021, il Premio è volto a valorizzare e sostenere lo sviluppo di forme innovative di gemellaggio.

Lavorare a un’intesa sulle nuove regole di bilancio UE

“Oggi, mentre l’Unione è a confronto con nuove e complesse sfide, Germania e Italia, anche attraverso l’azione congiunta dei nostri Comuni, potranno contribuire a rafforzare gli intenti utili a raggiungere le soluzioni migliori per superare gli ostacoli che abbiamo davanti”, ha affermato Mattarella nel suo discorso pronunciato in occasione della cerimonia di consegna del Premio dei Presidenti.

Nel colloquio bilaterale tra i due capi di Stato, Mattarella ha inoltre sottolineato la necessità di trovare un’intesa a livello UE sulla proposta della riforma del Patto di stabilità presentata dalla Commissione europea.

“Dobbiamo trovare un’intesa sulla proposta per regole condivise sul bilancio UE”, ha affermato il presidente della Repubblica, dicendo “sì” a regole di bilancio “rigorose”, ma osservando allo stesso tempo che tale “rigore non sia ottuso e cieco, ma abbia come obiettivo la crescita, tenendo conto di fenomeni come il rallentamento dell’economia cinese e le conseguenze della guerra in Ucraina”.

Per Mattarella, il bilancio europeo deve essere ambizioso per affrontare le sfide fondamentali come la transizione ecologica e digitale.

L’amicizia italo-tedesca “un’assicurazione” contro i nazionalismi

Il presidente tedesco, che si tratterrà in Sicilia con l’omologo italiano anche domani, ha ricordato nel suo discorso l’importanza dell’amicizia italo-tedesca, divenuta nei decenni “una assicurazione contro i risentimenti, contro i pregiudizi, contro i nazionalismi, contro tutto ciò che crea separatezza tra i nostri cittadini”.

Steinmeier ha sottolineato che proprio questo motivo nell’autunno del 2020, nel pieno della pandemia di COVID, Italia e Germania ha deciso di creare “insieme questo premio dei partenariati tra comuni italo-tedeschi per creare occasioni di incontri, per contrastare i pregiudizi”.

“Dobbiamo sempre ricordarci quello che ci lega, quello che ci rende forti in Europa, che arricchisce insieme, un’amicizia che non può essere mai data per scontata”, ha dichiarato Steinmeier. Secondo cui questi partenariati “non sono un ricordo al passato, sono una professione di fede in un futuro europeo comune, ed è proprio nei comuni che si tocca con mano il successo dell’Europa”.

Rivolgendosi ai sindaci in sala, il capo dello Stato tedesco gli ha definiti “ambasciatori della coesione europea”.