Il Partito Democratico cambia leadership: chi subentrerà a Enrico Letta?

Domenica 26 febbraio si voterà per le primarie del Partito Democratico e lunedì sapremo chi sarà il nuovo leader del più importante partito di sinistra in Italia.

Lo scorso 26 settembre, all’indomani dell’esito delle elezioni politiche, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha annunciato che non si sarebbe ricandidato alla guida del partito.

La roborante vittoria di Fratelli d’Italia (Fdi/Ecr) e lo scarso risultato (19.1%) ottenuto dal PD (S&D), hanno spinto Letta ad accelerare il percorso verso il congresso per eleggere una nuova leadership nel partito.

“Mi assumo la responsabilità del risultato e assicurerò la guida del partito fino al congresso, ma la mia leadership finisce lì: è un gesto d’amore”, ha dichiarato Letta.

Le primarie del PD sono aperte a tutti, sia tesserati che non tesserati. Basterà un documento identificativo e la tessera elettorale per votare, dalle 8 alle 20, nei gazebo attrezzati in diverse città italiane.

I candidati alla segreteria erano Stefano Boncaccini, Elly Schlein, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo. Tuttavia, sono solo i primi due ad aver giocato davvero la partita fin dall’inizio e sono loro due che domenica si contenderanno la guida del partito.

Secondo un sondaggio di Euromedia Research per la trasmissione televisiva di Rai 1 Porta a Porta, sarà Bonaccini a vincere le primarie.

Secondo i dati, potrebbe ottenere il 48.2% contro il 13.5% di Schlein. La percentuale di indecisi è tuttavia alta e rimane persistente l’incubo dell’affluenza, bassissima all’ultima tornata elettorale in regione Lombardia e Lazio.

Chi sono i due contendenti?

Stefano Bonaccini e Elly Schlein hanno certamente in comune l’appartenenza alla regione Emilia-Romagna, di cui Bonaccini è presidente e Schlein, grazie a un risultato importante alle ultime elezioni regionali, è vicepresidente (nominata da Bonaccini).

Entrambi si ripropongono di rifondare profondamente il partito, spesso accusato di aver perso il contatto con la realtà, come dimostrano i risultati elettorali di volta in volta sempre più deludenti.

Il favorito alle primarie, come abbiamo detto, sembra essere Stefano Bonaccini. Cresciuto nel Partito Comunista e poi nel Partito Democratico, è il candidato con più esperienza politica.

Forte del suo legame col territorio, diventa governatore della regione Emilia-Romagna nel 2014 e viene confermato nel 2020, battendo sonoramente la candidata leghista Lucia Borgonzoni, ampiamente appoggiata da Matteo Salvini.

Ufficialmente non fa parte di nessuna corrente, pur essendo nel partito sin dalla sua nascita, e ha più volte invitato i suoi compagni di partito all’unità anche dopo l’esito delle primarie.

La novità sul campo è Elly Schlein. Progressista, femminista, voce delle nuove generazioni e vicina alla comunità LGBTQ+ (di cui fa parte). Parla di lotta alle disuguaglianze, riforma del mondo del lavoro e di emergenza climatica, rivolgendosi prevalentemente a un elettorato giovane.

Ex vicepresidente in regione Emilia-Romagna, a fianco di Bonaccini, viene eletta deputata dopo l’ultima tornata elettorale. Dal 2014 al 2019 è stata europarlamentare, divenendo relatrice del gruppo Socialisti & Democratici al Parlamento europeo sulla riforma dei trattati di Dublino.

Durante la campagna elettorale in Emilia-Romagna nel 2020, diventa virale un video di Schlein che interroga Salvini, appena uscito da un ristorante, sulla sua attività parlamentare a Bruxelles.

“Perché a Bruxelles non siete mai venuti a nessuna delle 22 riunioni di negoziato sulla riforma migratoria più importante per l’Italia?”, chiedeva.

Nel 2015 Schlein sceglie di abbandonare il PD poiché in dissenso con la linea politica adottata dall’ex segretario e premier Matteo Renzi, che ha poi fondato il partito Italia Viva (Renew). Torna nel partito nel 2022 per candidarsi alla leadership.