La Commissione UE apre una procedura d’infrazione contro l’Ungheria per la nuova legge sulla “sovranità nazionale”

La Commissione europea ha annunciato mercoledì (7 febbraio) che la nuova legge dell’Ungheria sulla “protezione della sovranità nazionale”, che il partito al potere Fidesz ritiene necessaria per proteggere dalle interferenze politiche straniere, viola il diritto dell’Unione europea.

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán è da anni in conflitto con Bruxelles per quanto riguarda l’erosione dello stato di diritto e il rispetto dei valori democratici.

Negli ultimi mesi le relazioni si sono ulteriormente inasprite a causa delle preoccupazioni che un governo ungherese sempre più isolato stia perseguendo una politica estera favorevole alla Russia, minando l’unità occidentale a sostegno dell’Ucraina.

Mentre Budapest sostiene che sta portando avanti riforme in linea con le richieste dell’UE, i critici affermano che Orbán si sta muovendo per consolidare ulteriormente il suo potere in patria.

A dicembre, il parlamento ungherese ha approvato una legge che crea un nuovo ufficio per la protezione della sovranità con ampi poteri per indagare sui cittadini ungheresi attivi nella vita pubblica. Il nuovo ufficio, guidato da un funzionario con stretti legami con il partito al potere Fidesz, può chiedere ai servizi di intelligence ungheresi informazioni su individui e organizzazioni, il tutto senza controllo giudiziario.

Mercoledì, in una dichiarazione, la Commissione europea ha annunciato di aver deciso di inviare una lettera di costituzione in mora all’Ungheria per violazioni del diritto comunitario. “La Commissione ritiene che la legislazione ungherese in questione violi diverse disposizioni del diritto primario e derivato dell’UE”, si legge nella nota della Commissione.

L’esecutivo di Bruxelles ha fornito un lungo elenco di norme UE che, a suo avviso, la nuova legge mette a repentaglio, tra cui “il principio della democrazia e i diritti elettorali dei cittadini dell’UE”, nonché “il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di espressione e di informazione, la libertà di associazione, i diritti elettorali dei cittadini dell’Unione, il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo”.

“Anche la creazione di una nuova autorità con ampi poteri e un rigido regime di monitoraggio, applicazione e sanzione rischia di danneggiare gravemente la democrazia”, ​​ha affermato un portavoce della Commissione citato da Reuters.

La decisione della Commissione UE giunge in un momento di tensione nel complesso rapporto di Bruxelles con Budapest, mentre una parte dei finanziamenti UE dell’Ungheria rimane congelata per le preoccupazioni sullo stato di diritto e mentre l’UE si prepara per le elezioni al Parlamento europeo a giugno.

Il segretario di Stato ungherese per le comunicazioni e le relazioni internazionali, Zoltán Kovács, ha criticato in un messaggio sul suo profilo Facebook la decisione della Commissione UE.

“Bruxelles e i detentori della sinistra del dollaro stanno attaccando il Sovereignty Protection Act proprio perché il suo scopo è quello di impedire l’acquisizione di influenza straniera attraverso i dollari di Soros”, ha affermato.

Secondo Kovács, “è già un dato di fatto che George Soros è stato il principale sostenitore della sinistra del dollaro nella campagna elettorale 2022”, e ha poi illustrato i risultati dell’ultima consultazione nazionale, secondo cui il 98 per cento dei votanti sarebbe a favore della legge sulle influenze straniere.

L’Ungheria dispone di due mesi per rispondere alla lettera di costituzione in mora.

Se non affronta le lamentele espresse nella lettera, la Commissione può decidere di inviare un parere motivato – una richiesta formale di conformarsi al diritto dell’UE – come passo successivo nella procedura.