Il Parlamento europeo approva la registrazione digitale delle presenze degli eurodeputati

Il Parlamento europeo sostituirà la registrazione manuale della presenza dei deputati con un sistema basato sulla scansione dei loro badge e, su base volontaria, delle impronte digitali, secondo il documento relativo alla riunione dell’ufficio di presidenza di lunedì (5 febbraio), visionato da Euractiv.

L’ufficio di presidenza è un organo interno del Parlamento europeo che si occupa di questioni amministrative.

Il sistema attuale prevede che gli eurodeputati si registrino firmando manualmente prima di accedere alle sessioni plenarie, alle commissioni o alle riunioni di gruppo, per ottenere un’indennità giornaliera esente da imposte di 338 euro.

L’indennità viene versata ai deputati in aggiunta al loro stipendio annuo di 120.000 euro per coprire l’alloggio e le relative spese.

L’ufficio di presidenza, composto dai 14 vicepresidenti, dai questori e dal presidente del Parlamento europeo, ha deciso allora di automatizzare parzialmente l’attestazione di presenza con badge e di introdurre su base volontaria un sistema di scansione delle impronte digitali.

La questione è già stata discussa dall’organo amministrativo del Parlamento in precedenti riunioni, compreso lo scorso ottobre, quando i membri dell’ufficio di presidenza hanno discusso delle sfide legate alla proposta, come la gestione dei dati personali sensibili come le impronte digitali e il rispetto delle raccomandazioni del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

Tra le sue raccomandazioni, il GEPD, che ha il compito di garantire che le istituzioni europee rispettino il diritto alla privacy e alla protezione dei dati quando trattano dati personali, ha suggerito il sistema di archiviazione dei dati “one to many”, che consente di modificare e cancellare i modelli biometrici al fine di ridurre i rischi di accesso non autorizzato ai dati biometrici.

Il GEPD ha inoltre sottolineato l’importanza di utilizzare un “sistema uno-a-uno” in cui nessun dato biometrico verrebbe memorizzato nella banca dati locale dei lettori di impronte digitali.

Prima di ottobre, il Parlamento europeo ha consultato il proprio fornitore di servizi su questo punto, ma la società ha indicato che l’uso di modelli rinnovabili e cancellabili avrebbe influenzato le prestazioni biometriche e non era supportato dal loro sistema.

Nella decisione finale è stato poi stabilito che la registrazione delle impronte digitali avverrà a condizione che sia garantita la natura volontaria, che la procedura sia conforme ai pareri emessi dal GEPD e che la decisione sarà rivista dopo due anni.

[A cura di Zoran Radosavljevic]

