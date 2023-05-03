La Commissione UE presenta il nuovo pacchetto anticorruzione

Occorre considerare la corruzione come un cancro, agendo sia sulla prevenzione sia sulla cura. Con queste parole la vicepresidente della Commissione europea per i valori e la trasparenza Věra Jourová ha introdotto il nuovo pacchetto anticorruzione, proposto dalla Commissione europea.

Le misure vogliono armonizzare la definizione delle fattispecie del reato e le sanzioni, in modo da facilitare le indagini transfrontaliere. Inoltre, a breve sarà vagliata anche la creazione di un organismo sovranazionale per l’etica, per coordinare le azioni degli Stati e delle agenzie europee, come Europol e Eurojust.

Una minaccia per le democrazie

“La corruzione è una minaccia per le democrazie e lo stato di diritto”, ha spiegato Margaritīs Schinas, vicepresidente della Commissione europea per la promozione dello stile di vita europeo. “Il nuovo pacchetto aggiornerà delle norme che hanno almeno vent’anni, analizzando anche i casi di abuso di potere, arricchimento illecito ecc, non solo le bustarelle”.

Il fenomeno è infatti molto diffuso e ramificato. Almeno il 68% delle organizzazioni criminali, afferma Ylva Johansson commissaria agli Affari interni, utilizza tecniche di corruzione, anche oltre i confini statali. “Spesso questo reato fa anche delle vittime, tra coloro che lo sfidano”, come la giornalista Daphne Caruana Galizia, morta nel 2017 in seguito alle sue inchieste, ha ricordato la commissaria nella Giornata internazionale della libertà di stampa.

Il pacchetto

Per facilitare la cooperazione tra le attività giudiziarie e di polizia, la Commissione Europea ha proposto di armonizzare le pene minime per corruzione: “oggi le pene vanno dai 3 mesi ai 15 anni”, ha spiegato Johansson.

Saranno previste delle aggravanti se tra i capi d’accusa rientrano anche danni societari, se sono coinvolti funzionari statali di alto livello, se il delitto è commesso a beneficio di un Paese terzo, come nel caso del Qatargate, o se rientra nelle attività della criminalità organizzata.

Bruxelles vuole intervenire anche sull’immunità di parlamentari e altre figure, come quella prevista anche in Italia per il libero esercizio delle attività politiche. Per semplificare le indagini, proporrà la possibilità di revocarla, con “procedure legislative chiare e trasparenti e per tempi ragionevoli”. Il pacchetto comporterà anche nuovi periodi di interdizione e limitazioni dalle attività pubbliche.

Il caso ungherese

“Dobbiamo fare molto per creare degli organismi indipendenti, che lottino contro la corruzione – ha ammesso Jourová – L’obiettivo è permettere anche agli Stati con grossi problemi, come l’Ungheria di dotarsi di risorse adeguate e di un settore pubblico responsabile” ha detto la commissaria.

“Solo l’accesso diffuso alle informazioni permetterà i conflitti di interesse di venire a galla. Ci concentreremo sui settori nei quali è più comune il riciclaggio di denaro sporco oc he sono a rischi per altri motivi.

La riforma per l’indipendenza giudiziaria, in corso di approvazione oggi a Budapest, è “solo il primo passo” che dovrà compiere il governo di Viktor Orbán, in materia di trasparenza degli organi pubblici e di lotta alla corruzione.

L’auspicio della Commissione è che il governo ungherese prosegua su questa strada, come tutti quelli europei, “perché la corruzione – ha concluso Jurovà – non è un fenomeno accettabile”.

Il pacchetto anticorruzione sarà discusso nei prossimi mesi anche dagli altri organi europei.