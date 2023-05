Il Consiglio europeo nomina Di Maio nuovo rappresentante speciale per la regione del Golfo

Il Consiglio europeo ha nominato l’ex ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio rappresentante speciale dell’Ue per la regione del Golfo persico (Rsue). In una nota, il Consiglio ha affermato che Di Maio entrerà in carica il 1° giugno, con un mandato iniziale di 21 mesi.

La conferma della nomina di Di Maio come nuovo rappresentante speciale è stata accolta con soddisfazione dall’Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza europea Josep Borrell. Nelle scorse settimane il responsabile della diplomazia dell’Ue era stato fortemente criticato per la scelta dell’ex ministro degli Esteri ed ex esponente del Movimento 5 stelle.

“La nomina di Luigi Di Maio come nuovo rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo persico è un mandato ambizioso”, ha affermato Borrell su Twitter. “Accolgo con favore la decisione del Consiglio di nominare Luigi Di Maio come primo rappresentante speciale dell’Ue per il Golfo. Ora ha un mandato ambizioso da portare a termine: contribuire a portare il partenariato dell’Ue con i Paesi del Golfo a un nuovo livello strategico, con reciproco vantaggio”, si legge nel messaggio di Borrell.

Centrodestra italiano contro Di Maio, sostenuto dai “poteri forti” di Bruxelles Il Comitato Politico e di Sicurezza (COPS) dell’Ue ha ratificato la nomina di Luigi Di Maio, scelto dall’Alto rappresentate Josep Borrell come inviato speciale Ue nel Golfo Persico. Tuttavia, il centrodestra italiano non accenna a placarsi e protesta ferocemente contro …

In base a quanto si legge nella nota del Consiglio europeo, i compiti del nuovo rappresentante speciale dell’UE saranno quelli di sviluppare ulteriormente un partenariato dell’UE più forte, globale e più strategico con i Paesi della regione del Golfo, sostenendo l’alto rappresentante nell’attuazione degli aspetti di politica estera e di sicurezza della comunicazione congiunta dell’UE sulla un partenariato strategico con il Golfo del 18 maggio 2022 e le relative conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2022.

Il rappresentante speciale, si legge ancora nel comunicato, “cercherà i modi migliori per contribuire alla stabilità e alla sicurezza della regione avviando e sostenendo il dialogo e soluzioni regionali a lungo termine con i singoli partner del Golfo e le pertinenti organizzazioni regionali”. Inoltre, “sosterrà e coopererà anche con il Consiglio e la Commissione europea per contribuire a garantire la coerenza dell’azione esterna dell’UE nella regione e contribuire ad aumentare la visibilità e la comprensione del ruolo dell’UE”.