L’Ungheria ha violato il divieto di espulsioni di massa, afferma la Corte europea dei diritti dell’uomo

Budapest (EuroEFE) – La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che l’Ungheria ha violato il divieto di espulsioni collettive nel caso di un giovane curdo-iracheno espulso nel 2017, insieme ad altri migranti, verso la Serbia, secondo quanto annunciato oggi dal Comitato Helsinki ungherese a Budapest.

L’allora sedicenne è stato perquisito dalla polizia ungherese, che lo ha espulso in Serbia invece di trasferirlo in un istituto per minorenni immigrati, si legge nel rapporto dell’organizzazione che rappresentava il giovane al processo.

Secondo il documento, la Corte europea dei diritti dell’uomo (organo giurisdizionale internazionale, istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) ha stabilito che lo Stato ungherese ha violato il divieto di espulsioni di massa, trattandosi di un “ritorno caldo” di diverse persone e la Corte “ha criticato in particolare il fatto che” si trattava di un minore”.

Il governo dell’ultranazionalista Viktor Orbán rifiuta qualsiasi forma di immigrazione, per questo ha introdotto una serie di leggi che rendono quasi impossibile la richiesta di asilo.

Secondo il governo, tutte le persone che arrivano nel paese e sono passate attraverso un paese sicuro non hanno il diritto di chiedere asilo in Ungheria.

Il Comitato di Helsinki sottolinea che si tratta del sesto processo di questo tipo che l’Ungheria perde davanti alla giustizia europea.

«Il governo ungherese da anni non fa altro che causare sofferenze e danni. Siamo felici di ristabilire parzialmente la giustizia e che il nostro cliente abbia finalmente ricevuto asilo, anche se in un altro paese”, ha detto Tamás Fazekas, avvocato del giovane curdo, che attualmente vive in Serbia come rifugiato.

Secondo la sentenza l’Ungheria dovrà coprire le spese del processo e versare al giovane curdo anche 6.500 euro.

Orbán dice no alla possibile presidenza del Consiglio europeo. "Contro il superstato di Bruxelles" Budapest (EuroEFE) – Il primo ministro ultranazionalista ungherese Viktor Orbán ha dichiarato martedì 16 gennaio di non avere alcuna aspirazione a prendere la Presidenza del Consiglio europeo, una possibilità che si aprirebbe nel caso in cui l’UE non riuscisse a …

Orbán afferma che non cederà alle pressioni

Il primo ministro ungherese resta inflessibile. Venerdì, Viktor Orbán ha ribadito che il suo Paese non cederà a quello che considera un ricatto da parte dell’UE per condizionare la consegna dei fondi in cambio della partecipazione alla distribuzione dei rifugiati e del rispetto dei diritti della comunità LGTBQI+.

“Non ci sono soldi che ci convinceranno a far entrare gli immigrati, né a mettere i nostri figli e nipoti nelle mani degli attivisti LGTBI+”, ha detto. “Pensano che con i soldi potranno ricattare l’Ungheria e costringerla a cambiare le sue leggi, ma questo non funzionerà, non ci arrenderemo”.

Orbán risponde così al recente avvertimento della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, secondo cui non verranno erogati più fondi all’Ungheria finché Budapest non risolverà le sue carenze in materia di diritti della comunità LGTBI+, libertà accademica e il diritto d’asilo, per il quale ancora non possono accedere a circa 20 miliardi di euro.

La Commissione europea ha bloccato il pagamento di circa 22 miliardi di euro di fondi regionali all’Ungheria per il mancato rispetto della Carta europea dei diritti fondamentali, ma nel dicembre 2023 ha sbloccato 10,2 miliardi di euro di tali fondi in risposta a modifiche legislative che riteneva migliorassero la situazione. indipendenza della giustizia ungherese.

Secondo il governo ceco, Orbán è il "cavallo di Troia" degli interessi russi in Europa Il primo ministro ungherese Viktor Orbán è un “cavallo di Troia” che sta spaccando l’unità europea e proteggendo gli interessi russi, ha dichiarato domenica il ministro ceco per gli Affari europei Martin Dvořák, dopo che Orbán, durante il vertice del …

Leggi qui l’articolo originale.