Il procuratore capo mette alla prova lo Stato di diritto greco

Il procuratore capo greco Isidoros Ntogiakos ha provocato un’onda d’urto martedì, dopo aver stabilito che l’autorità indipendente responsabile per le questioni di privacy (ADAE) non può condurre audit sulle società di telecomunicazioni per scoprire chi è sotto sorveglianza da parte dei servizi segreti greci.

Ha anche minacciato i membri dell’Autorità ellenica per la sicurezza delle comunicazioni e la privacy (ADAE) di essere perseguiti penalmente.

Il cosiddetto scandalo “Watergate greco”, secondo il quale diversi politici, giornalisti e uomini d’affari sono stati sorvegliati dai servizi segreti greci dal governo conservatore del primo ministro Kyriakos Mitsotakis (PPE), è considerato una ferita aperta per il Paese in vista delle prossime elezioni politiche.

Mitsotakis ha cercato finora di prendere le distanze, affermando di non essere a conoscenza dei casi di intercettazioni, anche se la prima legge che ha promulgato come primo ministro è stata quella di includere i servizi segreti tra le sue competenze.

L’ADAE è un’autorità indipendente il cui ruolo è previsto dalla Costituzione greca. Da quando è scoppiato lo scandalo, diverse persone hanno chiesto all’autorità di scoprire se erano sotto sorveglianza.

Un articolo di EURACTIV ha aperto il vaso di Pandora a fine dicembre, dopo aver rivelato che l’ADAE ha condotto un audit sulla società di telecomunicazioni Cosmote e ha scoperto che i telefoni dell’eurodeputato di Renew Europe Giorgos Kyrtsos e del giornalista investigativo Tasos Telloglou erano sotto controllo.

Durante l’audit, il procuratore capo ha espresso le sue riserve sul ruolo dell’ADAE nell’esecuzione di tali controlli.

L’ADAE ha ignorato le riserve del procuratore, ha continuato gli audit e ha persino creato un team per controllare le società di telecomunicazioni.

Tuttavia, martedì il procuratore capo è intervenuto con un parere, affermando che, in base a una nuova legge, l’ADAE non può svolgere tali attività e che, se lo facesse, potrebbero essere applicate sanzioni penali.

“A causa della natura particolarmente delicata della questione dell’abolizione della riservatezza delle comunicazioni, le sanzioni penali previste dal regime legislativo vigente in caso di violazione delle disposizioni in materia sia da parte di un membro dell’ADAE sia da parte di altre persone […] sono particolarmente gravi, con una pena prescritta, a determinate condizioni, anche la reclusione temporanea”, ha dichiarato il procuratore capo.

Un colpo allo Stato di diritto

Il suo parere ha scatenato forti reazioni da parte di tutti i partiti di opposizione e degli operatori della giustizia.

Un punto comune a tutte le reazioni al parere del procuratore è che esso blocca essenzialmente i controlli dell’ADAE, intimidisce e ostacola le indagini sullo scandalo delle intercettazioni.

“Il parere del procuratore Ntogiakos è una palese violazione della Costituzione. Nessuna legge e nessun parere può invalidare la Costituzione e la missione dell’ADAE è quella di controllare e garantire la privacy delle comunicazioni”, ha dichiarato in un comunicato il leader della principale opposizione Syriza, Alexis Tsipras (Sinistra Europea).

Xenofon Contiades, professore e presidente del Centro per il diritto costituzionale europeo, ha criticato il procuratore, affermando che “la comunità legale si opporrà con forza all’impensabile interferenza del procuratore nella missione dell’ADAE, sancita costituzionalmente e legislativamente”.

Il governo greco ha dichiarato di “rispettare pienamente” la giustizia e ha accusato Tsipras di aver creato un’atmosfera “tossica”.

La rabbia silenziosa della Commissione

L’eurodeputato di Syriza Kostas Arvanitis ha dichiarato che solleverà la questione con le autorità competenti dell’UE, poiché il parere prende di mira l’ADAE “e lo Stato di diritto del Paese”.

Arvanitis ha anche detto che “nessuna intimidazione e nessuna interferenza può fermare l’indagine né all’interno né all’esterno del Paese”.

La Grecia sta ancora aspettando l’esito dell’indagine della commissione PEGA del Parlamento europeo sul “Watergate greco” e una visita cruciale ad Atene della commissione LIBE.

Un funzionario dell’UE ha dichiarato a EURACTIV che la Commissione europea, che si è dimostrata piuttosto sensibile sul ruolo delle autorità nazionali indipendenti, ritiene che la questione “debba essere esaminata dalle autorità nazionali”.

“Qualsiasi tentativo da parte dei servizi di sicurezza nazionali di accedere illegalmente ai dati dei cittadini, compresi i giornalisti e gli oppositori politici, se confermato, è inaccettabile”, ha detto il funzionario dell’UE.

“Sapete che seguiamo molto da vicino la situazione in Grecia, così come in altri Stati membri. Abbiamo monitorato l’uso di spyware su base più regolare attraverso altri mezzi, ad esempio nel Rapporto sullo Stato di diritto”. Il funzionario ha aggiunto che l’uso di spyware “è una delle questioni trattate nel Rapporto sullo Stato di diritto del 2022, compreso il capitolo sulla Grecia”.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il vicepresidente greco Margaritis Schinas – entrambi appartenenti alla stessa famiglia politica del Partito Popolare Europeo (PPE) di Mitsotakis – hanno finora messo sotto controllo da parte dei servizi segreti nazionali il telefono del leader dell’opposizione socialista Nikos Androulakis, tacendo sul “Watergate greco”.

Mentre i socialisti e i democratici (S&D) hanno chiesto un urgente cambiamento politico nel Paese mediterraneo, il PPE ha preferito non commentare queste prese di posizione.

Anche i Verdi e Renew Europe hanno condannato il governo greco per questo caso.

In particolare, l’europarlamentare di Renew Europe Sophie in ‘t Veld ha invitato la Commissione a rompere il silenzio e a parlare, mentre il suo collega Giorgios Kyrtsos ha accusato il PPE di cercare di “ripulire” il premier greco sullo scandalo delle intercettazioni.