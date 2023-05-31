La Danimarca triplicherà gli investimenti in difesa nel prossimo decennio

Il governo danese ha presentato martedì (30 maggio) un piano per investire 143 miliardi di corone danesi (19,2 miliardi di euro) nella difesa nei prossimi 10 anni, in linea con l’impegno di spesa della NATO.

“Dobbiamo essere all’altezza delle richieste e delle aspettative che la NATO e i suoi alleati hanno nei confronti della Danimarca”, ha dichiarato ai giornalisti Troels Lund Poulsen, Ministro della Difesa danese. “Questo richiede grandi investimenti nelle nostre forze armate per sollevare la nostra parte di responsabilità”, ha aggiunto.

Come la maggior parte dei membri NATO, dopo la fine della guerra fredda la Danimarca ha ridotto le proprie capacità militari. L’anno scorso, però, in risposta all’invasione russa dell’Ucraina, Copenaghen si è impegnata ad aumentare in modo permanente la spesa in difesa e sicurezza fino al 2% del PIL entro la fine del 2030, in linea con gli obiettivi della NATO.

A partire dal prossimo anno, la spesa annuale sarà portata dagli attuali 6,9 miliardi a 19,2 miliardi di corone danesi (2,6 miliardi di euro) entro il 2033. La spesa danese per la difesa, quindi, sarà quasi triplicata nei prossimi 10 anni.

Inoltre, a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina, la Danimarca ha aderito alla politica di sicurezza e di difesa comune dell’UE (PSDC), dalla quale aveva ottenuto un opt out negli anni Novanta.

L’impegno della Danimarca ad aumentare la spesa pubblica in difesa segue quella di altri Stati della NATO. Nonostante l’impegno nel 2022, la maggior parte di essi è ancora al di sotto della soglia di spesa definita dall’alleanza e solo sette membri raggiungono l’obiettivo. Gli Stati della NATO stanno ora considerando di trasformare l’obiettivo di spesa del 2% del PIL in un impegno preciso.

“A luglio mi aspetto che gli alleati si accordino su un impegno più ambizioso, poiché il 2% del PIL è il minimo per la nostra difesa”, ha dichiarato a marzo il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, presentando i numeri della spesa per la difesa per l’anno 2022.

Tuttavia, la discussione è ancora in corso e non è stato raggiunto alcun accordo sul futuro di questo obiettivo di investimento.

Leggi qui l’articolo originale.