L’Ungheria continua a violare la libertà di stampa, afferma Human Rights Watch

Budapest (EuroEFE) – Il governo ultranazionalista ungherese sta limitando e svuotando il concetto di libertà di stampa, e l’UE dovrebbe intervenire e accelerare i procedimenti per violazione dello Stato di diritto, afferma l’ONG per i diritti umani Human Rights Watch (HRW) in un rapporto pubblicato martedì (13 febbraio).

“L’obiettivo di svuotare il concetto di libertà dei media è quello di impedire al pubblico di sapere cosa sta facendo il governo”, ha dichiarato nel rapporto Hugh Williamson, direttore di HRW per l’Europa e l’Asia centrale.

L’Unione europea dovrebbe riconoscere che l’attacco ai media in Ungheria contribuisce all’erosione dello Stato di diritto, afferma l’organizzazione nel documento intitolato “Non posso fare il mio lavoro di giornalista. Il sistematico indebolimento della libertà di stampa in Ungheria”.

L’ONG evidenzia sei “aree di preoccupazione” in Ungheria, tra cui la regolamentazione dei media politicizzata, il calo del pluralismo e l’interferenza del governo nel lavoro editoriale.

Denuncia inoltre la restrizione dell’accesso dei giornalisti alle informazioni governative, l’uso di software di spionaggio come Pegasus contro i giornalisti e le campagne diffamatorie contro i reporter indipendenti.

Da quando è salito al potere nel 2010, il governo del primo ministro Viktor Orbán ha promosso una legislazione che limita la libertà di stampa, come la legge sui media, approvata nel 2011, che ha creato un Consiglio dei media i cui membri sono fedeli all’esecutivo.

Human Rights Watch chiede al governo ungherese di garantire la “reale indipendenza” del Consiglio dei media che supervisiona il funzionamento della stampa, di garantire l’accesso ai dati pubblici e di non limitare il lavoro dei giornalisti in Parlamento e nelle conferenze stampa del governo.

L’organizzazione sottolinea inoltre l’importanza che il governo garantisca ai media indipendenti e dell’opposizione l’accesso alla pubblicità di Stato e che assicuri la trasparenza finanziaria dei media pubblici.

Human Rights Watch esorta inoltre l’UE e i Paesi dell’Unione a compiere progressi nei processi contro l’Ungheria per la difesa dello stato di diritto e dei diritti umani, poiché la situazione “costituisce un chiaro rischio di gravi violazioni dei valori fondanti dell’UE”.

