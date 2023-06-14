Il Parlamento europeo valuta la ristrutturazione dell’emiciclo di Bruxelles per 490 milioni di euro

L’ufficio di presidenza del Parlamento europeo sta valutando una ristrutturazione dell’edificio Paul-Henry Spaak che ospita l’emiciclo per le sessioni plenarie a Bruxelles per renderlo conforme alle regole europee in materia ambientale. Secondo un documento visionato da EURACTIV, la ristrutturazione lascerà l’emiciclo fuori uso per circa 18 mesi con un costo che si aggira intorno ai 490 milioni di euro.

Il documento afferma che la ristrutturazione “equivarrebbe a un profondo rinnovamento ambientale dell’attuale edificio”, aggiungendo che esso “verrebbe aggiornato e modernizzato senza modifiche fondamentali alle sue funzionalità o al suo design architettonico”.

I deputati si sono trasferiti nell’edificio situato nel quartiere europeo negli anni ’90, ma i funzionari hanno avvertito che gli impianti tecnici, le facciate e i tetti necessitano di importanti riparazioni.

Nel 2018, l’Ufficio di presidenza ha invitato l’amministrazione del Parlamento a organizzare un concorso di architettura per la ricostruzione completa dell’edificio Spaak. Tuttavia, con il timore che i costi potessero sfiorare il miliardo di euro, il piano è stato respinto dai deputati nell’ottobre 2022, che hanno invece esortato l’Ufficio di presidenza a esplorare le opportunità di risparmio e a riconsiderare totalmente il progetto.

In una risoluzione adottata ad aprile, i deputati hanno dichiarato che l’obiettivo di qualsiasi lavoro nell’edificio Spaak dovrebbe essere quello di garantire la conformità agli standard di risparmio energetico, di salute e sicurezza.

Anche se la nuova proposta sarebbe significativamente più economica, il documento afferma che “la prima indicazione dei costi relativi a questa ristrutturazione sarebbe di circa 350 milioni di euro”, con spese generali, di progettazione e di altro tipo che porterebbero il costo finale tra i 455 e i 490 milioni di euro.

I funzionari del Parlamento affermano che lo studio e la gara d’appalto richiederanno circa tre anni, mentre i lavori stessi dureranno diversi anni. La stessa Camera plenaria, che ospita ogni anno cinque “mini-sessioni”, resterebbe chiusa per un massimo di 18 mesi.

Il documento del Parlamento afferma che “la stragrande maggioranza” dei gruppi politici dell’Ufficio di presidenza si è espressa a favore del progetto di ristrutturazione. Tuttavia, non è stata fissata una data per la decisione finale.

L’Ufficio di presidenza ha anche concluso un contratto di locazione di 99 anni per 700.000 euro all’anno con il governo francese per il controverso progetto dell’edificio Osmose nel complesso del Parlamento a Strasburgo.

Il Parlamento è vincolato al contratto per almeno 21 anni e ha il diritto di acquistare l’edificio. L’Ufficio di presidenza aveva intenzione di acquistare l’edificio Osmose, che si trova accanto all’edificio principale del Parlamento, come parte di un accordo di scambio che coinvolgeva l’edificio Salvador De Madariaga, che attualmente ospita gli uffici del personale dell’Eurocamera.

Tuttavia, tali piani sono stati bloccati in seguito all’opposizione dei gruppi socialisti, verdi e di sinistra, che hanno criticato l’idea di acquistare nuovi locali costosi. I gruppi di sinistra si sono opposti anche all’accordo sul contratto di locazione, ma sono stati messi in minoranza dal gruppo di centro-destra PPE, dai Conservatori e Riformisti europei e dal gruppo liberale Renew, che comprende eurodeputati del partito francese Renaissance.

Leggi l’articolo originale qui.