La destra francese è stata criticata per aver usato la morte di una ragazza per fini politici

La destra e l’estrema destra in Francia stanno sfruttando un recente omicidio, per il quale è attualmente indagata una donna immigrata irregolare, per ottenere vantaggi politici – un comportamento che la sinistra, ma anche la maggioranza legata al presidente Emmanuel Macron, hanno criticato con forza.

Le autorità francesi hanno avviato lunedì (17 ottobre) le indagini contro una donna per l’omicidio di una bambina di 12 anni, il cui corpo è stato trovato in una valigia con segni di stupro e tortura. Anche un altro uomo è indagato e altre due persone sono state interrogate dalle autorità in relazione al macabro omicidio.

Non ci è voluto molto perché l’omicidio prendesse una piega politica.

Il giorno dopo l’avvio delle indagini, i parlamentari di destra e di estrema destra hanno iniziato a interrogare il governo sulla sua gestione della situazione durante il question time del governo all’assemblea nazionale.

Governo lassista sull’immigrazione?

Il deputato di destra Éric Pauget ha criticato il governo per la sua politica lassista sull’immigrazione, osservando che “questa bambina è stata martirizzata, violentata e uccisa da un immigrato clandestino che aveva l’obbligo di lasciare il territorio francese”.

Il Ministero della Giustizia è quindi responsabile per la “mancata applicazione delle decisioni dei tribunali”, ha detto, aggiungendo che l’omicidio non sarebbe dovuto accadere e che è “la pesante conseguenza della vostra inazione”.

In risposta, il ministro della Giustizia Éric Dupond-Moretti ha affermato che il “principale sospetto […] è sconosciuto alla polizia” e che l’obbligo della donna immigrata di lasciare il territorio francese non la costringeva “a lasciare immediatamente il territorio”.

Ha poi rimproverato al politico di destra che lo ha interpellato di “fare politica spicciola [e] usare la bara di una bambina di 12 anni come trampolino di lancio. È una vergogna”.

Poco dopo, Le Pen è salita sul palco per contestare il governo.

“Troppi crimini e reati sono commessi da immigrati clandestini che non abbiamo voluto o potuto rimandare a casa”, ha detto.

Il primo ministro Elisabeth Borne ha poi invitato la Le Pen a mostrare “un po’ di decenza” e a “rispettare il dolore della famiglia e la memoria di Lola”, la ragazza uccisa.

“Lasciamo che la polizia e il sistema giudiziario facciano il loro lavoro”, ha aggiunto.

Sinistra e maggioranza all’unisono

In quello che è uno spettacolo raro nell’assemblea, i deputati di sinistra si sono alzati in piedi e hanno applaudito le risposte di Dupond-Moretti e Borne, condividendo l’indignazione del governo nei confronti del campo della destra.

È “abbastanza vergognoso che alcuni cerchino di fare una politica xenofoba” strumentalizzando l’omicidio della giovane ragazza, ha dichiarato mercoledì mattina a France 2 Mathilde Panot, presidente del partito di sinistra radicale La France Insoumise.

“Quando vediamo il sorriso avido di Marine Le Pen durante la risposta del primo ministro, ci diciamo che c’è sempre il desiderio da parte della RN di marciare sui drammi che dominano i telegiornali”, ha detto anche il leader del Partito Socialista Olivier Faure.

“L’unico atteggiamento giusto è quello del raccoglimento e della compassione nei confronti della famiglia”, ha dichiarato martedì sera a LCP.

Anche Zemmour sotto i riflettori

Anche Reconquête!, il partito di estrema destra anti-immigrazione di Éric Zemmour, che non ha deputati in parlamento, ha deciso di approfittare dell’omicidio.

Entità vicine al suo partito, come l’associazione Damoclès di Samuel Lafont, hanno persino acquistato domini internet legati o probabilmente collegati a Lola, tra cui nomi come “justicepourlola” o “manifpourlola” – un modo per un partito politico di raccogliere illegalmente i dati degli utenti che Raphael Grably, un esperto digitale, ha postato su Twitter.

I leader del partito hanno annunciato che parteciperanno alla marcia in memoria di Lola prevista per giovedì, anche se la famiglia della giovane ha dichiarato di non accettare che i politici utilizzino la tragedia a loro vantaggio.