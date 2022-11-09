Il Sud ha bisogno di più fondi del PNRR: l’appello dei sindaci dal Parlamento europeo

Martedí 8 novembre una delegazione di sindaci del Sud Italia, guidata dall’associazione Rete Recovery Sud e attivisti del Movimento 24 Agosto – equitá territoriale, si sono ritrovati al Parlamento Europeo per dar voce alle proprie istanze in merito alla distribuzione dei fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e sulle maggiori difficoltá dei comuni del meridione ad intercettare bandi europei di diversa natura. Il nutrito gruppo é arrivato alla sede del Parlamento di Bruxelles su invito del deputato europeo Piernicola Pedicini (Gruppo dei Verdi/Alleanza libera europea).

La rete dei comuni meridionali, coordinata dal sindaco di Acquaviva delle Fonti (BA) Davide Carlucci, e a cui aderiscono 425 amministratori locali in tutto il Sud Italia, chiede la rimodulazione del PNRR e l’allocazione di una maggior quota di fondi per i comuni del Mezzogiorno, seguendo quelli che sono i criteri adottati dall’UE per la distribuzione e non le “logiche politico-territoriali” che sarebbero state invece adottate fino ad ora. Tali logiche, hanno dichiarato diversi primi cittadini, avrebbero avvantaggiato maggiormente il Centro-Nord Italia e territori che hanno maggior capacitá di intercettare bandi e fondi del PNRR.

La rete dei sindaci ha fatto appello al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Commissario all’economia Gentiloni di sovrintendere all’attuazione dei piani del PNRR per colmare il divario Nord-Sud, e ha sottolineato come una maggiore distribuzione di fondi al Sud, pari al 70% del totale, meglio seguirebbe i criteri europei di distribuzione rispetto a quelli attuali. Critiche sono state mosse anche a proposte come l’autonomia differenziata, ad oggi “non una prioritá”.

Nel marzo 2022 l’allora ministra per il Sud Mara Carfagna aveva dichiarato un’allocazione del 40,6% delle risorse del PNRR al Meridione, ma secondo alcuni dati piú recenti dell’osservatorio PNRR del Sole 24 Ore, l’allocazione di tale risorse sarebbe ben lontana da tale soglia a causa di una bassa risposta alle gare da parte dei territori.

“Il mio comune, che conta circa 20.000 abitanti – ha dichiarato il sindaco di Acquaviva delle Fonti, Carlucci – ha a disposizione solamente 55 dipendenti comunali, mentre in un comune di popolazione equivalente in Veneto il numero di dipendenti comunali sale a 160. Come si riesce a seguire tutti i bandi con tale ristrettezza di personale e con tutte le emergenze sociali che abbiamo?”

All’incontro era presente anche il deputato europeo ed ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, che ha portato il suo saluto ai primi cittadini del Meridione.

Piernicola Pedicini, in coro con diversi sindaci, ha manifestato anche la possibilitá di poter trasformare in futuro tale rete in una struttura politica piú stabile, una sorta di “Partito del Sud” per portare avanti le istanze del Mezzogiorno in Italia e in Europa.

“Diverse famiglie politiche europee sarebbero pronte ad accoglierci e a dar voce alle nostre istanze”, ha dichiarato Pedicini.