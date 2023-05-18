Il commissario europeo con più anni di servizio, Johannes Hahn, si ritira

Il commissario austriaco al Bilancio dell’UE Johannes Hahn ha annunciato il suo ritiro dopo oltre un decennio di permanenza a Bruxelles; in pole per sostituirlo la ministra austriaca dell’UE Karoline Edtstadler.

Hahn, il membro della Commissione europea con più anni di servizio, avrebbe annunciato il suo ritiro. È stato inviato a Bruxelles dopo le elezioni europee del 2009 ed è stato nuovamente nominato cinque anni dopo.

Il suo terzo mandato si deve alla vicenda dell’Ibiza gate, che ha portato al crollo del governo conservatore di destra nel 2019. Prima delle elezioni europee del 2019, Edtstadler era già stata considerata membro della Commissione UE, ma Hahn è stato nominato dopo le dimissioni del gabinetto di Sebastian Kurz.

“Alla fine di ottobre del prossimo anno, quindi alla fine di questo mandato, andrò in pensione. Fino ad allora, naturalmente, continuerò a lavorare con pieno vigore – c’è ancora molto da fare nel mio dipartimento. Ma tre mandati sono sufficienti”, ha dichiarato Hahn al Salzburger Nachrichten, secondo quanto riportato dall’APA.

Attualmente titolare del portafoglio per il Bilancio e i Dipendenti pubblici, l’ex leader del partito conservatore di Vienna ÖVP e ministro della Scienza è stato in precedenza responsabile dell’allargamento dell’UE nel suo primo mandato e della politica regionale dell’UE nel suo secondo. Inoltre, Hahn è uno dei dieci vicepresidenti della più grande famiglia di partiti europei, il PPE.

Edtstadler: forte concorrente per il posto a Bruxelles

Se il governo conservatore-verde austriaco restasse al potere fino all’estate del 2024, è probabile prenderà il posto vacante un candidato del partito del cancelliere, poiché gli esponenti dell’ÖVP sono sempre stati rappresentati a Bruxelles da quando l’Austria ha aderito all’UE nel 1995.

Attualmente, Edtstadler sembra avere buone possibilità. Quando le è stato chiesto di farlo, ha risposto con una traduzione della frase latina “Nihil petere, nihil recusare” (“Non lottare per nulla, non rifiutare nulla”). Ha anche menzionato il suo lavoro presso la Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo e ha aggiunto di avere una prospettiva internazionale.

Tuttavia, ha sottolineato che al momento la questione non si pone e che è impegnata nel suo attuale lavoro.

(Chiara Swaton | EURACTIV.de)