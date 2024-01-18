Il parlamento polacco creerà una commissione d’inchiesta per indagare sull’uso di spyware da parte del governo del PiS

Mercoledì (17 gennaio) il parlamento polacco ha dichiarato che creerà una commissione d’inchiesta sul presunto utilizzo dello spyware israeliano Pegasus da parte del precedente governo populista, nonché della polizia e dei servizi segreti. Sempre mercoledì le autorità polacche hanno arrestato l’ex viceministro degli Esteri polacco, Piotr Wawrzyk, con l’accusa di aver accelerato le richieste di visto dietro pagamento.

Il governo del partito Diritto e Giustizia (PiS), che ha governato dal 2015 al 2023, è sospettato di aver spiato politici e magistrati dell’opposizione critici nei confronti della sua amministrazione.

Le tensioni politiche sono aumentate in Polonia da quando il nuovo governo filoeuropeo, guidato dall’ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, è subentrato al PiS a dicembre dopo aver ottenuto una vittoria elettorale.

Citizen Lab, un gruppo di monitoraggio della sicurezza informatica con sede in Canada, ha affermato che Pegasus è stato utilizzato contro diverse persone in Polonia.

Un obiettivo degno di nota, dicono, è stato Krzysztof Brejza, che attualmente è membro del Parlamento europeo ma in precedenza ha coordinato la campagna elettorale di un partito di opposizione, Piattaforma Civica, durante le elezioni legislative del 2019.

Una volta installato su un telefono cellulare, Pegasus può fornire l’accesso alla messaggistica e ai dati dell’utente, ma consente anche di attivare il dispositivo a distanza per registrare suoni e immagini.

Il leader del PiS Jarosław Kaczyński ha ammesso nel 2022 che il suo Paese aveva acquistato lo spyware, ma ha negato che fosse stato utilizzato contro i politici dell’opposizione.

La commissione parlamentare d’inchiesta indagherà sugli obiettivi e sulla legalità dell’uso di Pegasus e cercherà di stabilire come questo e altri sistemi simili siano stati acquisiti dalla Polonia.

Da quando è salita al potere, la coalizione filoeuropea è stata ai ferri corti con il presidente nazionalista conservatore Andrzej Duda, sostenuto dal PiS, creando caos legale e instabilità politica.

Il nuovo parlamento ha già avviato altre due commissioni d’inchiesta sull’operato del governo PiS: una per il tentativo fallito di organizzare elezioni presidenziali durante la pandemia di Covid-19; e un altro sulla distribuzione massiccia di visti polacchi a pagamento da parte dei consolati in vari Paesi.

L’arresto di Wawrzyk

Proprio nell’ambito del dossier visti, mercoledì l’Ufficio centrale anticorruzione (CBA) ha annunciato l’arresto dell’ex viceministro che ha servito nel suo incarico dal gennaio 2021 all’agosto dello scorso anno. “I procedimenti preparatori riguardano, tra l’altro, la promessa di fornire vantaggi finanziari in cambio dell’intermediazione in questioni relative all’ottenimento dei permessi di soggiorno… nonché l’influenza illegale sul processo di rilascio dei permessi”, ha affermato la CBA in una nota.

Il viceministro in questione, nominato nella dichiarazione Piotr W. a causa della legge polacca sulla privacy, era stato licenziato dal PiS in seguito allo scandalo.

Secondo la CBA, nel caso sono state accusate un totale di nove persone.

L’agenzia di stampa statale PAP ha citato i pubblici ministeri che hanno affermato che l’imputato rischia fino a dieci anni di carcere e che ha negato le accuse contro di lui.

Lo scandalo dei contanti in cambio dei visti è stato rivelato lo scorso agosto, quando i media polacchi hanno riferito che migliaia di cittadini extracomunitari, principalmente provenienti da Asia e Africa, pagavano per saltare la coda per il visto presso i consolati polacchi in tutto il mondo. Secondo i media, sarebbero stati rilasciati circa 250.000 visti in cambio di tangenti, mentre i parlamentari dell’opposizione all’epoca stimavano la cifra fino a 350.000.

Tusk, all’epoca leader dell’opposizione polacca, aveva definito lo scandalo il più grande mai avvenuto in Polonia nel 21mo secolo.

[Con un’aggiunta di Simone Cantarini]

Leggi qui l’articolo originale.