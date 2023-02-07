La filiale tedesca di Russia Today chiuderà a causa delle sanzioni UE alla Russia

La filiale tedesca dell’emittente Russia Today (RT DE), sostenuta dal Cremlino, chiuderà i battenti in seguito all’ultimo pacchetto di sanzioni dell’UE. Un mese fa, la sua controparte francese ha fatto lo stesso.

RT DE ha annunciato la cessazione delle sue attività giornalistiche venerdì (3 febbraio) in seguito al nono pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia, varato a dicembre. Nel caso di RT France, Parigi aveva congelato i suoi beni in base alle misure imposte da Bruxelles.

In una dichiarazione rilasciata alla fine della scorsa settimana, RT DE ha annunciato che avrebbe cessato le sue attività giornalistiche in Germania in reazione alle restrizioni dell’UE, denunciando quelle che ha descritto come le “restrizioni repressive dell’UE sulle libertà di stampa e dei media”.

L’emittente ha operato a capacità ridotta in seguito alla prima tranche di sanzioni dello scorso marzo, che ha vietato le attività di trasmissione di cinque filiali di RT e dell’altro media sostenuto dal Cremlino, Sputnik.

Le misure, che hanno assunto la forma di sanzioni economiche e che sono state descritte al momento della loro pubblicazione come destinate alle aziende “al centro della macchina di propaganda del Cremlino”, avevano lo scopo di arginare la marea di disinformazione legata alla guerra in Ucraina.

La mossa, tuttavia, non è stata accolta con grande favore dal settore dei media. La Federazione europea dei giornalisti, ad esempio, ha avvertito che i media sono di competenza nazionale e non dell’Unione e che sarebbe “controproducente” sanzionare in quanto si tratterebbe di una forma di censura che potrebbe minacciare la libertà di espressione più in generale in Europa.

L’ultima tornata di sanzioni ha ampliato l’elenco delle emittenti le cui licenze di trasmissione sono state sospese, con quattro nuove aggiunte: NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV e Pervyi Kanal.

Secondo i termini delle sanzioni, alle emittenti non è stato vietato di condurre forme di attività giornalistica come ricerche, articoli e interviste. Tuttavia, le sanzioni, avendo bloccato i finanziamenti a loro destinati, hanno di fatto impedito loro di lavorare.

“Il nono pacchetto di sanzioni dell’UE ha tagliato i finanziamenti a RT DE Productions, rendendo impossibile per l’azienda continuare le sue attività giornalistiche in Germania”, ha scritto su Telegram l’amministratore delegato di RT DE, Dinara Toktosunova, aggiungendo che “il sito web e il canale televisivo RT DE continueranno a operare al di fuori dell’UE, da Mosca”.

I media in Russia hanno dovuto affrontare censure sempre più severe dall’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina, quasi un anno fa. Poco dopo il suo inizio, nel febbraio 2022, nuove leggi introdotte dal Cremlino hanno introdotto pene fino a 15 anni per la diffusione di “false informazioni”, compresa la descrizione dell’invasione.

Di conseguenza, numerosi organi di stampa stranieri hanno chiuso le loro sedi in Russia e molti media indipendenti sono stati costretti a lasciare il Paese. Tuttavia, il trasferimento delle operazioni editoriali all’estero non è stato facile per tutti.

A dicembre, l’esiliata TV Rain (Dozhd), che è stata costretta a lasciare la Russia nel marzo 2022 e ha successivamente stabilito basi nell’UE, si è vista revocare la licenza televisiva lettone dopo che uno dei suoi giornalisti aveva insinuato che il canale potesse contribuire allo sforzo bellico russo.

Il presentatore è stato successivamente licenziato e TV Rain si è scusata con gli spettatori. A gennaio, le autorità di regolamentazione olandesi hanno concesso all’emittente una nuova licenza, facendo dello studio di Amsterdam il suo principale centro editoriale, pur mantenendo gli uffici a Riga.